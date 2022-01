Koronawirus w Austrii: Ogromne wzrosty zakażeń. "Ten zakaz nie jest przestrzegany"

Zakaz imprez apres-ski najwyraźniej nie jest w praktyce przestrzegany i traktowany zbyt poważnie. "Dla wielu urlop na nartach, wizyta w schronisku i wieczorna impreza w chatce to w Austrii nieodłączna część zimy" – relacjonuje austriacki dziennik, powołujący się na protokół z posiedzenia rządowej komisji ds. walki z pandemią. Według tych danych, w ostatnich tygodniach odsetek przypadków koronawirusa, związanych z podróżami i rekreacją, znacząco wzrósł. Samym imprezom w narciarskich kurortach można przypisać nawet 70-80 proc. obecnych zakażeń.

Z danych rządowych wynika, że obszar apres-ski odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu nowych ognisk COVID-19. Szczególnie niepokojąca sytuacja dotyczy rejonów Kitzbuehel (Tyrol) i Flachau (Salzburg). Jak określiła to austriacka minister turystyki Elisabeth Koestinger (OeVP), tygodniowa zachorowalność wzrosła tam do "zawrotnych wysokości".

Agencja Bezpieczeństwa Żywności (AGES) zaznacza natomiast, że "w obszarze apres-ski zidentyfikowano uderzającą liczbę ognisk infekcji o dużych rozmiarach". Chodzi m. in. o Wiedeń, który przoduje pod względem ilości nowych infekcji w Austrii. Wiele nowych zakażeń to efekt narciarskich wypraw do innych krajów związkowych.

Jak wskazano, zakażenia nie mnożą się podczas podróży czy jazdy na nartach, ale bezpośrednio w otoczeniu apres-ski - kurortach, restauracjach, barach, itd. Problemem jest także fakt, że wielu urlopowiczów po uzyskaniu dodatniego wyniku testu na COVID-19... natychmiast wyjeżdża z kurortów, by uniknąć kwarantanny.