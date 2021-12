Koronawirus na świecie. Statystyki na 18.12.2021 dla wybranych krajów spoza Europy. Liczba zgonów i potwierdzonych zachorowań

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 28 158 (razem 9 955 308, +0,3%) Liczba zgonów: 1 105 (łącznie 288 240, +0,4%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 28 011 (razem 9 927 150, +0,3%) Liczba zgonów: 1 112 (łącznie 287 135, +0,4%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 27 910 (razem 9 899 139, +0,3%) Liczba zgonów: 1 114 (łącznie 286 023, +0,4%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 29 208 (razem 9 871 229, +0,3%) Liczba zgonów: 1 094 (łącznie 284 909, +0,4%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 29 483 (razem 9 842 021, +0,3%) Liczba zgonów: 1 102 (łącznie 283 815, +0,4%)



Koronawirus Meksyk. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Meksyku 3 927 265 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 297 356

Koronawirus w Meksyku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 627 (razem 3 927 265, +0,1%) Liczba zgonów: 168 (łącznie 297 356, +0,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 651 (razem 3 924 638, +0,1%) Liczba zgonów: 467 (łącznie 297 188, +0,2%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 771 (razem 3 918 987, +0%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 296 721, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 855 (razem 3 918 216, +0%) Liczba zgonów: 52 (łącznie 296 672, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 655 (razem 3 917 361, +0,1%) Liczba zgonów: 235 (łącznie 296 620, +0,1%)



Koronawirus Australia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Australii 242 772 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 134

Koronawirus w Australii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 802 (razem 242 772, +1,6%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 2 134, +0,4%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 423 (razem 238 970, +1,5%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 2 126, +0,4%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 809 (razem 235 547, +1,2%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 2 117, +0,2%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 970 (razem 232 738, +0,9%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 2 113, +0,3%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 843 (razem 230 768, +0,8%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 2 106, +0,1%)



Koronawirus Indie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Indiach 34 726 049 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 476 869

Koronawirus w Indiach

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 447 (razem 34 726 049, +0%) Liczba zgonów: 391 (łącznie 476 869, +0,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 974 (razem 34 718 602, +0%) Liczba zgonów: 343 (łącznie 476 478, +0,1%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 984 (razem 34 710 628, +0%) Liczba zgonów: 247 (łącznie 476 135, +0,1%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 784 (razem 34 703 644, +0%) Liczba zgonów: 252 (łącznie 475 888, +0,1%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 350 (razem 34 697 860, +0%) Liczba zgonów: 202 (łącznie 475 636, +0%)



Koronawirus Brazylia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Brazylii 22 201 221 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 617 271

Koronawirus w Brazylii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 201 221, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 617 271, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 446 (razem 22 201 221, +0%) Liczba zgonów: 301 (łącznie 617 271, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 18 716 (razem 22 195 775, +0,1%) Liczba zgonów: 513 (łącznie 616 970, +0,1%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 177 059, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 616 457, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 177 059, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 616 457, +0%)



Koronawirus Argentyna. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Argentynie 5 376 642 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 116 874

Koronawirus w Argentynie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 301 (razem 5 376 642, +0,1%) Liczba zgonów: 17 (łącznie 116 874, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 819 (razem 5 371 341, +0,1%) Liczba zgonów: 31 (łącznie 116 857, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 067 (razem 5 366 522, +0,2%) Liczba zgonów: 55 (łącznie 116 826, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 5 358 455, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 116 771, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 570 (razem 5 358 455, +0%) Liczba zgonów: 11 (łącznie 116 771, +0%)



Koronawirus Peru. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Peru 2 258 456 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 201 992

Koronawirus w Peru

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 660 (razem 2 258 456, +0,1%) Liczba zgonów: 90 (łącznie 201 992, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 478 (razem 2 256 796, +0,1%) Liczba zgonów: 54 (łącznie 201 902, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 945 (razem 2 255 318, +0%) Liczba zgonów: 78 (łącznie 201 848, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 254 373, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 201 770, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 527 (razem 2 254 373, +0,1%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 201 770, +0%)



Koronawirus Wenezuela. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Wenezueli 439 935 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 258

Koronawirus w Wenezueli

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 491 (razem 439 935, +0,1%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 5 258, +0,2%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 355 (razem 439 444, +0,1%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 5 250, +0,1%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 406 (razem 439 089, +0,1%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 5 245, +0,1%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 438 683, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 239, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 796 (razem 438 683, +0,2%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 5 239, +0,1%)



Koronawirus Boliwia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Boliwii 558 565 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 19 372

Koronawirus w Boliwii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 800 (razem 558 565, +0,3%) Liczba zgonów: 17 (łącznie 19 372, +0,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 766 (razem 556 765, +0,3%) Liczba zgonów: 25 (łącznie 19 355, +0,1%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 891 (razem 554 999, +0,3%) Liczba zgonów: 13 (łącznie 19 330, +0,1%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 553 108, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 19 317, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 592 (razem 553 108, +0,3%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 19 317, +0,1%)



Koronawirus Japonia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Japonii 1 728 540 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 18 375

Koronawirus w Japonii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 163 (razem 1 728 540, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 18 375, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 159 (razem 1 728 377, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 372, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 128 (razem 1 728 218, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 371, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 67 (razem 1 728 090, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 370, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 98 (razem 1 728 023, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 18 369, +0%)



Koronawirus Korea Południowa. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Korei Południowej 551 551 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 4 591

Koronawirus w Korei Południowej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 434 (razem 551 551, +1,4%) Liczba zgonów: 73 (łącznie 4 591, +1,6%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 622 (razem 544 117, +1,4%) Liczba zgonów: 62 (łącznie 4 518, +1,4%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 843 (razem 536 495, +1,5%) Liczba zgonów: 69 (łącznie 4 456, +1,6%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 564 (razem 528 652, +1,1%) Liczba zgonów: 94 (łącznie 4 387, +2,2%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 817 (razem 523 088, +1,1%) Liczba zgonów: 40 (łącznie 4 293, +0,9%)



Koronawirus Nowa Zelandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Nowej Zelandii 13 319 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 49

Koronawirus w Nowej Zelandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 79 (razem 13 319, +0,6%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 49, +2,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 95 (razem 13 240, +0,7%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 48, +2,1%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 76 (razem 13 145, +0,6%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 47, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 81 (razem 13 069, +0,6%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 47, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 102 (razem 12 988, +0,8%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 47, +2,2%)



Koronawirus Gruzja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Gruzji 901 202 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 12 918

Koronawirus w Gruzji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 123 (razem 901 202, +0,3%) Liczba zgonów: 39 (łącznie 12 918, +0,3%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 278 (razem 898 079, +0,4%) Liczba zgonów: 53 (łącznie 12 879, +0,4%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 988 (razem 894 801, +0,4%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 12 826, +0,4%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 527 (razem 890 813, +0,2%) Liczba zgonów: 46 (łącznie 12 777, +0,4%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 922 (razem 889 286, +0,3%) Liczba zgonów: 36 (łącznie 12 731, +0,3%)



Koronawirus Turcja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Turcji 9 138 535 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 80 053

Koronawirus w Turcji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 36 241 (razem 9 138 535, +0,4%) Liczba zgonów: 357 (łącznie 80 053, +0,4%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 19 872 (razem 9 102 294, +0,2%) Liczba zgonów: 193 (łącznie 79 696, +0,2%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 21 477 (razem 9 082 422, +0,2%) Liczba zgonów: 181 (łącznie 79 503, +0,2%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 18 796 (razem 9 060 945, +0,2%) Liczba zgonów: 171 (łącznie 79 322, +0,2%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 17 956 (razem 9 042 149, +0,2%) Liczba zgonów: 182 (łącznie 79 151, +0,2%)



Koronawirus Tajlandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Tajlandii 2 185 497 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 327

Koronawirus w Tajlandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 221 (razem 2 185 497, +0,3%) Liczba zgonów: 67 (łącznie 21 327, +0,3%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 370 (razem 2 178 276, +0,2%) Liczba zgonów: 29 (łącznie 21 260, +0,1%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 862 (razem 2 174 906, +0,1%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 21 231, +0,2%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 398 (razem 2 172 044, +0,2%) Liczba zgonów: 23 (łącznie 21 194, +0,1%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 168 646, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 21 171, +0%)



Koronawirus Izrael. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Izraelu 1 353 281 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 230

Koronawirus w Izraelu

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 878 (razem 1 353 281, +0,1%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 8 230, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 627 (razem 1 352 403, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 8 227, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 761 (razem 1 351 776, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 224, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 800 (razem 1 351 015, +0,1%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 8 223, +0,1%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 474 (razem 1 350 215, +0%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 8 216, +0,1%)



Koronawirus Iran. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Iranie 6 165 454 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 130 946

Koronawirus w Iranie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 500 (razem 6 165 454, +0%) Liczba zgonów: 63 (łącznie 130 946, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 651 (razem 6 162 954, +0%) Liczba zgonów: 52 (łącznie 130 883, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 784 (razem 6 160 303, +0%) Liczba zgonów: 67 (łącznie 130 831, +0,1%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 706 (razem 6 157 519, +0%) Liczba zgonów: 42 (łącznie 130 764, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 289 (razem 6 154 813, +0%) Liczba zgonów: 61 (łącznie 130 722, +0%)



Koronawirus Zjednoczone Emiraty Arabskie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 743 352 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 151

Koronawirus w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 200 (razem 743 352, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 148 (razem 743 152, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 110 (razem 743 004, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 92 (razem 742 894, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 83 (razem 742 802, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)



Koronawirus Katar. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Katarze 246 024 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 614

Koronawirus w Katarze

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 169 (razem 246 024, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 614, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 165 (razem 245 855, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 614, +0,2%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 167 (razem 245 690, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 613, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 169 (razem 245 523, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 613, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 166 (razem 245 354, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 613, +0,2%)



Koronawirus Kuba. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy na Kubie 963 885 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 313

Koronawirus na Kubie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 72 (razem 963 885, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 313, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 62 (razem 963 813, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 313, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 58 (razem 963 751, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 313, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 65 (razem 963 693, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 313, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 62 (razem 963 628, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 313, +0%)



Koronawirus Nigeria. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Nigerii 221 071 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 983

Koronawirus w Nigerii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 051 (razem 221 071, +0,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 983, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 424 (razem 220 020, +0,7%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 983, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 115 (razem 218 596, +0,5%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 2 983, +0,1%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 217 481, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 981, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 418 (razem 217 481, +0,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 981, +0%)



Koronawirus Etiopia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Etiopii 374 402 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 6 855

Koronawirus w Etiopii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 542 (razem 374 402, +0,1%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 6 855, +0,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 296 (razem 373 860, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 6 846, +0,1%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 324 (razem 373 564, +0,1%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 6 842, +0,1%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 125 (razem 373 240, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 6 833, +0,1%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 115 (razem 373 115, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 6 829, +0%)



Koronawirus Egipt. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Egipcie 372 599 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 234

Koronawirus w Egipcie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 901 (razem 372 599, +0,2%) Liczba zgonów: 31 (łącznie 21 234, +0,1%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 879 (razem 371 698, +0,2%) Liczba zgonów: 48 (łącznie 21 203, +0,2%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 621 (razem 370 819, +0,4%) Liczba zgonów: 95 (łącznie 21 155, +0,5%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 369 198, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 21 060, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 863 (razem 369 198, +0,2%) Liczba zgonów: 45 (łącznie 21 060, +0,2%)



Koronawirus Południowa Afryka. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Południowej Afryce 3 255 816 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 90 262

Koronawirus w Południowej Afryce

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 24 785 (razem 3 255 816, +0,8%) Liczba zgonów: 36 (łącznie 90 262, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 26 389 (razem 3 231 031, +0,8%) Liczba zgonów: 54 (łącznie 90 226, +0,1%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 23 857 (razem 3 204 642, +0,8%) Liczba zgonów: 24 (łącznie 90 172, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 288 (razem 3 180 785, +0,4%) Liczba zgonów: 11 (łącznie 90 148, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 37 875 (razem 3 167 497, +1,2%) Liczba zgonów: 21 (łącznie 90 137, +0%)



Koronawirus Maroko. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Maroku 952 189 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 802

Koronawirus w Maroku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 205 (razem 952 189, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 14 802, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 221 (razem 951 984, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 14 798, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 219 (razem 951 763, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 14 798, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 62 (razem 951 544, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 14 798, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 102 (razem 951 482, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 14 796, +0%)



Koronawirus Kenia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Kenii 258 557 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 350

Koronawirus w Kenii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 943 (razem 258 557, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 350, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 799 (razem 257 614, +0,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 5 350, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 331 (razem 256 815, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 349, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 149 (razem 256 484, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 5 349, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 201 (razem 256 335, +0,1%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 5 348, +0%)



Koronawirus Tajwan. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Tajwanie 16 771 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 849

Koronawirus w Tajwanie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 12 (razem 16 771, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 849, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 (razem 16 759, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 849, +0,1%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 (razem 16 752, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 (razem 16 742, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 (razem 16 737, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)



Koronawirus Wietnam. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Wietnamie 1 493 237 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 28 857

Koronawirus w Wietnamie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 34 062 (razem 1 493 237, +2,3%) Liczba zgonów: 241 (łącznie 28 857, +0,8%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 15 527 (razem 1 459 175, +1,1%) Liczba zgonów: 283 (łącznie 28 616, +1%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 15 220 (razem 1 443 648, +1,1%) Liczba zgonów: 252 (łącznie 28 333, +0,9%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 15 377 (razem 1 428 428, +1,1%) Liczba zgonów: 242 (łącznie 28 081, +0,9%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 14 638 (razem 1 413 051, +1%) Liczba zgonów: 228 (łącznie 27 839, +0,8%)



Koronawirus Arabia Saudyjska. Statystyki łączne zachorowań na dzień 17.12.2021

Łącznie mieliśmy w Arabii Saudyjskiej 550 542 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 858

Koronawirus w Arabii Saudyjskiej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

16.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 85 (razem 550 542, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 858, +0%)

15.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 88 (razem 550 457, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 857, +0%)

14.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 65 (razem 550 369, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 856, +0%)

13.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 64 (razem 550 304, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 855, +0%)

12.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 51 (razem 550 240, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 853, +0%)



Epidemia COVID-19: skąd bierzemy statystyki?

Nasze dane liczbowe pochodzą ze zbioru COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Dane są wprowadzane około godziny 14, stąd liczby mogą się różnić od tych przekazywanych w konferencjach prasowych Ministerstwa Zdrowia.