Koronawirus. Polskę czeka wzrost zachorowań na COVID-19 oraz ciężki sezon grypowy. Jesteśmy daleko w rankingu wyszczepienia krajów UE

Najlepszym sposobem na opanowanie tej sytuacji i minimalizację strat są szczepienia, o co apelowali eksperci debaty zorganizowanej przez Komisję Europejską i Serwis Zdrowie PAP. Wzięli w niej udział prof. Joanna Zajkowska, zastępca ordynatora Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dr Piotr Kramarz, zastępca kierownika działu doradztwa naukowego Europejskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC).

- Nie ma wątpliwości - jedyną stałą wiadomością w obecnej pandemii jest to, że wirus SARS-CoV-2 wciąż zaskakuje - mówiła prof. Joanna Zajkowska. Lekarka zwróciła uwagę, że jeszcze niedawno naukowcy mieli nadzieję, że SARS-CoV-2 będzie mutował w kierunku „łagodnienia”. Niestety, pojawił się wariant Delta.

Jak wskazał dr Piotr Kramarz, to ten wariant - o 100 proc. bardziej zakaźny niż ten początkowy z Wuhan - odpowiedzialny jest w Europie za obecne przyrosty liczby zakażeń. Jednak to, czy w danym kraju dochodzi do wielu hospitalizacji, które są wskaźnikiem ciężkiego przebiegu COVID-19, oraz zgonów z powodu tej choroby, zależy już od poziomu wyszczepienia populacji.