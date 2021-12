Koronawirus na świecie. Statystyki na 9.12.2021 dla wybranych krajów spoza Europy. Liczba zgonów i potwierdzonych zachorowań

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 30 546 (razem 9 692 411, +0,3%) Liczba zgonów: 1 152 (łącznie 278 131, +0,4%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 31 569 (razem 9 661 865, +0,3%) Liczba zgonów: 1 155 (łącznie 276 979, +0,4%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 013 (razem 9 630 296, +0,3%) Liczba zgonów: 1 176 (łącznie 275 824, +0,4%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 374 (razem 9 598 283, +0,3%) Liczba zgonów: 1 185 (łącznie 274 648, +0,4%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 316 (razem 9 565 909, +0,3%) Liczba zgonów: 1 184 (łącznie 273 463, +0,4%)



Koronawirus Meksyk. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Meksyku 3 902 015 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 295 313

Koronawirus w Meksyku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 3 902 015, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 295 313, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 752 (razem 3 902 015, +0%) Liczba zgonów: 110 (łącznie 295 313, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 811 (razem 3 901 263, +0,1%) Liczba zgonów: 299 (łącznie 295 203, +0,1%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 3 897 452, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 294 904, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 234 (razem 3 897 452, +0,2%) Liczba zgonów: 476 (łącznie 294 904, +0,2%)



Koronawirus Australia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Australii 222 260 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 072

Koronawirus w Australii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 705 (razem 222 260, +0,8%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 2 072, +0,3%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 434 (razem 220 555, +0,7%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 2 065, +0,4%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 285 (razem 219 121, +0,6%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 2 056, +0,3%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 249 (razem 217 836, +0,6%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 2 050, +0,4%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 708 (razem 216 587, +0,8%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 2 042, +0,4%)



Koronawirus Indie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Indiach 34 656 822 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 473 952

Koronawirus w Indiach

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 439 (razem 34 656 822, +0%) Liczba zgonów: 195 (łącznie 473 952, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 822 (razem 34 648 383, +0%) Liczba zgonów: 220 (łącznie 473 757, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 17 201 (razem 34 641 561, +0%) Liczba zgonów: 3 007 (łącznie 473 537, +0,6%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 34 624 360, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 470 530, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 603 (razem 34 624 360, +0%) Liczba zgonów: 415 (łącznie 470 530, +0,1%)



Koronawirus Brazylia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Brazylii 22 157 726 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 616 018

Koronawirus w Brazylii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 250 (razem 22 157 726, +0%) Liczba zgonów: 274 (łącznie 616 018, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 385 (razem 22 147 476, +0%) Liczba zgonów: 108 (łącznie 615 744, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 844 (razem 22 143 091, +0%) Liczba zgonów: 66 (łącznie 615 636, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 838 (razem 22 138 247, +0%) Liczba zgonów: 170 (łącznie 615 570, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 627 (razem 22 129 409, +0%) Liczba zgonów: 221 (łącznie 615 400, +0%)



Koronawirus Argentyna. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Argentynie 5 346 242 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 116 703

Koronawirus w Argentynie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 089 (razem 5 346 242, +0,1%) Liczba zgonów: 23 (łącznie 116 703, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 477 (razem 5 343 153, +0%) Liczba zgonów: 34 (łącznie 116 680, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 294 (razem 5 340 676, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 116 646, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 690 (razem 5 339 382, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 116 643, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 382 (razem 5 337 692, +0%) Liczba zgonów: 22 (łącznie 116 639, +0%)



Koronawirus Peru. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Peru 2 246 633 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 201 450

Koronawirus w Peru

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 218 (razem 2 246 633, +0,1%) Liczba zgonów: 71 (łącznie 201 450, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 243 415, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 201 379, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 769 (razem 2 243 415, +0%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 201 379, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 619 (razem 2 242 646, +0,1%) Liczba zgonów: 34 (łącznie 201 360, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 606 (razem 2 241 027, +0,1%) Liczba zgonów: 44 (łącznie 201 326, +0%)



Koronawirus Wenezuela. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Wenezueli 435 461 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 202

Koronawirus w Wenezueli

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 543 (razem 435 461, +0,1%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 5 202, +0,2%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 434 918, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 193, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 785 (razem 434 918, +0,2%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 5 193, +0,1%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 473 (razem 434 133, +0,1%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 5 186, +0,2%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 452 (razem 433 660, +0,1%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 5 177, +0,1%)



Koronawirus Boliwia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Boliwii 546 155 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 19 264

Koronawirus w Boliwii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 489 (razem 546 155, +0,3%) Liczba zgonów: 17 (łącznie 19 264, +0,1%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 276 (razem 544 666, +0,2%) Liczba zgonów: 25 (łącznie 19 247, +0,1%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 531 (razem 543 390, +0,1%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 19 222, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 990 (razem 542 859, +0,4%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 19 215, +0,1%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 107 (razem 540 869, +0,2%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 19 205, +0%)



Koronawirus Japonia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Japonii 1 727 382 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 18 363

Koronawirus w Japonii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 99 (razem 1 727 382, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 18 363, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 54 (razem 1 727 283, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 361, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 104 (razem 1 727 229, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 18 360, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 120 (razem 1 727 125, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 18 360, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 141 (razem 1 727 005, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 360, +0%)



Koronawirus Korea Południowa. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Korei Południowej 489 484 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 4 020

Koronawirus w Korei Południowej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 174 (razem 489 484, +1,5%) Liczba zgonów: 63 (łącznie 4 020, +1,6%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 952 (razem 482 310, +1%) Liczba zgonów: 64 (łącznie 3 957, +1,6%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 324 (razem 477 358, +0,9%) Liczba zgonów: 41 (łącznie 3 893, +1,1%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 127 (razem 473 034, +1,1%) Liczba zgonów: 43 (łącznie 3 852, +1,1%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 295 (razem 467 907, +2,2%) Liczba zgonów: 104 (łącznie 3 809, +2,8%)



Koronawirus Nowa Zelandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Nowej Zelandii 12 518 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 44

Koronawirus w Nowej Zelandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 88 (razem 12 518, +0,7%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 97 (razem 12 430, +0,8%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 136 (razem 12 333, +1,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 108 (razem 12 197, +0,9%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 96 (razem 12 089, +0,8%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)



Koronawirus Gruzja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Gruzji 871 580 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 12 466

Koronawirus w Gruzji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 509 (razem 871 580, +0,5%) Liczba zgonów: 59 (łącznie 12 466, +0,5%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 778 (razem 867 071, +0,2%) Liczba zgonów: 63 (łącznie 12 407, +0,5%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 410 (razem 865 293, +0,4%) Liczba zgonów: 46 (łącznie 12 344, +0,4%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 950 (razem 861 883, +0,5%) Liczba zgonów: 40 (łącznie 12 298, +0,3%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 100 (razem 857 933, +0,5%) Liczba zgonów: 67 (łącznie 12 258, +0,5%)



Koronawirus Turcja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Turcji 8 945 807 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 78 215

Koronawirus w Turcji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 22 687 (razem 8 945 807, +0,3%) Liczba zgonów: 198 (łącznie 78 215, +0,3%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 20 033 (razem 8 923 120, +0,2%) Liczba zgonów: 187 (łącznie 78 017, +0,2%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 19 357 (razem 8 903 087, +0,2%) Liczba zgonów: 185 (łącznie 77 830, +0,2%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 20 374 (razem 8 883 730, +0,2%) Liczba zgonów: 228 (łącznie 77 645, +0,3%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 21 495 (razem 8 863 356, +0,2%) Liczba zgonów: 187 (łącznie 77 417, +0,2%)



Koronawirus Tajlandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Tajlandii 2 148 766 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 20 997

Koronawirus w Tajlandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 148 766, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 20 997, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 525 (razem 2 148 766, +0,2%) Liczba zgonów: 31 (łącznie 20 997, +0,1%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 704 (razem 2 145 241, +0,4%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 20 966, +0,2%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 896 (razem 2 136 537, +0,3%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 20 917, +0,2%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 912 (razem 2 130 641, +0,2%) Liczba zgonów: 33 (łącznie 20 880, +0,2%)



Koronawirus Izrael. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Izraelu 1 347 474 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 210

Koronawirus w Izraelu

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 804 (razem 1 347 474, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 210, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 755 (razem 1 346 670, +0,1%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 8 209, +0,1%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 473 (razem 1 345 915, +0%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 8 204, +0,1%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 359 (razem 1 345 442, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 199, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 415 (razem 1 345 083, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 199, +0%)



Koronawirus Iran. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Iranie 6 141 335 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 130 356

Koronawirus w Iranie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 514 (razem 6 141 335, +0,1%) Liczba zgonów: 79 (łącznie 130 356, +0,1%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 356 (razem 6 137 821, +0,1%) Liczba zgonów: 77 (łącznie 130 277, +0,1%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 109 (razem 6 134 465, +0,1%) Liczba zgonów: 76 (łącznie 130 200, +0,1%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 157 (razem 6 131 356, +0%) Liczba zgonów: 58 (łącznie 130 124, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 603 (razem 6 129 199, +0,1%) Liczba zgonów: 78 (łącznie 130 066, +0,1%)



Koronawirus Zjednoczone Emiraty Arabskie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 742 438 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 149

Koronawirus w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 62 (razem 742 438, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 149, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 48 (razem 742 376, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 149, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 114 (razem 742 328, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 148, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 51 (razem 742 214, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 148, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 54 (razem 742 163, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 148, +0%)



Koronawirus Katar. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Katarze 244 545 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 611

Koronawirus w Katarze

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 158 (razem 244 545, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 164 (razem 244 387, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 152 (razem 244 223, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 159 (razem 244 071, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 154 (razem 243 912, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)



Koronawirus Kuba. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy na Kubie 963 269 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 311

Koronawirus na Kubie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 75 (razem 963 269, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 311, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 104 (razem 963 194, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 310, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 88 (razem 963 090, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 309, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 110 (razem 963 002, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 307, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 114 (razem 962 892, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 306, +0%)



Koronawirus Nigeria. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Nigerii 214 896 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 980

Koronawirus w Nigerii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 107 (razem 214 896, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 980, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 167 (razem 214 789, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 980, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 55 (razem 214 622, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 980, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 54 (razem 214 567, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 980, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 243 (razem 214 513, +0,1%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 2 980, +0,1%)



Koronawirus Etiopia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Etiopii 372 462 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 6 808

Koronawirus w Etiopii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 128 (razem 372 462, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 6 808, +0,1%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 119 (razem 372 334, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 6 804, +0,1%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 125 (razem 372 215, +0%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 6 800, +0,1%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 144 (razem 372 090, +0%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 6 794, +0,1%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 143 (razem 371 946, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 6 787, +0%)



Koronawirus Egipt. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Egipcie 364 922 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 20 821

Koronawirus w Egipcie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 889 (razem 364 922, +0,2%) Liczba zgonów: 51 (łącznie 20 821, +0,2%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 871 (razem 364 033, +0,2%) Liczba zgonów: 43 (łącznie 20 770, +0,2%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 902 (razem 363 162, +0,2%) Liczba zgonów: 45 (łącznie 20 727, +0,2%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 892 (razem 362 260, +0,2%) Liczba zgonów: 39 (łącznie 20 682, +0,2%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 933 (razem 361 368, +0,3%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 20 643, +0,2%)



Koronawirus Południowa Afryka. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Południowej Afryce 3 051 222 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 90 002

Koronawirus w Południowej Afryce

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 147 (razem 3 051 222, +0,4%) Liczba zgonów: 27 (łącznie 90 002, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 381 (razem 3 038 075, +0,2%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 89 975, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 11 125 (razem 3 031 694, +0,4%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 89 966, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 16 366 (razem 3 020 569, +0,5%) Liczba zgonów: 21 (łącznie 89 965, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 16 055 (razem 3 004 203, +0,5%) Liczba zgonów: 29 (łącznie 89 944, +0%)



Koronawirus Maroko. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Maroku 950 801 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 788

Koronawirus w Maroku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 158 (razem 950 801, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 14 788, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 52 (razem 950 643, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 14 788, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 90 (razem 950 591, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 14 788, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 127 (razem 950 501, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 14 787, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 151 (razem 950 374, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 14 784, +0%)



Koronawirus Kenia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Kenii 255 544 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 337

Koronawirus w Kenii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 75 (razem 255 544, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 5 337, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 (razem 255 469, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 335, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 29 (razem 255 437, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 335, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 53 (razem 255 408, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 335, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 95 (razem 255 355, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 335, +0%)



Koronawirus Tajwan. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Tajwanie 16 683 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 848

Koronawirus w Tajwanie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 21 (razem 16 683, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 (razem 16 662, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 (razem 16 652, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 11 (razem 16 648, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 11 (razem 16 637, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)



Koronawirus Wietnam. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Wietnamie 1 337 523 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 26 700

Koronawirus w Wietnamie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 840 (razem 1 337 523, +1%) Liczba zgonów: 217 (łącznie 26 700, +0,8%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 14 591 (razem 1 323 683, +1,1%) Liczba zgonów: 223 (łącznie 26 483, +0,8%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 14 314 (razem 1 309 092, +1,1%) Liczba zgonów: 199 (łącznie 26 260, +0,8%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 998 (razem 1 294 778, +1,1%) Liczba zgonów: 203 (łącznie 26 061, +0,8%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 14 492 (razem 1 280 780, +1,1%) Liczba zgonów: 200 (łącznie 25 858, +0,8%)



Koronawirus Arabia Saudyjska. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.12.2021

Łącznie mieliśmy w Arabii Saudyjskiej 549 997 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 847

Koronawirus w Arabii Saudyjskiej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 42 (razem 549 997, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 847, +0%)

6.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 43 (razem 549 955, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 845, +0%)

5.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 35 (razem 549 912, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 844, +0%)

4.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 29 (razem 549 877, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 842, +0%)

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 38 (razem 549 848, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 840, +0%)



Epidemia COVID-19: skąd bierzemy statystyki?

Nasze dane liczbowe pochodzą ze zbioru COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Dane są wprowadzane około godziny 14, stąd liczby mogą się różnić od tych przekazywanych w konferencjach prasowych Ministerstwa Zdrowia.