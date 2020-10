Koronawirus: Szkodliwy dla artystów art. 15L ma zniknąć z ustawy. Na jakie wsparcie może liczyć branża, kto, jak, ile pieniędzy? [PORADNIK]

POLECAMY: Wywiad z Wojciechem Waglewskim o najnowszej płycie Waglewski Fisz Emade "Duchy ludzi i zwierząt"

- Kiedy z ustawy "o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" zniknie obowiązujący wciąż art. 15L? Artykuł ten pozbawia artystów dochodów, które i tak drastycznie się zmniejszyły w czasie pandemii, ich zdaniem jest dla nich dyskryminujący. - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przychylił się do stanowiska największych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, wskazującego na bezzasadność dalszego wstrzymywania poboru wynagrodzeń przez te organizacje w sytuacji, gdy większość przedsiębiorców wznowiło działalność gospodarczą i uzyskuje wpływy także z eksploatacji praw autorskich i pokrewnych. W związku z powyższym 8 października wystąpił do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zmianę art. 15L ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i pilne skierowanie projektu zmiany ustawy do prac legislacyjnych.

- Wciąż nie mamy implementowanej dyrektywy UE o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (przyjęta przez Parlament Europejski w marcu 2019 r.). Wprawdzie mamy czas na jej wprowadzenie ale czy w dobie pandemii nie da się implementować jej szybciej? Jakie działania podejmuje MKDNiS?

- Termin implementacji dyrektywy upływa w czerwcu 2021 r. Obecnie MKIDN przeprowadziło prekonsultacje publiczne, w których zainteresowane branże i podmioty mogły składać swoje propozycje oraz stanowiska. Termin otwartych publicznych prekonsultacji upłynął 30 września br. Ich efekt merytoryczny jest obecnie analizowany w MKiDN, co umożliwi prowadzenie dalszych prac nad implementacją dyrektywy.

- Jak MKDNiS zapatruje się na pomysł, by "zadekretować" wyższy procentowo czas grania polskich piosenek w mediach, by wesprzeć naszych artystów?

- Regulacje dotyczące udziału polskiej muzyki (utworów słowno-muzycznych w języku polskim) obowiązują w obecnym kształcie od 2011 r. i są skutkiem kompromisu pomiędzy przedstawicielami sektora muzycznego i nadawcami radiowymi. Ewentualne zmiany w tym zakresie powinny być więc poprzedzone szczegółowymi analizami ekonomicznymi i konsultacjami ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (regulacje w tym zakresie ograniczają bowiem swobodę działalności nadawców i swobodę kształtowania ich programów). Obecnie przepisy zapewniają, że nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 proc. kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim oraz nadawcy programów radiowych przeznaczają co najmniej 33 proc. miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 60 proc. w godzinach 5-24.