Koronawirus: Opóźnienia w dostawie szczepionek Pfizer. Państwa Unii Europejskiej wyrażają zaniepokojenie

W piątek pojawiła się informacja, że firma Pfizer tymczasowo ogranicza dostawy szczepionek przeciw koronawirusowi dla państw europejskich, co związane jest z modernizacją przedsiębiorstwa.

Wiadomość spotkała się z wieloma komentarzami wśród państw Unii Europejskiej.

Ministrowie zdrowia sześciu krajów Unii - Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Szwecji , opublikowali wspólny list w który, wyrażają "poważne zaniepokojenie” tą informacją oraz określili sytuację jako niedopuszczalną.

„Wczoraj wraz z kolegami z krajów bałtyckich i skandynawskich zwróciliśmy się do europejskiego komisarza ds. zdrowia o wyjaśnienie kwestii ograniczenia i opóźnienia dostaw szczepionek Pfizer. Jest to niedopuszczalne i podważa zaufanie do procesu szczepień” – przekazał na Twitterze Daniels Pavluts, łotewski minister zdrowia.