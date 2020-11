Koronawirus. Ponad 22 tysiące nowych zakażeń. Zmarło 626 osób. Prawdopodobnie dzisiaj premier Morawiecki ogłosi co dalej z obostrzeniami

– Na razie na pewno do 29 listopada chcemy utrzymać ten stan regulacji zabezpieczających, jaki mamy w tej chwili. Rzeczywiście dzisiaj będziemy mieli takie spotkanie, naradę z panem premierem, na której podejmiemy decyzje co dalej. Chcemy narzucić taką perspektywę planowania, tzn., żebyśmy wszyscy z wyprzedzeniem wiedzieli co nas czeka – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w „Sednie sprawy” Radia Plus.