Koronawirus na świecie. Statystyki na 5.12.2021 dla wybranych krajów spoza Europy. Liczba zgonów i potwierdzonych zachorowań

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 316 (razem 9 565 909, +0,3%) Liczba zgonów: 1 184 (łącznie 273 463, +0,4%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 757 (razem 9 533 593, +0,3%) Liczba zgonów: 1 188 (łącznie 272 279, +0,4%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 196 (razem 9 500 836, +0,3%) Liczba zgonów: 1 191 (łącznie 271 091, +0,4%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 31 990 (razem 9 468 640, +0,3%) Liczba zgonów: 1 195 (łącznie 269 900, +0,4%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 33 170 (razem 9 436 650, +0,4%) Liczba zgonów: 1 178 (łącznie 268 705, +0,4%)



Koronawirus Meksyk. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Meksyku 3 897 452 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 294 904

Koronawirus w Meksyku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 234 (razem 3 897 452, +0,2%) Liczba zgonów: 476 (łącznie 294 904, +0,2%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 3 891 218, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 294 428, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 652 (razem 3 891 218, +0,2%) Liczba zgonów: 478 (łącznie 294 428, +0,2%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 3 884 566, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 293 950, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 774 (razem 3 884 566, +0%) Liczba zgonów: 91 (łącznie 293 950, +0%)



Koronawirus Australia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Australii 216 587 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 042

Koronawirus w Australii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 708 (razem 216 587, +0,8%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 2 042, +0,4%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 522 (razem 214 879, +0,7%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 2 033, +0,6%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 702 (razem 213 357, +0,8%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 2 021, +0,5%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 417 (razem 211 655, +0,7%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 2 011, +0,2%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 099 (razem 210 238, +0,5%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 2 006, +0,5%)



Koronawirus Indie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Indiach 34 624 360 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 470 530

Koronawirus w Indiach

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 603 (razem 34 624 360, +0%) Liczba zgonów: 415 (łącznie 470 530, +0,1%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 9 216 (razem 34 615 757, +0%) Liczba zgonów: 391 (łącznie 470 115, +0,1%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 9 765 (razem 34 606 541, +0%) Liczba zgonów: 477 (łącznie 469 724, +0,1%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 954 (razem 34 596 776, +0%) Liczba zgonów: 267 (łącznie 469 247, +0,1%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 990 (razem 34 587 822, +0%) Liczba zgonów: 190 (łącznie 468 980, +0%)



Koronawirus Brazylia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Brazylii 22 129 409 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 615 400

Koronawirus w Brazylii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 627 (razem 22 129 409, +0%) Liczba zgonów: 221 (łącznie 615 400, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 910 (razem 22 118 782, +0,1%) Liczba zgonów: 215 (łącznie 615 179, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 11 413 (razem 22 105 872, +0,1%) Liczba zgonów: 283 (łącznie 614 964, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 9 710 (razem 22 094 459, +0%) Liczba zgonów: 305 (łącznie 614 681, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 843 (razem 22 084 749, +0%) Liczba zgonów: 98 (łącznie 614 376, +0%)



Koronawirus Argentyna. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Argentynie 5 337 692 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 116 639

Koronawirus w Argentynie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 382 (razem 5 337 692, +0%) Liczba zgonów: 22 (łącznie 116 639, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 681 (razem 5 335 310, +0,1%) Liczba zgonów: 20 (łącznie 116 617, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 881 (razem 5 332 629, +0%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 116 597, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 332 (razem 5 330 748, +0%) Liczba zgonów: 35 (łącznie 116 589, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 968 (razem 5 328 416, +0%) Liczba zgonów: 25 (łącznie 116 554, +0%)



Koronawirus Peru. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Peru 2 241 027 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 201 326

Koronawirus w Peru

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 606 (razem 2 241 027, +0,1%) Liczba zgonów: 44 (łącznie 201 326, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 579 (razem 2 239 421, +0,1%) Liczba zgonów: 73 (łącznie 201 282, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 491 (razem 2 237 842, +0,1%) Liczba zgonów: 33 (łącznie 201 209, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 381 (razem 2 236 351, +0,1%) Liczba zgonów: 32 (łącznie 201 176, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 895 (razem 2 234 970, +0%) Liczba zgonów: 36 (łącznie 201 144, +0%)



Koronawirus Wenezuela. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Wenezueli 433 660 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 177

Koronawirus w Wenezueli

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 452 (razem 433 660, +0,1%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 5 177, +0,1%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 694 (razem 433 208, +0,2%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 5 170, +0,2%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 218 (razem 432 514, +0,3%) Liczba zgonów: 17 (łącznie 5 161, +0,3%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 431 296, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 144, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 600 (razem 431 296, +0,1%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 5 144, +0,1%)



Koronawirus Boliwia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Boliwii 540 869 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 19 205

Koronawirus w Boliwii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 107 (razem 540 869, +0,2%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 19 205, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 115 (razem 539 762, +0,2%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 19 196, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 088 (razem 538 647, +0,2%) Liczba zgonów: 17 (łącznie 19 188, +0,1%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 087 (razem 537 559, +0,2%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 19 171, +0,1%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 536 472, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 19 161, +0%)



Koronawirus Japonia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Japonii 1 727 005 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 18 360

Koronawirus w Japonii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 141 (razem 1 727 005, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 360, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 113 (razem 1 726 864, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 359, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 115 (razem 1 726 751, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 358, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 81 (razem 1 726 636, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 18 357, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 76 (razem 1 726 555, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 355, +0%)



Koronawirus Korea Południowa. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Korei Południowej 467 907 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 3 809

Koronawirus w Korei Południowej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 295 (razem 467 907, +2,2%) Liczba zgonów: 104 (łącznie 3 809, +2,8%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 457 612, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 3 705, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 262 (razem 457 612, +1,2%) Liczba zgonów: 46 (łącznie 3 705, +1,3%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 120 (razem 452 350, +1,1%) Liczba zgonów: 35 (łącznie 3 659, +1%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 030 (razem 447 230, +0,7%) Liczba zgonów: 44 (łącznie 3 624, +1,2%)



Koronawirus Nowa Zelandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Nowej Zelandii 12 088 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 44

Koronawirus w Nowej Zelandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 95 (razem 12 088, +0,8%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 97 (razem 11 993, +0,8%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 172 (razem 11 896, +1,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 147 (razem 11 724, +1,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 132 (razem 11 577, +1,2%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 44, +2,3%)



Koronawirus Gruzja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Gruzji 857 933 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 12 258

Koronawirus w Gruzji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 100 (razem 857 933, +0,5%) Liczba zgonów: 67 (łącznie 12 258, +0,5%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 731 (razem 853 833, +0,4%) Liczba zgonów: 72 (łącznie 12 191, +0,6%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 459 (razem 850 102, +0,5%) Liczba zgonów: 65 (łącznie 12 119, +0,5%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 050 (razem 845 643, +0,6%) Liczba zgonów: 80 (łącznie 12 054, +0,7%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 954 (razem 840 593, +0,2%) Liczba zgonów: 47 (łącznie 11 974, +0,4%)



Koronawirus Turcja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Turcji 8 863 356 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 77 417

Koronawirus w Turcji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 21 495 (razem 8 863 356, +0,2%) Liczba zgonów: 187 (łącznie 77 417, +0,2%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 21 747 (razem 8 841 861, +0,2%) Liczba zgonów: 192 (łącznie 77 230, +0,2%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 22 556 (razem 8 820 114, +0,3%) Liczba zgonów: 196 (łącznie 77 038, +0,3%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 25 216 (razem 8 797 558, +0,3%) Liczba zgonów: 207 (łącznie 76 842, +0,3%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 24 317 (razem 8 772 342, +0,3%) Liczba zgonów: 189 (łącznie 76 635, +0,2%)



Koronawirus Tajlandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Tajlandii 2 130 641 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 20 880

Koronawirus w Tajlandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 912 (razem 2 130 641, +0,2%) Liczba zgonów: 33 (łącznie 20 880, +0,2%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 971 (razem 2 125 729, +0,2%) Liczba zgonów: 33 (łącznie 20 847, +0,2%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 886 (razem 2 120 758, +0,2%) Liczba zgonów: 43 (łącznie 20 814, +0,2%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 306 (razem 2 115 872, +0,2%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 20 771, +0,2%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 753 (razem 2 111 566, +0,2%) Liczba zgonów: 27 (łącznie 20 734, +0,1%)



Koronawirus Izrael. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Izraelu 1 345 083 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 199

Koronawirus w Izraelu

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 415 (razem 1 345 083, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 199, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 565 (razem 1 344 668, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 199, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 443 (razem 1 344 103, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 8 199, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 684 (razem 1 343 660, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 196, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 766 (razem 1 342 976, +0,1%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 8 195, +0,1%)



Koronawirus Iran. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Iranie 6 129 199 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 130 066

Koronawirus w Iranie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 603 (razem 6 129 199, +0,1%) Liczba zgonów: 78 (łącznie 130 066, +0,1%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 839 (razem 6 125 596, +0,1%) Liczba zgonów: 76 (łącznie 129 988, +0,1%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 312 (razem 6 121 757, +0,1%) Liczba zgonów: 82 (łącznie 129 912, +0,1%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 253 (razem 6 117 445, +0,1%) Liczba zgonów: 119 (łącznie 129 830, +0,1%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 310 (razem 6 113 192, +0,1%) Liczba zgonów: 82 (łącznie 129 711, +0,1%)



Koronawirus Zjednoczone Emiraty Arabskie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 742 163 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 148

Koronawirus w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 54 (razem 742 163, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 148, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 742 109, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 148, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 68 (razem 742 109, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 148, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 65 (razem 742 041, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 147, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 58 (razem 741 976, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 146, +0%)



Koronawirus Katar. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Katarze 243 912 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 611

Koronawirus w Katarze

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 154 (razem 243 912, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 151 (razem 243 758, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 160 (razem 243 607, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 157 (razem 243 447, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 158 (razem 243 290, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)



Koronawirus Kuba. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy na Kubie 962 892 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 306

Koronawirus na Kubie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 114 (razem 962 892, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 306, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 150 (razem 962 778, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 305, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 142 (razem 962 628, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 305, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 136 (razem 962 486, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 8 304, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 130 (razem 962 350, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 300, +0%)



Koronawirus Nigeria. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Nigerii 214 513 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 980

Koronawirus w Nigerii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 243 (razem 214 513, +0,1%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 2 980, +0,1%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 214 270, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 978, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 52 (razem 214 270, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 978, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 105 (razem 214 218, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 977, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 131 (razem 214 113, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 976, +0%)



Koronawirus Etiopia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Etiopii 371 946 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 6 787

Koronawirus w Etiopii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 143 (razem 371 946, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 6 787, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 131 (razem 371 803, +0%) Liczba zgonów: 13 (łącznie 6 784, +0,2%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 136 (razem 371 672, +0%) Liczba zgonów: 16 (łącznie 6 771, +0,2%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 190 (razem 371 536, +0,1%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 6 755, +0,1%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 84 (razem 371 346, +0%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 6 750, +0,1%)



Koronawirus Egipt. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Egipcie 361 368 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 20 643

Koronawirus w Egipcie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 933 (razem 361 368, +0,3%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 20 643, +0,2%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 919 (razem 360 435, +0,3%) Liczba zgonów: 57 (łącznie 20 594, +0,3%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 938 (razem 359 516, +0,3%) Liczba zgonów: 63 (łącznie 20 537, +0,3%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 949 (razem 358 578, +0,3%) Liczba zgonów: 62 (łącznie 20 474, +0,3%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 911 (razem 357 629, +0,3%) Liczba zgonów: 65 (łącznie 20 412, +0,3%)



Koronawirus Południowa Afryka. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Południowej Afryce 3 004 203 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 89 944

Koronawirus w Południowej Afryce

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 16 055 (razem 3 004 203, +0,5%) Liczba zgonów: 29 (łącznie 89 944, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 11 535 (razem 2 988 148, +0,4%) Liczba zgonów: 44 (łącznie 89 915, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 561 (razem 2 976 613, +0,3%) Liczba zgonów: 28 (łącznie 89 871, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 373 (razem 2 968 052, +0,1%) Liczba zgonów: 21 (łącznie 89 843, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 273 (razem 2 963 679, +0,1%) Liczba zgonów: 25 (łącznie 89 822, +0%)



Koronawirus Maroko. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Maroku 950 374 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 784

Koronawirus w Maroku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 151 (razem 950 374, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 14 784, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 135 (razem 950 223, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 14 782, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 171 (razem 950 088, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 14 779, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 132 (razem 949 917, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 14 776, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 53 (razem 949 785, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 14 775, +0%)



Koronawirus Kenia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Kenii 255 355 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 335

Koronawirus w Kenii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 95 (razem 255 355, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 335, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 96 (razem 255 260, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 335, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 76 (razem 255 164, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 335, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 109 (razem 255 088, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 5 335, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 28 (razem 254 979, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 5 334, +0%)



Koronawirus Tajwan. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Tajwanie 16 637 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 848

Koronawirus w Tajwanie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 11 (razem 16 637, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 17 (razem 16 626, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 (razem 16 609, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 (razem 16 601, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 (razem 16 596, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)



Koronawirus Wietnam. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Wietnamie 1 280 780 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 25 858

Koronawirus w Wietnamie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 14 492 (razem 1 280 780, +1,1%) Liczba zgonów: 200 (łącznie 25 858, +0,8%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 698 (razem 1 266 288, +1,1%) Liczba zgonów: 210 (łącznie 25 658, +0,8%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 14 508 (razem 1 252 590, +1,2%) Liczba zgonów: 196 (łącznie 25 448, +0,8%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 972 (razem 1 238 082, +1,1%) Liczba zgonów: 197 (łącznie 25 252, +0,8%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 770 (razem 1 224 110, +1,1%) Liczba zgonów: 173 (łącznie 25 055, +0,7%)



Koronawirus Arabia Saudyjska. Statystyki łączne zachorowań na dzień 4.12.2021

Łącznie mieliśmy w Arabii Saudyjskiej 549 848 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 840

Koronawirus w Arabii Saudyjskiej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

3.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 38 (razem 549 848, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 840, +0%)

2.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 24 (razem 549 810, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 839, +0%)

1.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 34 (razem 549 786, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 837, +0%)

30.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 (razem 549 752, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 836, +0%)

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 25 (razem 549 720, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 834, +0%)



Epidemia COVID-19: skąd bierzemy statystyki?

Nasze dane liczbowe pochodzą ze zbioru COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Dane są wprowadzane około godziny 14, stąd liczby mogą się różnić od tych przekazywanych w konferencjach prasowych Ministerstwa Zdrowia.