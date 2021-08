Koronawirus w Australii. Czwarta fala zbiera żniwo. W Sydney kolejny tydzień trwa lockdown. Protesty w wielu miastach kraju

Władze Nowej Południowej Walii (Sydney) poinformowały w sobotę, 21 sierpnia 2021 r., o 825 nowych przypadkach koronawirusa. To rekordowy wzrost podczas dziewiątego tygodnia lockdownu.

Już czwarty dzień z rzędu Nowa Południowa Walia odnotowała infekcje wariantem Delta i to powyżej 600 przypadków. Jak podano, zmarły trzy osoby, mężczyzna i kobieta po 80. roku życia i mężczyzna po 90. roku życia. W ciągu ostatnich 24 godzin przetestowano ponad 120 000 osób.

Służby w NSW wysłały wczoraj wieczorem milion wiadomości tekstowych do osób w wieku 16-39 lat w południowo-zachodnim i zachodnim Sydney, aby umożliwić im priorytetowy dostęp do szczepionki.

Premier Gladys Berejiklian powiedziała, że ​​NSW jest na dobrej drodze, aby osiągnąć 70 procent populacji w pełni zaszczepionej do końca października i 80 procent do połowy listopada. - Tylko garstka ludzi postępuje źle, ale ma to katastrofalne konsekwencje - powiedziała Berejiklian, nawiązując do osób, które nadal łamią nakazy zdrowotne nie chcąc się szczepić czy uczestnicząc w imprezach.