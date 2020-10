Koronawirus przybiera na sile. Nowe restrykcje możliwe w ciągu najbliższych dni

Prof. Włodzimierz Gut: Od obywateli zależy, czy wyhamujemy pandemię

Wszystkie zasady gry mamy ustalone. Trzymanie dystansu, higiena, bariery fizyczne. Jeśli 50 procent obywateli będzie tych reguł przestrzegało, a drugie 50 – nie, to pójdziemy z zakażeniami w górę, jak tylko się da. Jeżeli 80 procent się zastosuje do tych reguł, to wyhamujemy pandemię. A jeżeli będzie to ponad 90 procent, tak, jak było na początku, to liczba zakażeń zacznie spadać – mówi prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.