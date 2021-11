Koronawirus na świecie. Statystyki na 30.11.2021 dla wybranych krajów spoza Europy. Liczba zgonów i potwierdzonych zachorowań

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 33 170 (razem 9 436 650, +0,4%) Liczba zgonów: 1 178 (łącznie 268 705, +0,4%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 786 (razem 9 403 480, +0,3%) Liczba zgonów: 1 190 (łącznie 267 527, +0,4%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 33 119 (razem 9 370 694, +0,4%) Liczba zgonów: 1 203 (łącznie 266 337, +0,5%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 33 824 (razem 9 337 575, +0,4%) Liczba zgonów: 1 200 (łącznie 265 134, +0,5%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 866 (razem 9 303 751, +0,4%) Liczba zgonów: 1 201 (łącznie 263 934, +0,5%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 32 555 (razem 9 270 885, +0,4%) Liczba zgonów: 1 207 (łącznie 262 733, +0,5%)



Koronawirus Meksyk. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Meksyku 3 884 566 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 293 950

Koronawirus w Meksyku

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 774 (razem 3 884 566, +0%) Liczba zgonów: 91 (łącznie 293 950, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 956 (razem 3 882 792, +0,1%) Liczba zgonów: 245 (łącznie 293 859, +0,1%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 3 879 836, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 293 614, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 445 (razem 3 879 836, +0,1%) Liczba zgonów: 165 (łącznie 293 614, +0,1%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 415 (razem 3 876 391, +0,2%) Liczba zgonów: 599 (łącznie 293 449, +0,2%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 698 (razem 3 867 976, +0,1%) Liczba zgonów: 326 (łącznie 292 850, +0,1%)



Koronawirus Australia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Australii 210 238 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 006

Koronawirus w Australii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 099 (razem 210 238, +0,5%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 2 006, +0,5%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 155 (razem 209 139, +0,6%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 1 997, +0,2%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 235 (razem 207 984, +0,6%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 1 994, +0,2%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 480 (razem 206 749, +0,7%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 1 990, +0,3%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 627 (razem 205 269, +0,8%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 1 985, +0,4%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 527 (razem 203 642, +0,8%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 1 978, +0,3%)



Koronawirus Indie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Indiach 34 587 822 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 468 980

Koronawirus w Indiach

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 990 (razem 34 587 822, +0%) Liczba zgonów: 190 (łącznie 468 980, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 309 (razem 34 580 832, +0%) Liczba zgonów: 236 (łącznie 468 790, +0,1%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 774 (razem 34 572 523, +0%) Liczba zgonów: 621 (łącznie 468 554, +0,1%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 318 (razem 34 563 749, +0%) Liczba zgonów: 465 (łącznie 467 933, +0,1%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 549 (razem 34 555 431, +0%) Liczba zgonów: 488 (łącznie 467 468, +0,1%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 9 119 (razem 34 544 882, +0%) Liczba zgonów: 396 (łącznie 466 980, +0,1%)



Koronawirus Brazylia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Brazylii 22 084 749 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 614 376

Koronawirus w Brazylii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 843 (razem 22 084 749, +0%) Liczba zgonów: 98 (łącznie 614 376, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 043 (razem 22 080 906, +0%) Liczba zgonów: 92 (łącznie 614 278, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 9 233 (razem 22 076 863, +0%) Liczba zgonów: 229 (łącznie 614 186, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 392 (razem 22 067 630, +0,1%) Liczba zgonów: 315 (łącznie 613 957, +0,1%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 126 (razem 22 055 238, +0,1%) Liczba zgonów: 303 (łącznie 613 642, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 930 (razem 22 043 112, +0,1%) Liczba zgonów: 273 (łącznie 613 339, +0%)



Koronawirus Argentyna. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Argentynie 5 328 416 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 116 554

Koronawirus w Argentynie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 968 (razem 5 328 416, +0%) Liczba zgonów: 25 (łącznie 116 554, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 888 (razem 5 326 448, +0%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 116 529, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 521 (razem 5 325 560, +0%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 116 517, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 912 (razem 5 324 039, +0%) Liczba zgonów: 25 (łącznie 116 505, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 260 (razem 5 322 127, +0%) Liczba zgonów: 22 (łącznie 116 480, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 234 (razem 5 319 867, +0%) Liczba zgonów: 43 (łącznie 116 458, +0%)



Koronawirus Peru. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Peru 2 234 970 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 201 144

Koronawirus w Peru

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 895 (razem 2 234 970, +0%) Liczba zgonów: 36 (łącznie 201 144, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 326 (razem 2 234 075, +0,1%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 201 108, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 574 (razem 2 232 749, +0,1%) Liczba zgonów: 45 (łącznie 201 071, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 434 (razem 2 231 175, +0,1%) Liczba zgonów: 39 (łącznie 201 026, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 529 (razem 2 229 741, +0,1%) Liczba zgonów: 26 (łącznie 200 987, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 556 (razem 2 228 212, +0,1%) Liczba zgonów: 30 (łącznie 200 961, +0%)



Koronawirus Wenezuela. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Wenezueli 431 296 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 144

Koronawirus w Wenezueli

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 600 (razem 431 296, +0,1%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 5 144, +0,1%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 650 (razem 430 696, +0,2%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 5 138, +0,1%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 686 (razem 430 046, +0,2%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 5 131, +0,1%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 907 (razem 429 360, +0,2%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 5 124, +0,2%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 654 (razem 428 453, +0,4%) Liczba zgonów: 18 (łącznie 5 115, +0,4%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 785 (razem 426 799, +0,2%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 5 097, +0,2%)



Koronawirus Boliwia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Boliwii 536 472 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 19 161

Koronawirus w Boliwii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 536 472, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 19 161, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 357 (razem 536 472, +0,3%) Liczba zgonów: 24 (łącznie 19 161, +0,1%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 535 115, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 19 137, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 359 (razem 535 115, +0,3%) Liczba zgonów: 16 (łącznie 19 137, +0,1%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 328 (razem 533 756, +0,4%) Liczba zgonów: 25 (łącznie 19 121, +0,1%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 531 428, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 19 096, +0%)



Koronawirus Japonia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Japonii 1 726 555 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 18 355

Koronawirus w Japonii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 76 (razem 1 726 555, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 355, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 60 (razem 1 726 479, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 18 354, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 120 (razem 1 726 419, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 354, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 113 (razem 1 726 299, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 18 353, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 112 (razem 1 726 186, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 18 351, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 73 (razem 1 726 074, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 18 349, +0%)



Koronawirus Korea Południowa. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Korei Południowej 447 230 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 3 624

Koronawirus w Korei Południowej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 030 (razem 447 230, +0,7%) Liczba zgonów: 44 (łącznie 3 624, +1,2%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 304 (razem 444 200, +0,7%) Liczba zgonów: 32 (łącznie 3 580, +0,9%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 928 (razem 440 896, +0,9%) Liczba zgonów: 56 (łącznie 3 548, +1,6%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 067 (razem 436 968, +0,9%) Liczba zgonów: 52 (łącznie 3 492, +1,5%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 899 (razem 432 901, +0,9%) Liczba zgonów: 39 (łącznie 3 440, +1,1%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 937 (razem 429 002, +0,9%) Liczba zgonów: 38 (łącznie 3 401, +1,1%)



Koronawirus Nowa Zelandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Nowej Zelandii 11 577 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 44

Koronawirus w Nowej Zelandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 132 (razem 11 577, +1,2%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 44, +2,3%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 184 (razem 11 445, +1,6%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 43, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 146 (razem 11 261, +1,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 43, +2,4%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 148 (razem 11 115, +1,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 42, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 177 (razem 10 967, +1,6%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 42, +2,4%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 180 (razem 10 790, +1,7%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 41, +2,5%)



Koronawirus Gruzja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Gruzji 840 593 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 11 974

Koronawirus w Gruzji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 954 (razem 840 593, +0,2%) Liczba zgonów: 47 (łącznie 11 974, +0,4%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 333 (razem 838 639, +0,4%) Liczba zgonów: 56 (łącznie 11 927, +0,5%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 058 (razem 835 306, +0,5%) Liczba zgonów: 61 (łącznie 11 871, +0,5%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 534 (razem 831 248, +0,5%) Liczba zgonów: 74 (łącznie 11 810, +0,6%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 331 (razem 826 714, +0,5%) Liczba zgonów: 57 (łącznie 11 736, +0,5%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 201 (razem 822 383, +0,4%) Liczba zgonów: 64 (łącznie 11 679, +0,6%)



Koronawirus Turcja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Turcji 8 772 342 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 76 635

Koronawirus w Turcji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 24 317 (razem 8 772 342, +0,3%) Liczba zgonów: 189 (łącznie 76 635, +0,2%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 21 655 (razem 8 748 025, +0,2%) Liczba zgonów: 213 (łącznie 76 446, +0,3%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 23 759 (razem 8 726 370, +0,3%) Liczba zgonów: 192 (łącznie 76 233, +0,3%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 24 002 (razem 8 702 611, +0,3%) Liczba zgonów: 201 (łącznie 76 041, +0,3%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 24 467 (razem 8 678 609, +0,3%) Liczba zgonów: 222 (łącznie 75 840, +0,3%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 27 592 (razem 8 654 142, +0,3%) Liczba zgonów: 175 (łącznie 75 618, +0,2%)



Koronawirus Tajlandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Tajlandii 2 111 566 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 20 734

Koronawirus w Tajlandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 753 (razem 2 111 566, +0,2%) Liczba zgonów: 27 (łącznie 20 734, +0,1%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 854 (razem 2 106 813, +0,3%) Liczba zgonów: 30 (łącznie 20 707, +0,1%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 100 959, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 20 677, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 073 (razem 2 100 959, +0,3%) Liczba zgonów: 32 (łącznie 20 677, +0,2%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 894 (razem 2 094 886, +0,6%) Liczba zgonów: 101 (łącznie 20 645, +0,5%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 857 (razem 2 081 992, +0,3%) Liczba zgonów: 55 (łącznie 20 544, +0,3%)



Koronawirus Izrael. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Izraelu 1 342 976 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 195

Koronawirus w Izraelu

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 766 (razem 1 342 976, +0,1%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 8 195, +0,1%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 329 (razem 1 342 210, +0%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 8 189, +0,1%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 340 (razem 1 341 881, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 184, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 453 (razem 1 341 541, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 182, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 607 (razem 1 341 088, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 182, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 494 (razem 1 340 481, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 180, +0%)



Koronawirus Iran. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Iranie 6 113 192 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 129 711

Koronawirus w Iranie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 310 (razem 6 113 192, +0,1%) Liczba zgonów: 82 (łącznie 129 711, +0,1%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 781 (razem 6 108 882, +0,1%) Liczba zgonów: 80 (łącznie 129 629, +0,1%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 045 (razem 6 105 101, +0%) Liczba zgonów: 87 (łącznie 129 549, +0,1%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 384 (razem 6 102 056, +0,1%) Liczba zgonów: 86 (łącznie 129 462, +0,1%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 850 (razem 6 097 672, +0,1%) Liczba zgonów: 96 (łącznie 129 376, +0,1%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 813 (razem 6 092 822, +0,1%) Liczba zgonów: 103 (łącznie 129 280, +0,1%)



Koronawirus Zjednoczone Emiraty Arabskie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 741 976 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 146

Koronawirus w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 58 (razem 741 976, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 146, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 60 (razem 741 918, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 146, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 68 (razem 741 858, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 145, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 70 (razem 741 790, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 145, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 77 (razem 741 720, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 145, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 73 (razem 741 643, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 145, +0%)



Koronawirus Katar. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Katarze 243 290 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 611

Koronawirus w Katarze

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 158 (razem 243 290, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 153 (razem 243 132, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 155 (razem 242 979, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 151 (razem 242 824, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 155 (razem 242 673, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 143 (razem 242 518, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)



Koronawirus Kuba. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy na Kubie 962 350 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 300

Koronawirus na Kubie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 130 (razem 962 350, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 300, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 153 (razem 962 220, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 300, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 183 (razem 962 067, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 300, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 186 (razem 961 884, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 299, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 240 (razem 961 698, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 299, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 182 (razem 961 458, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 299, +0%)



Koronawirus Nigeria. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Nigerii 214 113 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 976

Koronawirus w Nigerii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 131 (razem 214 113, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 976, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 58 (razem 213 982, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 975, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 41 (razem 213 924, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 975, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 213 883, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 975, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 206 (razem 213 883, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 975, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 213 677, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 974, +0%)



Koronawirus Etiopia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Etiopii 371 346 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 6 750

Koronawirus w Etiopii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 84 (razem 371 346, +0%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 6 750, +0,1%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 85 (razem 371 262, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 6 740, +0,1%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 119 (razem 371 177, +0%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 6 736, +0,1%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 172 (razem 371 058, +0%) Liczba zgonów: 13 (łącznie 6 727, +0,2%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 174 (razem 370 886, +0%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 6 714, +0,1%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 190 (razem 370 712, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 6 708, +0,1%)



Koronawirus Egipt. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Egipcie 357 629 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 20 412

Koronawirus w Egipcie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 911 (razem 357 629, +0,3%) Liczba zgonów: 65 (łącznie 20 412, +0,3%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 951 (razem 356 718, +0,3%) Liczba zgonów: 42 (łącznie 20 347, +0,2%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 931 (razem 355 767, +0,3%) Liczba zgonów: 68 (łącznie 20 305, +0,3%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 913 (razem 354 836, +0,3%) Liczba zgonów: 65 (łącznie 20 237, +0,3%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 899 (razem 353 923, +0,3%) Liczba zgonów: 63 (łącznie 20 172, +0,3%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 901 (razem 353 024, +0,3%) Liczba zgonów: 57 (łącznie 20 109, +0,3%)



Koronawirus Południowa Afryka. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Południowej Afryce 2 963 679 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 89 822

Koronawirus w Południowej Afryce

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 273 (razem 2 963 679, +0,1%) Liczba zgonów: 25 (łącznie 89 822, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 858 (razem 2 961 406, +0,1%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 89 797, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 220 (razem 2 958 548, +0,1%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 89 791, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 828 (razem 2 955 328, +0,1%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 89 783, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 465 (razem 2 952 500, +0,1%) Liczba zgonów: 114 (łącznie 89 771, +0,1%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 275 (razem 2 950 035, +0%) Liczba zgonów: 22 (łącznie 89 657, +0%)



Koronawirus Maroko. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Maroku 949 785 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 775

Koronawirus w Maroku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 53 (razem 949 785, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 14 775, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 84 (razem 949 732, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 14 774, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 116 (razem 949 648, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 14 774, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 154 (razem 949 532, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 14 773, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 115 (razem 949 378, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 14 770, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 130 (razem 949 263, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 14 770, +0%)



Koronawirus Kenia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Kenii 254 979 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 334

Koronawirus w Kenii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 28 (razem 254 979, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 5 334, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 11 (razem 254 951, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 333, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 36 (razem 254 940, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 333, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 42 (razem 254 904, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 5 333, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 46 (razem 254 862, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 332, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 35 (razem 254 816, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 5 332, +0%)



Koronawirus Tajwan. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Tajwanie 16 596 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 848

Koronawirus w Tajwanie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 (razem 16 596, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 (razem 16 588, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 (razem 16 578, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 (razem 16 566, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 (razem 16 554, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 (razem 16 544, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)



Koronawirus Wietnam. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Wietnamie 1 224 110 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 25 055

Koronawirus w Wietnamie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 770 (razem 1 224 110, +1,1%) Liczba zgonów: 173 (łącznie 25 055, +0,7%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 936 (razem 1 210 340, +1,1%) Liczba zgonów: 190 (łącznie 24 882, +0,8%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 16 067 (razem 1 197 404, +1,4%) Liczba zgonów: 148 (łącznie 24 692, +0,6%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 109 (razem 1 181 337, +1,1%) Liczba zgonów: 137 (łącznie 24 544, +0,6%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 450 (razem 1 168 228, +1,1%) Liczba zgonów: 164 (łącznie 24 407, +0,7%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 11 811 (razem 1 155 778, +1%) Liczba zgonów: 125 (łącznie 24 243, +0,5%)



Koronawirus Arabia Saudyjska. Statystyki łączne zachorowań na dzień 29.11.2021

Łącznie mieliśmy w Arabii Saudyjskiej 549 720 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 834

Koronawirus w Arabii Saudyjskiej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

29.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 25 (razem 549 720, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 834, +0%)

28.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 24 (razem 549 695, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 833, +0%)

27.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 29 (razem 549 671, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 832, +0%)

26.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 24 (razem 549 642, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 830, +0%)

25.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 28 (razem 549 618, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 829, +0%)

24.11.2021: Liczba nowych zachorowań: 34 (razem 549 590, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 828, +0%)



Epidemia COVID-19: skąd bierzemy statystyki?

Nasze dane liczbowe pochodzą ze zbioru COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Dane są wprowadzane około godziny 14, stąd liczby mogą się różnić od tych przekazywanych w konferencjach prasowych Ministerstwa Zdrowia.