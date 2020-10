Koronawirus nie oszczędza Francji. Paryż rozważa możliwość wprowadzenia ogólnokrajowej blokady na miesiąc

Koronawirus. Do czerwca może być nawet 80 tys. zgonów - prognozuje prof. Szemberg z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

20 tysięcy zachorowań dziennie do końca października oraz blisko 80 tys. zgonów do końca czerwca przyszłego roku. To najnowszy bilans, jaki zakłada model matematyczny opracowany przez prof. Tomasza Szemberga z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalistę geometrii algebraicznej i algebry przemiennej. Rozmawiamy z nim o tym, na co powinniśmy się przygotować i jakie czynniki brał pod uwagę przygotowując ten bilans.