Koronawirus. Obostrzenia we Włoszech: Rząd w ostatniej chwili wycofał się z decyzji o otwarciu stoków narciarskich

W jego skład weszło 8 ekspertów oraz 15 polityków - z większych ugrupowań we włoskim parlamencie nie znalazła się w nim jedynie kierowana przez Giorgię Meloni nacjonalistyczna partia Bracia Włosi (Fratelli d'Italia), są w nim za to prawicowe Forza Italia byłego premiera Silvio Berlusconiego oraz Liga Północna Matteo Salviniego.

- Nie mam na to słów. To eksperci sieją strach i obawy w gazetach w ogóle nie zwracają uwagą na nic i na nikogo. - stwierdził w niedzielę na antenie telewizji Rai3 Salvini. - Nie może być tak, że jakiś ekspert wstaje rano i bez konsultacji z nikim zaczyna opowiadać o zamknięciu gospodarki. - powiedział lider Ligi Północnej odnosząc się do potwierdzonej późnej zapowiedzi zamknięcia stoków przez jednego z głównych doradców rządu Waltera Ricciardiego.