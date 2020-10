Koronawirus. Tylko testy molekularne są w stanie dać jednoznaczny wynik

Gdzie wykonać test na koronawirusa? Nowa lista adresów w Polsce. Jak działa badanie genetyczne i kiedy może wykryć wirusa SARS-CoV-2?

Najdokładniejszą metodą potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest badanie genetyczne, inaczej molekularne, które mogą przeprowadzać jedynie wyspecjalizowane laboratoria. Ich wykonanie jest możliwe w wyznaczonych placówkach i punktach pobrań – podajemy ich listę. Badanie to, prowadzone metodą RT-PCR, jest bezpłatnie tylko na zlecenie państwowego ośrodka ochrony zdrowia, za odpowiednią opłatą można też jednak wykonać je prywatnie. Choć profesjonalny test na koronawirusa służył do tej pory również do potwierdzania dodatnich wyników szybkich testów serologicznych (immunologicznych), które wykrywają przeciwciała we krwi, od listopada 2020 roku oba te rodzaje mają równą ważność. Wyjaśniamy, na czym polegają badania molekularne, ile kosztują i czym różnią się od tych stwierdzających obecność we krwi immunoglobulin IgA, IgM i IgG.