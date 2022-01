Koronawirus na świecie. Statystyki na 7.01.2022 dla wybranych krajów spoza Europy. Liczba zgonów i potwierdzonych zachorowań

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 15 632 (razem 10 405 684, +0,2%) Liczba zgonów: 804 (łącznie 306 710, +0,3%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 15 760 (razem 10 390 052, +0,2%) Liczba zgonów: 810 (łącznie 305 906, +0,3%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 193 (razem 10 374 292, +0,2%) Liczba zgonów: 812 (łącznie 305 096, +0,3%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 18 088 (razem 10 358 099, +0,2%) Liczba zgonów: 788 (łącznie 304 284, +0,3%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 19 606 (razem 10 340 011, +0,2%) Liczba zgonów: 825 (łącznie 303 496, +0,3%)



Koronawirus Meksyk. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Meksyku 4 029 274 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 299 842

Koronawirus w Meksyku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 20 626 (razem 4 029 274, +0,5%) Liczba zgonów: 131 (łącznie 299 842, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 15 184 (razem 4 008 648, +0,4%) Liczba zgonów: 130 (łącznie 299 711, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 877 (razem 3 993 464, +0,1%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 299 581, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 671 (razem 3 990 587, +0%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 299 544, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 9 193 (razem 3 988 916, +0,2%) Liczba zgonów: 97 (łącznie 299 525, +0%)



Koronawirus Australia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Australii 684 229 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 302

Koronawirus w Australii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 75 426 (razem 684 229, +12,4%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 2 302, +0,5%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 71 495 (razem 608 803, +13,3%) Liczba zgonów: 20 (łącznie 2 290, +0,9%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 44 745 (razem 537 308, +9,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 2 270, +0,2%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 29 608 (razem 492 563, +6,4%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 2 266, +0,4%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 60 006 (razem 462 955, +14,9%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 2 257, +0,4%)



Koronawirus Indie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Indiach 35 109 286 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 482 876

Koronawirus w Indiach

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 90 928 (razem 35 109 286, +0,3%) Liczba zgonów: 325 (łącznie 482 876, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 58 097 (razem 35 018 358, +0,2%) Liczba zgonów: 534 (łącznie 482 551, +0,1%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 37 379 (razem 34 960 261, +0,1%) Liczba zgonów: 124 (łącznie 482 017, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 33 750 (razem 34 922 882, +0,1%) Liczba zgonów: 123 (łącznie 481 893, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 27 553 (razem 34 889 132, +0,1%) Liczba zgonów: 284 (łącznie 481 770, +0,1%)



Koronawirus Brazylia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Brazylii 22 328 252 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 619 654

Koronawirus w Brazylii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 328 252, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 619 654, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 19 171 (razem 22 328 252, +0,1%) Liczba zgonów: 181 (łącznie 619 654, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 654 (razem 22 309 081, +0,1%) Liczba zgonów: 72 (łącznie 619 473, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 806 (razem 22 297 427, +0%) Liczba zgonów: 34 (łącznie 619 401, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 782 (razem 22 295 621, +0%) Liczba zgonów: 33 (łącznie 619 367, +0%)



Koronawirus Argentyna. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Argentynie 5 915 695 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 117 346

Koronawirus w Argentynie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 95 159 (razem 5 915 695, +1,6%) Liczba zgonów: 52 (łącznie 117 346, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 81 210 (razem 5 820 536, +1,4%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 117 294, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 44 396 (razem 5 739 326, +0,8%) Liczba zgonów: 41 (łącznie 117 245, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 20 502 (razem 5 694 930, +0,4%) Liczba zgonów: 23 (łącznie 117 204, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 20 020 (razem 5 674 428, +0,4%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 117 181, +0%)



Koronawirus Peru. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Peru 2 318 543 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 202 904

Koronawirus w Peru

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 8 687 (razem 2 318 543, +0,4%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 202 904, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 5 182 (razem 2 309 856, +0,2%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 202 867, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 996 (razem 2 304 674, +0,1%) Liczba zgonów: 36 (łącznie 202 818, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 501 (razem 2 302 678, +0,1%) Liczba zgonów: 41 (łącznie 202 782, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 346 (razem 2 301 177, +0,2%) Liczba zgonów: 51 (łącznie 202 741, +0%)



Koronawirus Wenezuela. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Wenezueli 445 680 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 341

Koronawirus w Wenezueli

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 311 (razem 445 680, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 5 341, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 287 (razem 445 369, +0,1%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 5 337, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 110 (razem 445 082, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 5 335, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 144 (razem 444 972, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 5 333, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 193 (razem 444 828, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 5 331, +0,1%)



Koronawirus Boliwia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Boliwii 631 554 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 19 810

Koronawirus w Boliwii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 9 242 (razem 631 554, +1,5%) Liczba zgonów: 47 (łącznie 19 810, +0,2%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 622 312, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 19 763, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 281 (razem 622 312, +1,8%) Liczba zgonów: 41 (łącznie 19 763, +0,2%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 278 (razem 611 031, +1,9%) Liczba zgonów: 42 (łącznie 19 722, +0,2%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 599 753, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 19 680, +0%)



Koronawirus Japonia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Japonii 1 737 540 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 18 394

Koronawirus w Japonii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 490 (razem 1 737 540, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 394, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 149 (razem 1 735 050, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 393, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 672 (razem 1 733 901, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 392, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 477 (razem 1 733 229, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 18 391, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 456 (razem 1 732 752, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 18 389, +0%)



Koronawirus Korea Południowa. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Korei Południowej 653 792 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 887

Koronawirus w Korei Południowej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 123 (razem 653 792, +0,6%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 5 887, +0,8%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 443 (razem 649 669, +0,7%) Liczba zgonów: 57 (łącznie 5 838, +1%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 019 (razem 645 226, +0,5%) Liczba zgonów: 51 (łącznie 5 781, +0,9%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 124 (razem 642 207, +0,5%) Liczba zgonów: 36 (łącznie 5 730, +0,6%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 830 (razem 639 083, +0,6%) Liczba zgonów: 69 (łącznie 5 694, +1,2%)



Koronawirus Nowa Zelandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Nowej Zelandii 14 469 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 51

Koronawirus w Nowej Zelandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 62 (razem 14 469, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 40 (razem 14 407, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 59 (razem 14 367, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 51 (razem 14 308, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 137 (razem 14 257, +1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)



Koronawirus Gruzja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Gruzji 945 609 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 041

Koronawirus w Gruzji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 436 (razem 945 609, +0,4%) Liczba zgonów: 32 (łącznie 14 041, +0,2%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 590 (razem 942 173, +0,4%) Liczba zgonów: 67 (łącznie 14 009, +0,5%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 943 (razem 938 583, +0,1%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 13 942, +0,3%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 796 (razem 937 640, +0,1%) Liczba zgonów: 45 (łącznie 13 905, +0,3%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 103 (razem 936 844, +0,2%) Liczba zgonów: 60 (łącznie 13 860, +0,4%)



Koronawirus Turcja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Turcji 9 720 831 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 83 075

Koronawirus w Turcji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 66 467 (razem 9 720 831, +0,7%) Liczba zgonów: 143 (łącznie 83 075, +0,2%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 54 724 (razem 9 654 364, +0,6%) Liczba zgonów: 137 (łącznie 82 932, +0,2%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 44 869 (razem 9 599 640, +0,5%) Liczba zgonów: 160 (łącznie 82 795, +0,2%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 33 520 (razem 9 554 771, +0,4%) Liczba zgonów: 129 (łącznie 82 635, +0,2%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 36 731 (razem 9 521 251, +0,4%) Liczba zgonów: 145 (łącznie 82 506, +0,2%)



Koronawirus Tajlandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Tajlandii 2 235 576 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 750

Koronawirus w Tajlandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 235 576, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 21 750, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 091 (razem 2 235 576, +0,1%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 21 750, +0,1%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 927 (razem 2 232 485, +0,1%) Liczba zgonów: 18 (łącznie 21 738, +0,1%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 112 (razem 2 229 558, +0,1%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 21 720, +0,1%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 011 (razem 2 226 446, +0,1%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 21 708, +0%)



Koronawirus Izrael. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Izraelu 1 429 030 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 253

Koronawirus w Izraelu

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 17 232 (razem 1 429 030, +1,2%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 8 253, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 6 882 (razem 1 411 798, +0,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 247, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 9 803 (razem 1 404 916, +0,7%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 8 247, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 5 060 (razem 1 395 113, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 244, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 6 121 (razem 1 390 053, +0,4%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 244, +0%)



Koronawirus Iran. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Iranie 6 201 467 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 131 778

Koronawirus w Iranie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 171 (razem 6 201 467, +0%) Liczba zgonów: 42 (łącznie 131 778, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 706 (razem 6 200 296, +0%) Liczba zgonów: 34 (łącznie 131 736, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 677 (razem 6 198 590, +0%) Liczba zgonów: 22 (łącznie 131 702, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 510 (razem 6 196 913, +0%) Liczba zgonów: 41 (łącznie 131 680, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 002 (razem 6 195 403, +0%) Liczba zgonów: 33 (łącznie 131 639, +0%)



Koronawirus Zjednoczone Emiraty Arabskie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 774 897 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 170

Koronawirus w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 708 (razem 774 897, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 170, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 581 (razem 772 189, +0,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 170, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 515 (razem 769 608, +0,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 169, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 600 (razem 767 093, +0,3%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 2 168, +0,1%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 556 (razem 764 493, +0,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 165, +0%)



Koronawirus Katar. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Katarze 257 504 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 618

Koronawirus w Katarze

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 273 (razem 257 504, +0,9%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 695 (razem 255 231, +0,7%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 177 (razem 253 536, +0,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 998 (razem 252 359, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 833 (razem 251 361, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)



Koronawirus Kuba. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy na Kubie 969 138 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 324

Koronawirus na Kubie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 967 (razem 969 138, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 324, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 673 (razem 968 171, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 324, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 556 (razem 967 498, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 324, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 469 (razem 966 942, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 324, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 469 (razem 966 473, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 323, +0%)



Koronawirus Nigeria. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Nigerii 245 404 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 3 058

Koronawirus w Nigerii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 856 (razem 245 404, +0,4%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 3 058, +0,2%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 428 (razem 244 548, +0,2%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 3 053, +0,3%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 243 (razem 244 120, +0,5%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 3 045, +0,4%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 242 877, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 3 033, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 364 (razem 242 877, +0,6%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 3 033, +0,1%)



Koronawirus Etiopia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Etiopii 436 586 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 6 988

Koronawirus w Etiopii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 779 (razem 436 586, +0,9%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 6 988, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 011 (razem 432 807, +0,9%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 6 981, +0,2%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 140 (razem 428 796, +0,5%) Liczba zgonów: 11 (łącznie 6 969, +0,2%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 316 (razem 426 656, +0,5%) Liczba zgonów: 11 (łącznie 6 958, +0,2%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 998 (razem 424 340, +1%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 6 947, +0,1%)



Koronawirus Egipt. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Egipcie 389 454 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 863

Koronawirus w Egipcie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 803 (razem 389 454, +0,2%) Liczba zgonów: 27 (łącznie 21 863, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 769 (razem 388 651, +0,2%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 21 836, +0,1%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 723 (razem 387 882, +0,2%) Liczba zgonów: 20 (łącznie 21 817, +0,1%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 801 (razem 387 159, +0,2%) Liczba zgonów: 29 (łącznie 21 797, +0,1%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 783 (razem 386 358, +0,2%) Liczba zgonów: 16 (łącznie 21 768, +0,1%)



Koronawirus Południowa Afryka. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Południowej Afryce 3 494 696 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 91 561

Koronawirus w Południowej Afryce

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 106 (razem 3 494 696, +0,3%) Liczba zgonów: 110 (łącznie 91 561, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 8 078 (razem 3 483 590, +0,2%) Liczba zgonów: 139 (łącznie 91 451, +0,2%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 076 (razem 3 475 512, +0,1%) Liczba zgonów: 84 (łącznie 91 312, +0,1%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 357 (razem 3 472 436, +0,1%) Liczba zgonów: 30 (łącznie 91 228, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 9 793 (razem 3 468 079, +0,3%) Liczba zgonów: 53 (łącznie 91 198, +0,1%)



Koronawirus Maroko. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Maroku 977 579 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 872

Koronawirus w Maroku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 5 618 (razem 977 579, +0,6%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 14 872, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 299 (razem 971 961, +0,4%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 14 867, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 885 (razem 967 662, +0,1%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 14 862, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 357 (razem 966 777, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 14 855, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 328 (razem 965 420, +0,2%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 14 851, +0%)



Koronawirus Kenia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Kenii 304 350 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 404

Koronawirus w Kenii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 216 (razem 304 350, +0,7%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 5 404, +0,1%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 402 (razem 302 134, +0,8%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 5 401, +0,1%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 223 (razem 299 732, +0,4%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 5 394, +0,2%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 354 (razem 298 509, +0,5%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 5 384, +0,1%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 127 (razem 297 155, +0,7%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 5 381, +0,1%)



Koronawirus Tajwan. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Tajwanie 17 155 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 850

Koronawirus w Tajwanie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 26 (razem 17 155, +0,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 34 (razem 17 129, +0,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 25 (razem 17 095, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 20 (razem 17 070, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 21 (razem 17 050, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)



Koronawirus Wietnam. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Wietnamie 1 817 721 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 33 475

Koronawirus w Wietnamie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 17 017 (razem 1 817 721, +0,9%) Liczba zgonów: 230 (łącznie 33 475, +0,7%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 21 728 (razem 1 800 704, +1,2%) Liczba zgonów: 224 (łącznie 33 245, +0,7%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 15 936 (razem 1 778 976, +0,9%) Liczba zgonów: 190 (łącznie 33 021, +0,6%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 948 (razem 1 763 040, +1%) Liczba zgonów: 221 (łącznie 32 831, +0,7%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 14 835 (razem 1 746 092, +0,9%) Liczba zgonów: 216 (łącznie 32 610, +0,7%)



Koronawirus Arabia Saudyjska. Statystyki łączne zachorowań na dzień 6.01.2022

Łącznie mieliśmy w Arabii Saudyjskiej 565 482 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 886

Koronawirus w Arabii Saudyjskiej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

5.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 045 (razem 565 482, +0,5%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 8 886, +0%)

4.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 585 (razem 562 437, +0,5%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 883, +0%)

3.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 746 (razem 559 852, +0,3%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 881, +0%)

2.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 024 (razem 558 106, +0,2%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 879, +0%)

1.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 846 (razem 557 082, +0,2%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 878, +0%)



Epidemia COVID-19: skąd bierzemy statystyki?

Nasze dane liczbowe pochodzą ze zbioru COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Dane są wprowadzane około godziny 14, stąd liczby mogą się różnić od tych przekazywanych w konferencjach prasowych Ministerstwa Zdrowia.