Koronawirus na świecie. Statystyki na 9.01.2022 dla wybranych krajów spoza Europy. Liczba zgonów i potwierdzonych zachorowań

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 608 (razem 10 437 471, +0,2%) Liczba zgonów: 770 (łącznie 308 258, +0,3%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 15 179 (razem 10 420 863, +0,1%) Liczba zgonów: 778 (łącznie 307 488, +0,3%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 15 632 (razem 10 405 684, +0,2%) Liczba zgonów: 804 (łącznie 306 710, +0,3%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 15 760 (razem 10 390 052, +0,2%) Liczba zgonów: 810 (łącznie 305 906, +0,3%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 193 (razem 10 374 292, +0,2%) Liczba zgonów: 812 (łącznie 305 096, +0,3%)



Koronawirus Meksyk. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Meksyku 4 083 118 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 300 101

Koronawirus w Meksyku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 28 023 (razem 4 083 118, +0,7%) Liczba zgonów: 131 (łącznie 300 101, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 25 821 (razem 4 055 095, +0,6%) Liczba zgonów: 128 (łącznie 299 970, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 20 626 (razem 4 029 274, +0,5%) Liczba zgonów: 131 (łącznie 299 842, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 15 184 (razem 4 008 648, +0,4%) Liczba zgonów: 130 (łącznie 299 711, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 877 (razem 3 993 464, +0,1%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 299 581, +0%)



Koronawirus Australia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Australii 860 550 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 337

Koronawirus w Australii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 98 092 (razem 860 550, +12,9%) Liczba zgonów: 16 (łącznie 2 337, +0,7%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 78 229 (razem 762 458, +11,4%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 2 321, +0,8%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 75 426 (razem 684 229, +12,4%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 2 302, +0,5%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 71 495 (razem 608 803, +13,3%) Liczba zgonów: 20 (łącznie 2 290, +0,9%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 44 745 (razem 537 308, +9,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 2 270, +0,2%)



Koronawirus Indie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Indiach 35 368 372 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 483 463

Koronawirus w Indiach

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 141 986 (razem 35 368 372, +0,4%) Liczba zgonów: 285 (łącznie 483 463, +0,1%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 117 100 (razem 35 226 386, +0,3%) Liczba zgonów: 302 (łącznie 483 178, +0,1%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 90 928 (razem 35 109 286, +0,3%) Liczba zgonów: 325 (łącznie 482 876, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 58 097 (razem 35 018 358, +0,2%) Liczba zgonów: 534 (łącznie 482 551, +0,1%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 37 379 (razem 34 960 261, +0,1%) Liczba zgonów: 124 (łącznie 482 017, +0%)



Koronawirus Brazylia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Brazylii 22 328 252 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 619 654

Koronawirus w Brazylii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 328 252, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 619 654, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 328 252, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 619 654, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 328 252, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 619 654, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 19 171 (razem 22 328 252, +0,1%) Liczba zgonów: 181 (łącznie 619 654, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 654 (razem 22 309 081, +0,1%) Liczba zgonów: 72 (łącznie 619 473, +0%)



Koronawirus Argentyna. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Argentynie 6 135 836 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 117 428

Koronawirus w Argentynie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 110 533 (razem 6 135 836, +1,8%) Liczba zgonów: 42 (łącznie 117 428, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 109 608 (razem 6 025 303, +1,9%) Liczba zgonów: 40 (łącznie 117 386, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 95 159 (razem 5 915 695, +1,6%) Liczba zgonów: 52 (łącznie 117 346, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 81 210 (razem 5 820 536, +1,4%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 117 294, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 44 396 (razem 5 739 326, +0,8%) Liczba zgonów: 41 (łącznie 117 245, +0%)



Koronawirus Peru. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Peru 2 342 550 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 202 981

Koronawirus w Peru

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 12 833 (razem 2 342 550, +0,6%) Liczba zgonów: 47 (łącznie 202 981, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 174 (razem 2 329 717, +0,5%) Liczba zgonów: 30 (łącznie 202 934, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 8 687 (razem 2 318 543, +0,4%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 202 904, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 5 182 (razem 2 309 856, +0,2%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 202 867, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 996 (razem 2 304 674, +0,1%) Liczba zgonów: 36 (łącznie 202 818, +0%)



Koronawirus Wenezuela. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Wenezueli 446 026 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 345

Koronawirus w Wenezueli

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 346 (razem 446 026, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 5 345, +0,1%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 445 680, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 341, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 311 (razem 445 680, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 5 341, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 287 (razem 445 369, +0,1%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 5 337, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 110 (razem 445 082, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 5 335, +0%)



Koronawirus Boliwia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Boliwii 652 819 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 19 888

Koronawirus w Boliwii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 002 (razem 652 819, +1,7%) Liczba zgonów: 40 (łącznie 19 888, +0,2%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 10 263 (razem 641 817, +1,6%) Liczba zgonów: 38 (łącznie 19 848, +0,2%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 9 242 (razem 631 554, +1,5%) Liczba zgonów: 47 (łącznie 19 810, +0,2%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 622 312, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 19 763, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 281 (razem 622 312, +1,8%) Liczba zgonów: 41 (łącznie 19 763, +0,2%)



Koronawirus Japonia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Japonii 1 747 907 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 18 396

Koronawirus w Japonii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 6 070 (razem 1 747 907, +0,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 396, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 297 (razem 1 741 837, +0,2%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 395, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 490 (razem 1 737 540, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 394, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 149 (razem 1 735 050, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 393, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 672 (razem 1 733 901, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 392, +0%)



Koronawirus Korea Południowa. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Korei Południowej 661 015 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 986

Koronawirus w Korei Południowej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 507 (razem 661 015, +0,5%) Liczba zgonów: 54 (łącznie 5 986, +0,9%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 716 (razem 657 508, +0,6%) Liczba zgonów: 45 (łącznie 5 932, +0,8%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 123 (razem 653 792, +0,6%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 5 887, +0,8%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 443 (razem 649 669, +0,7%) Liczba zgonów: 57 (łącznie 5 838, +1%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 019 (razem 645 226, +0,5%) Liczba zgonów: 51 (łącznie 5 781, +0,9%)



Koronawirus Nowa Zelandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Nowej Zelandii 14 527 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 51

Koronawirus w Nowej Zelandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 14 527, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 58 (razem 14 527, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 62 (razem 14 469, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 40 (razem 14 407, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 59 (razem 14 367, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)



Koronawirus Gruzja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Gruzji 953 410 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 128

Koronawirus w Gruzji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 234 (razem 953 410, +0,4%) Liczba zgonów: 46 (łącznie 14 128, +0,3%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 567 (razem 949 176, +0,4%) Liczba zgonów: 41 (łącznie 14 082, +0,3%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 436 (razem 945 609, +0,4%) Liczba zgonów: 32 (łącznie 14 041, +0,2%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 590 (razem 942 173, +0,4%) Liczba zgonów: 67 (łącznie 14 009, +0,5%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 943 (razem 938 583, +0,1%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 13 942, +0,3%)



Koronawirus Turcja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Turcji 9 852 458 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 83 388

Koronawirus w Turcji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 63 214 (razem 9 852 458, +0,6%) Liczba zgonów: 157 (łącznie 83 388, +0,2%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 68 413 (razem 9 789 244, +0,7%) Liczba zgonów: 156 (łącznie 83 231, +0,2%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 66 467 (razem 9 720 831, +0,7%) Liczba zgonów: 143 (łącznie 83 075, +0,2%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 54 724 (razem 9 654 364, +0,6%) Liczba zgonów: 137 (łącznie 82 932, +0,2%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 44 869 (razem 9 599 640, +0,5%) Liczba zgonów: 160 (łącznie 82 795, +0,2%)



Koronawirus Tajlandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Tajlandii 2 252 776 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 799

Koronawirus w Tajlandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 7 526 (razem 2 252 776, +0,3%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 21 799, +0,1%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 9 674 (razem 2 245 250, +0,4%) Liczba zgonów: 30 (łącznie 21 780, +0,1%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 235 576, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 21 750, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 091 (razem 2 235 576, +0,1%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 21 750, +0,1%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 927 (razem 2 232 485, +0,1%) Liczba zgonów: 18 (łącznie 21 738, +0,1%)



Koronawirus Izrael. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Izraelu 1 463 193 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 259

Koronawirus w Izraelu

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 14 745 (razem 1 463 193, +1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 259, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 19 418 (razem 1 448 448, +1,4%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 8 259, +0,1%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 17 232 (razem 1 429 030, +1,2%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 8 253, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 6 882 (razem 1 411 798, +0,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 247, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 9 803 (razem 1 404 916, +0,7%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 8 247, +0%)



Koronawirus Iran. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Iranie 6 204 224 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 131 821

Koronawirus w Iranie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 178 (razem 6 204 224, +0%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 131 821, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 579 (razem 6 203 046, +0%) Liczba zgonów: 24 (łącznie 131 802, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 171 (razem 6 201 467, +0%) Liczba zgonów: 42 (łącznie 131 778, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 706 (razem 6 200 296, +0%) Liczba zgonów: 34 (łącznie 131 736, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 677 (razem 6 198 590, +0%) Liczba zgonów: 22 (łącznie 131 702, +0%)



Koronawirus Zjednoczone Emiraty Arabskie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 780 211 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 170

Koronawirus w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 627 (razem 780 211, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 170, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 687 (razem 777 584, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 170, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 708 (razem 774 897, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 170, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 581 (razem 772 189, +0,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 170, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 515 (razem 769 608, +0,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 169, +0%)



Koronawirus Katar. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Katarze 263 475 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 618

Koronawirus w Katarze

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 192 (razem 263 475, +1,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 779 (razem 260 283, +1,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 273 (razem 257 504, +0,9%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 695 (razem 255 231, +0,7%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 177 (razem 253 536, +0,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)



Koronawirus Kuba. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy na Kubie 972 513 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 325

Koronawirus na Kubie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 946 (razem 972 513, +0,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 325, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 429 (razem 970 567, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 325, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 967 (razem 969 138, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 324, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 673 (razem 968 171, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 324, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 556 (razem 967 498, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 324, +0%)



Koronawirus Nigeria. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Nigerii 247 009 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 3 070

Koronawirus w Nigerii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 814 (razem 247 009, +0,3%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 3 070, +0,1%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 791 (razem 246 195, +0,3%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 3 066, +0,3%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 856 (razem 245 404, +0,4%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 3 058, +0,2%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 428 (razem 244 548, +0,2%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 3 053, +0,3%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 243 (razem 244 120, +0,5%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 3 045, +0,4%)



Koronawirus Etiopia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Etiopii 442 187 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 7 012

Koronawirus w Etiopii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 163 (razem 442 187, +0,5%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 7 012, +0,1%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 438 (razem 440 024, +0,8%) Liczba zgonów: 17 (łącznie 7 005, +0,2%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 779 (razem 436 586, +0,9%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 6 988, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 011 (razem 432 807, +0,9%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 6 981, +0,2%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 140 (razem 428 796, +0,5%) Liczba zgonów: 11 (łącznie 6 969, +0,2%)



Koronawirus Egipt. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Egipcie 391 115 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 909

Koronawirus w Egipcie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 821 (razem 391 115, +0,2%) Liczba zgonów: 27 (łącznie 21 909, +0,1%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 840 (razem 390 294, +0,2%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 21 882, +0,1%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 803 (razem 389 454, +0,2%) Liczba zgonów: 27 (łącznie 21 863, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 769 (razem 388 651, +0,2%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 21 836, +0,1%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 723 (razem 387 882, +0,2%) Liczba zgonów: 20 (łącznie 21 817, +0,1%)



Koronawirus Południowa Afryka. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Południowej Afryce 3 513 813 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 92 252

Koronawirus w Południowej Afryce

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 9 259 (razem 3 513 813, +0,3%) Liczba zgonów: 140 (łącznie 92 252, +0,2%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 9 858 (razem 3 504 554, +0,3%) Liczba zgonów: 551 (łącznie 92 112, +0,6%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 106 (razem 3 494 696, +0,3%) Liczba zgonów: 110 (łącznie 91 561, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 8 078 (razem 3 483 590, +0,2%) Liczba zgonów: 139 (łącznie 91 451, +0,2%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 076 (razem 3 475 512, +0,1%) Liczba zgonów: 84 (łącznie 91 312, +0,1%)



Koronawirus Maroko. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Maroku 990 057 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 896

Koronawirus w Maroku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 6 428 (razem 990 057, +0,7%) Liczba zgonów: 13 (łącznie 14 896, +0,1%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 6 050 (razem 983 629, +0,6%) Liczba zgonów: 11 (łącznie 14 883, +0,1%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 5 618 (razem 977 579, +0,6%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 14 872, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 299 (razem 971 961, +0,4%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 14 867, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 885 (razem 967 662, +0,1%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 14 862, +0%)



Koronawirus Kenia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Kenii 309 130 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 425

Koronawirus w Kenii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 444 (razem 309 130, +0,8%) Liczba zgonów: 14 (łącznie 5 425, +0,3%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 336 (razem 306 686, +0,8%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 5 411, +0,1%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 216 (razem 304 350, +0,7%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 5 404, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 402 (razem 302 134, +0,8%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 5 401, +0,1%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 223 (razem 299 732, +0,4%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 5 394, +0,2%)



Koronawirus Tajwan. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Tajwanie 17 258 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 850

Koronawirus w Tajwanie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 60 (razem 17 258, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 43 (razem 17 198, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 26 (razem 17 155, +0,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 34 (razem 17 129, +0,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 25 (razem 17 095, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)



Koronawirus Wietnam. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Wietnamie 1 859 841 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 33 877

Koronawirus w Wietnamie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 278 (razem 1 859 841, +0,9%) Liczba zgonów: 233 (łącznie 33 877, +0,7%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 25 842 (razem 1 843 563, +1,4%) Liczba zgonów: 169 (łącznie 33 644, +0,5%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 17 017 (razem 1 817 721, +0,9%) Liczba zgonów: 230 (łącznie 33 475, +0,7%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 21 728 (razem 1 800 704, +1,2%) Liczba zgonów: 224 (łącznie 33 245, +0,7%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 15 936 (razem 1 778 976, +0,9%) Liczba zgonów: 190 (łącznie 33 021, +0,6%)



Koronawirus Arabia Saudyjska. Statystyki łączne zachorowań na dzień 8.01.2022

Łącznie mieliśmy w Arabii Saudyjskiej 572 225 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 890

Koronawirus w Arabii Saudyjskiej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 575 (razem 572 225, +0,6%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 890, +0%)

6.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 168 (razem 568 650, +0,6%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 888, +0%)

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 045 (razem 565 482, +0,5%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 8 886, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 585 (razem 562 437, +0,5%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 883, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 746 (razem 559 852, +0,3%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 881, +0%)



Epidemia COVID-19: skąd bierzemy statystyki?

Nasze dane liczbowe pochodzą ze zbioru COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Dane są wprowadzane około godziny 14, stąd liczby mogą się różnić od tych przekazywanych w konferencjach prasowych Ministerstwa Zdrowia.