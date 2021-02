Koronawirus. Używane maseczki nie chronią przed koronawirusem, a mogą być bardziej niebezpieczne niż ich brak? Tak twierdzą naukowcy

Wilgotna maseczka może chronić przed COVID-19! Naukowcy wyjaśniają, dlaczego wada tej metody ochrony ust i nosa jest tak naprawdę zaletą

Zawilgocenie maseczki na skutek oddychania to źródło znacznego dyskomfortu zwłaszcza w okresie zimowym. Początkowo fakt ten wiązano z łatwiejszym przedostawaniem się koronawirusa z powietrza na błony śluzowe, teraz jednak odkryto korzystne efekty zjawiska. Przy odpowiedniej budowie zaparowana maseczka ma potencjał, by zmniejszać zagrożenie rozwojem COVID-19 oraz nasilenie ewentualnej infekcji. Jak to działa?