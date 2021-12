Koronawirus na świecie. Statystyki na 21.12.2021 dla wybranych krajów spoza Europy. Liczba zgonów i potwierdzonych zachorowań

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 27 680 (razem 10 037 546, +0,3%) Liczba zgonów: 996 (łącznie 291 336, +0,3%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 27 131 (razem 10 009 866, +0,3%) Liczba zgonów: 1 048 (łącznie 290 340, +0,4%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 27 427 (razem 9 982 735, +0,3%) Liczba zgonów: 1 052 (łącznie 289 292, +0,4%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 28 158 (razem 9 955 308, +0,3%) Liczba zgonów: 1 105 (łącznie 288 240, +0,4%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 28 011 (razem 9 927 150, +0,3%) Liczba zgonów: 1 112 (łącznie 287 135, +0,4%)



Koronawirus Meksyk. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Meksyku 3 932 545 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 297 835

Koronawirus w Meksyku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 530 (razem 3 932 545, +0,1%) Liczba zgonów: 267 (łącznie 297 835, +0,1%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 750 (razem 3 930 015, +0,1%) Liczba zgonów: 212 (łącznie 297 568, +0,1%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 3 927 265, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 297 356, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 627 (razem 3 927 265, +0,1%) Liczba zgonów: 168 (łącznie 297 356, +0,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 651 (razem 3 924 638, +0,1%) Liczba zgonów: 467 (łącznie 297 188, +0,2%)



Koronawirus Australia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Australii 254 682 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 146

Koronawirus w Australii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 031 (razem 254 682, +1,6%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 146, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 862 (razem 250 651, +1,6%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 2 146, +0,2%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 017 (razem 246 789, +1,7%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 2 142, +0,4%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 802 (razem 242 772, +1,6%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 2 134, +0,4%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 423 (razem 238 970, +1,5%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 2 126, +0,4%)



Koronawirus Indie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Indiach 34 746 838 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 477 554

Koronawirus w Indiach

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 644 (razem 34 746 838, +0%) Liczba zgonów: 396 (łącznie 477 554, +0,1%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 145 (razem 34 733 194, +0%) Liczba zgonów: 289 (łącznie 477 158, +0,1%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 34 726 049, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 476 869, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 447 (razem 34 726 049, +0%) Liczba zgonów: 391 (łącznie 476 869, +0,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 974 (razem 34 718 602, +0%) Liczba zgonów: 343 (łącznie 476 478, +0,1%)



Koronawirus Brazylia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Brazylii 22 213 762 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 617 803

Koronawirus w Brazylii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 821 (razem 22 213 762, +0%) Liczba zgonów: 408 (łącznie 617 803, +0,1%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 204 941, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 617 395, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 720 (razem 22 204 941, +0%) Liczba zgonów: 124 (łącznie 617 395, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 201 221, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 617 271, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 446 (razem 22 201 221, +0%) Liczba zgonów: 301 (łącznie 617 271, +0%)



Koronawirus Argentyna. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Argentynie 5 389 707 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 116 903

Koronawirus w Argentynie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 254 (razem 5 389 707, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 116 903, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 163 (razem 5 386 453, +0,1%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 116 899, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 648 (razem 5 382 290, +0,1%) Liczba zgonów: 18 (łącznie 116 892, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 301 (razem 5 376 642, +0,1%) Liczba zgonów: 17 (łącznie 116 874, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 819 (razem 5 371 341, +0,1%) Liczba zgonów: 31 (łącznie 116 857, +0%)



Koronawirus Peru. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Peru 2 265 320 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 202 225

Koronawirus w Peru

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 581 (razem 2 265 320, +0,1%) Liczba zgonów: 71 (łącznie 202 225, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 559 (razem 2 263 739, +0,2%) Liczba zgonów: 78 (łącznie 202 154, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 724 (razem 2 260 180, +0,1%) Liczba zgonów: 84 (łącznie 202 076, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 660 (razem 2 258 456, +0,1%) Liczba zgonów: 90 (łącznie 201 992, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 478 (razem 2 256 796, +0,1%) Liczba zgonów: 54 (łącznie 201 902, +0%)



Koronawirus Wenezuela. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Wenezueli 441 562 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 285

Koronawirus w Wenezueli

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 778 (razem 441 562, +0,2%) Liczba zgonów: 13 (łącznie 5 285, +0,2%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 386 (razem 440 784, +0,1%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 5 272, +0,1%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 463 (razem 440 398, +0,1%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 5 265, +0,1%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 491 (razem 439 935, +0,1%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 5 258, +0,2%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 355 (razem 439 444, +0,1%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 5 250, +0,1%)



Koronawirus Boliwia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Boliwii 564 747 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 19 440

Koronawirus w Boliwii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 889 (razem 564 747, +0,2%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 19 440, +0,1%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 174 (razem 563 858, +0,6%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 19 428, +0,2%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 119 (razem 560 684, +0,4%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 19 391, +0,1%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 800 (razem 558 565, +0,3%) Liczba zgonów: 17 (łącznie 19 372, +0,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 766 (razem 556 765, +0,3%) Liczba zgonów: 25 (łącznie 19 355, +0,1%)



Koronawirus Japonia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Japonii 1 729 030 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 18 375

Koronawirus w Japonii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 150 (razem 1 729 030, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 18 375, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 179 (razem 1 728 880, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 18 375, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 161 (razem 1 728 701, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 18 375, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 163 (razem 1 728 540, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 18 375, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 159 (razem 1 728 377, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 372, +0%)



Koronawirus Korea Południowa. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Korei Południowej 570 414 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 4 776

Koronawirus w Korei Południowej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 316 (razem 570 414, +0,9%) Liczba zgonów: 54 (łącznie 4 776, +1,1%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 234 (razem 565 098, +1,1%) Liczba zgonów: 78 (łącznie 4 722, +1,7%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 313 (razem 558 864, +1,3%) Liczba zgonów: 53 (łącznie 4 644, +1,2%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 434 (razem 551 551, +1,4%) Liczba zgonów: 73 (łącznie 4 591, +1,6%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 622 (razem 544 117, +1,4%) Liczba zgonów: 62 (łącznie 4 518, +1,4%)



Koronawirus Nowa Zelandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Nowej Zelandii 13 497 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 49

Koronawirus w Nowej Zelandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 70 (razem 13 497, +0,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 49, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 59 (razem 13 427, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 49, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 49 (razem 13 368, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 49, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 79 (razem 13 319, +0,6%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 49, +2,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 95 (razem 13 240, +0,7%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 48, +2,1%)



Koronawirus Gruzja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Gruzji 909 160 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 13 071

Koronawirus w Gruzji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 195 (razem 909 160, +0,2%) Liczba zgonów: 47 (łącznie 13 071, +0,4%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 784 (razem 906 965, +0,3%) Liczba zgonów: 53 (łącznie 13 024, +0,4%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 979 (razem 904 181, +0,3%) Liczba zgonów: 53 (łącznie 12 971, +0,4%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 123 (razem 901 202, +0,3%) Liczba zgonów: 39 (łącznie 12 918, +0,3%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 278 (razem 898 079, +0,4%) Liczba zgonów: 53 (łącznie 12 879, +0,4%)



Koronawirus Turcja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Turcji 9 173 089 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 80 415

Koronawirus w Turcji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 16 910 (razem 9 173 089, +0,2%) Liczba zgonów: 171 (łącznie 80 415, +0,2%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 17 644 (razem 9 156 179, +0,2%) Liczba zgonów: 191 (łącznie 80 244, +0,2%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 18 141 (razem 9 138 535, +0,2%) Liczba zgonów: 190 (łącznie 80 053, +0,2%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 18 100 (razem 9 120 394, +0,2%) Liczba zgonów: 167 (łącznie 79 863, +0,2%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 19 872 (razem 9 102 294, +0,2%) Liczba zgonów: 193 (łącznie 79 696, +0,2%)



Koronawirus Tajlandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Tajlandii 2 191 528 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 377

Koronawirus w Tajlandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 899 (razem 2 191 528, +0,1%) Liczba zgonów: 22 (łącznie 21 377, +0,1%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 132 (razem 2 188 629, +0,1%) Liczba zgonów: 28 (łącznie 21 355, +0,1%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 185 497, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 21 327, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 221 (razem 2 185 497, +0,3%) Liczba zgonów: 67 (łącznie 21 327, +0,3%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 370 (razem 2 178 276, +0,2%) Liczba zgonów: 29 (łącznie 21 260, +0,1%)



Koronawirus Izrael. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Izraelu 1 355 491 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 232

Koronawirus w Izraelu

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 794 (razem 1 355 491, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 232, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 696 (razem 1 354 697, +0,1%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 232, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 720 (razem 1 354 001, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 230, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 878 (razem 1 353 281, +0,1%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 8 230, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 627 (razem 1 352 403, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 8 227, +0%)



Koronawirus Iran. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Iranie 6 170 979 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 131 083

Koronawirus w Iranie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 968 (razem 6 170 979, +0%) Liczba zgonów: 50 (łącznie 131 083, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 361 (razem 6 169 011, +0%) Liczba zgonów: 41 (łącznie 131 033, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 196 (razem 6 167 650, +0%) Liczba zgonów: 46 (łącznie 130 992, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 500 (razem 6 165 454, +0%) Liczba zgonów: 63 (łącznie 130 946, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 651 (razem 6 162 954, +0%) Liczba zgonów: 52 (łącznie 130 883, +0%)



Koronawirus Zjednoczone Emiraty Arabskie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 744 137 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 151

Koronawirus w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 551 (razem 744 137, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 743 586, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 234 (razem 743 586, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 200 (razem 743 352, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 148 (razem 743 152, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)



Koronawirus Katar. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Katarze 246 537 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 614

Koronawirus w Katarze

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 170 (razem 246 537, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 614, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 179 (razem 246 367, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 614, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 164 (razem 246 188, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 614, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 169 (razem 246 024, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 614, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 165 (razem 245 855, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 614, +0,2%)



Koronawirus Kuba. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy na Kubie 964 097 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 314

Koronawirus na Kubie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 62 (razem 964 097, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 314, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 77 (razem 964 035, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 314, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 73 (razem 963 958, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 313, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 72 (razem 963 885, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 313, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 62 (razem 963 813, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 313, +0%)



Koronawirus Nigeria. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Nigerii 223 483 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 984

Koronawirus w Nigerii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 828 (razem 223 483, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 984, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 222 655, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 984, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 584 (razem 222 655, +0,7%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 984, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 051 (razem 221 071, +0,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 983, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 424 (razem 220 020, +0,7%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 983, +0%)



Koronawirus Etiopia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Etiopii 376 375 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 6 866

Koronawirus w Etiopii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 565 (razem 376 375, +0,2%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 6 866, +0,1%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 791 (razem 375 810, +0,2%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 6 861, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 617 (razem 375 019, +0,2%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 6 859, +0,1%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 542 (razem 374 402, +0,1%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 6 855, +0,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 296 (razem 373 860, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 6 846, +0,1%)



Koronawirus Egipt. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Egipcie 375 330 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 361

Koronawirus w Egipcie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 919 (razem 375 330, +0,2%) Liczba zgonów: 46 (łącznie 21 361, +0,2%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 902 (razem 374 411, +0,2%) Liczba zgonów: 38 (łącznie 21 315, +0,2%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 910 (razem 373 509, +0,2%) Liczba zgonów: 43 (łącznie 21 277, +0,2%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 901 (razem 372 599, +0,2%) Liczba zgonów: 31 (łącznie 21 234, +0,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 879 (razem 371 698, +0,2%) Liczba zgonów: 48 (łącznie 21 203, +0,2%)



Koronawirus Południowa Afryka. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Południowej Afryce 3 308 074 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 90 348

Koronawirus w Południowej Afryce

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 15 465 (razem 3 308 074, +0,5%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 90 348, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 16 080 (razem 3 292 609, +0,5%) Liczba zgonów: 48 (łącznie 90 345, +0,1%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 20 713 (razem 3 276 529, +0,6%) Liczba zgonów: 35 (łącznie 90 297, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 24 785 (razem 3 255 816, +0,8%) Liczba zgonów: 36 (łącznie 90 262, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 26 389 (razem 3 231 031, +0,8%) Liczba zgonów: 54 (łącznie 90 226, +0,1%)



Koronawirus Maroko. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Maroku 952 814 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 809

Koronawirus w Maroku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 186 (razem 952 814, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 14 809, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 230 (razem 952 628, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 14 808, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 209 (razem 952 398, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 14 804, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 205 (razem 952 189, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 14 802, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 221 (razem 951 984, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 14 798, +0%)



Koronawirus Kenia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Kenii 263 707 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 353

Koronawirus w Kenii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 372 (razem 263 707, +0,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 353, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 169 (razem 262 335, +0,8%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 353, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 609 (razem 260 166, +0,6%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 5 353, +0,1%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 943 (razem 258 557, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 350, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 799 (razem 257 614, +0,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 5 350, +0%)



Koronawirus Tajwan. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Tajwanie 16 805 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 850

Koronawirus w Tajwanie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 (razem 16 805, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 850, +0,1%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 (razem 16 799, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 849, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 15 (razem 16 786, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 849, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 (razem 16 771, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 849, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 (razem 16 759, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 849, +0,1%)



Koronawirus Wietnam. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Wietnamie 1 540 478 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 29 566

Koronawirus w Wietnamie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 16 110 (razem 1 540 478, +1,1%) Liczba zgonów: 215 (łącznie 29 566, +0,7%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 15 895 (razem 1 524 368, +1,1%) Liczba zgonów: 248 (łącznie 29 351, +0,9%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 15 236 (razem 1 508 473, +1%) Liczba zgonów: 246 (łącznie 29 103, +0,9%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 34 062 (razem 1 493 237, +2,3%) Liczba zgonów: 241 (łącznie 28 857, +0,8%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 15 527 (razem 1 459 175, +1,1%) Liczba zgonów: 283 (łącznie 28 616, +1%)



Koronawirus Arabia Saudyjska. Statystyki łączne zachorowań na dzień 20.12.2021

Łącznie mieliśmy w Arabii Saudyjskiej 550 842 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 862

Koronawirus w Arabii Saudyjskiej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

19.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 104 (razem 550 842, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 862, +0%)

18.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 116 (razem 550 738, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 861, +0%)

17.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 80 (razem 550 622, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 860, +0%)

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 85 (razem 550 542, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 858, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 88 (razem 550 457, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 857, +0%)



Epidemia COVID-19: skąd bierzemy statystyki?

Nasze dane liczbowe pochodzą ze zbioru COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Dane są wprowadzane około godziny 14, stąd liczby mogą się różnić od tych przekazywanych w konferencjach prasowych Ministerstwa Zdrowia.