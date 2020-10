Koronawirus szaleje w Europie. Groźba "ruchomych kostnic" w Czechach, Holandia się zamyka

Europa zaostrza środki bezpieczeństwa w obliczu gwałtownego wzrostu liczby nowych zakażeń koronawirusem. W najgorszej sytuacji są w tej chwili, jak się wydaje, Czechy oraz Holandia. Te pierwsze na trzy tygodnie zamykają częściowo szkoły, bary i kluby, a publiczne spożywanie alkoholu będzie zabronione. Holandia też ogłasza częściową blokadę, a maski stały się obowiązkowe w publicznych pomieszczeniach zamkniętych.

W wielu innych europejskich krajach szybko rośnie liczba przyjęć do szpitali. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w tej chwili w Czechach. Szkoły, bary i kluby będą zamknięte do 3 listopada, a restauracje ograniczą pracę do dostaw i dań na wynos, do godz. 20:00. Kraj ten ma najwyższy wskaźnik nowych zakażeń w regionie na 100 tys. osób. Akademiki też tymczasowo zamknięto, a wszystkie lekcje będą kontynuowane w domu przez Internet. Przedszkola pozostaną otwarte, a dzieciom pracowników intensywnej opieki zostaną zapewnione specjalne świadczenia.