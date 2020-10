Koronawirus. Tylko testy molekularne dają jednoznaczny wynik. Ile kosztują?

- Tylko testy molekularne są w stanie dać jednoznaczny wynik dotyczący zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2- tłumaczy w rozmowie z AIP Agnieszka Staniszewska, Kierownik ds. komunikacji i PR INVICTA.

Tego typu testy polegają na identyfikacji materiału genetycznego koronawirusa w pobranym od pacjenta wymazie z górnych dróg oddechowych, za pomocą specjalnej wymazówki. - Jest to badanie wykonywane przy pomocy metody Real-time RT-PCR i jest ono rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)- tłumaczy.

Test wykonany jest po upływie od 5 do 7 dni od prawdopodobnego zakażenia (np. kontaktu z osobą chorą), bądź w przypadku występujących objawów. - Test muszą wykonać osoby przygotowujące się do zabiegu lub operacji, potrzebujące potwierdzenia braku infekcji przed wyjazdem za granicę, powrotem do pracy lub zaobserwowały u siebie objawy lub miały kontakt z osobą zakażoną- wylicza Staniszewska.