Koronawirus na świecie. Statystyki na 13.12.2021 dla wybranych krajów spoza Europy. Liczba zgonów i potwierdzonych zachorowań

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 29 815 (razem 9 812 538, +0,3%) Liczba zgonów: 1 142 (łącznie 282 713, +0,4%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 30 383 (razem 9 782 723, +0,3%) Liczba zgonów: 1 144 (łącznie 281 571, +0,4%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 29 701 (razem 9 752 340, +0,3%) Liczba zgonów: 1 147 (łącznie 280 427, +0,4%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 30 228 (razem 9 722 639, +0,3%) Liczba zgonów: 1 149 (łącznie 279 280, +0,4%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 30 546 (razem 9 692 411, +0,3%) Liczba zgonów: 1 152 (łącznie 278 131, +0,4%)



Koronawirus Meksyk. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Meksyku 3 914 706 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 296 385

Koronawirus w Meksyku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 992 (razem 3 914 706, +0,1%) Liczba zgonów: 197 (łącznie 296 385, +0,1%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 3 911 714, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 296 188, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 395 (razem 3 911 714, +0,2%) Liczba zgonów: 586 (łącznie 296 188, +0,2%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 304 (razem 3 905 319, +0,1%) Liczba zgonów: 289 (łącznie 295 602, +0,1%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 3 902 015, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 295 313, +0%)



Koronawirus Australia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Australii 228 925 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 104

Koronawirus w Australii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 543 (razem 228 925, +0,7%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 2 104, +0,2%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 757 (razem 227 382, +0,8%) Liczba zgonów: 16 (łącznie 2 100, +0,8%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 711 (razem 225 625, +0,8%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 2 084, +0,1%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 654 (razem 223 914, +0,7%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 2 082, +0,5%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 705 (razem 222 260, +0,8%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 2 072, +0,3%)



Koronawirus Indie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Indiach 34 690 510 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 475 434

Koronawirus w Indiach

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 877 (razem 34 690 510, +0%) Liczba zgonów: 562 (łącznie 475 434, +0,1%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 990 (razem 34 682 633, +0%) Liczba zgonów: 393 (łącznie 474 872, +0,1%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 402 (razem 34 674 643, +0%) Liczba zgonów: 368 (łącznie 474 479, +0,1%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 9 419 (razem 34 666 241, +0%) Liczba zgonów: 159 (łącznie 474 111, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 8 439 (razem 34 656 822, +0%) Liczba zgonów: 195 (łącznie 473 952, +0%)



Koronawirus Brazylia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Brazylii 22 177 059 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 616 457

Koronawirus w Brazylii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 177 059, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 616 457, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 177 059, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 616 457, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 9 278 (razem 22 177 059, +0%) Liczba zgonów: 206 (łącznie 616 457, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 055 (razem 22 167 781, +0%) Liczba zgonów: 233 (łącznie 616 251, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 250 (razem 22 157 726, +0%) Liczba zgonów: 274 (łącznie 616 018, +0%)



Koronawirus Argentyna. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Argentynie 5 356 885 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 116 760

Koronawirus w Argentynie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 445 (razem 5 356 885, +0%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 116 760, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 573 (razem 5 354 440, +0,1%) Liczba zgonów: 29 (łącznie 116 748, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 744 (razem 5 350 867, +0,1%) Liczba zgonów: 11 (łącznie 116 719, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 881 (razem 5 348 123, +0%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 116 708, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 089 (razem 5 346 242, +0,1%) Liczba zgonów: 23 (łącznie 116 703, +0%)



Koronawirus Peru. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Peru 2 252 846 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 201 733

Koronawirus w Peru

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 819 (razem 2 252 846, +0,1%) Liczba zgonów: 83 (łącznie 201 733, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 356 (razem 2 251 027, +0,1%) Liczba zgonów: 123 (łącznie 201 650, +0,1%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 038 (razem 2 249 671, +0,1%) Liczba zgonów: 77 (łącznie 201 527, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 246 633, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 201 450, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 218 (razem 2 246 633, +0,1%) Liczba zgonów: 71 (łącznie 201 450, +0%)



Koronawirus Wenezuela. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Wenezueli 437 887 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 234

Koronawirus w Wenezueli

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 774 (razem 437 887, +0,2%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 5 234, +0,1%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 511 (razem 437 113, +0,1%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 5 229, +0,1%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 777 (razem 436 602, +0,2%) Liczba zgonów: 15 (łącznie 5 223, +0,3%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 364 (razem 435 825, +0,1%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 5 208, +0,1%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 543 (razem 435 461, +0,1%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 5 202, +0,2%)



Koronawirus Boliwia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Boliwii 551 516 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 19 305

Koronawirus w Boliwii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 878 (razem 551 516, +0,3%) Liczba zgonów: 24 (łącznie 19 305, +0,1%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 746 (razem 549 638, +0,3%) Liczba zgonów: 5 (łącznie 19 281, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 737 (razem 547 892, +0,3%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 19 276, +0,1%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 546 155, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 19 264, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 489 (razem 546 155, +0,3%) Liczba zgonów: 17 (łącznie 19 264, +0,1%)



Koronawirus Japonia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Japonii 1 727 925 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 18 369

Koronawirus w Japonii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 131 (razem 1 727 925, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 369, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 136 (razem 1 727 794, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 368, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 154 (razem 1 727 658, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 367, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 122 (razem 1 727 504, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 18 366, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 99 (razem 1 727 382, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 18 363, +0%)



Koronawirus Korea Południowa. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Korei Południowej 517 271 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 4 253

Koronawirus w Korei Południowej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 688 (razem 517 271, +1,3%) Liczba zgonów: 43 (łącznie 4 253, +1%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 6 977 (razem 510 583, +1,4%) Liczba zgonów: 80 (łącznie 4 210, +1,9%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 022 (razem 503 606, +1,4%) Liczba zgonów: 53 (łącznie 4 130, +1,3%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 100 (razem 496 584, +1,5%) Liczba zgonów: 57 (łącznie 4 077, +1,4%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 174 (razem 489 484, +1,5%) Liczba zgonów: 63 (łącznie 4 020, +1,6%)



Koronawirus Nowa Zelandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Nowej Zelandii 12 886 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 46

Koronawirus w Nowej Zelandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 103 (razem 12 886, +0,8%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 46, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 160 (razem 12 783, +1,3%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 46, +4,5%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 12 623, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 105 (razem 12 623, +0,8%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 88 (razem 12 518, +0,7%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 44, +0%)



Koronawirus Gruzja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Gruzji 886 364 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 12 695

Koronawirus w Gruzji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 542 (razem 886 364, +0,4%) Liczba zgonów: 64 (łącznie 12 695, +0,5%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 454 (razem 882 822, +0,4%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 12 631, +0,4%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 562 (razem 879 368, +0,4%) Liczba zgonów: 63 (łącznie 12 582, +0,5%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 226 (razem 875 806, +0,5%) Liczba zgonów: 53 (łącznie 12 519, +0,4%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 509 (razem 871 580, +0,5%) Liczba zgonów: 59 (łącznie 12 466, +0,5%)



Koronawirus Turcja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Turcji 9 024 193 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 78 969

Koronawirus w Turcji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 19 255 (razem 9 024 193, +0,2%) Liczba zgonów: 191 (łącznie 78 969, +0,2%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 18 561 (razem 9 004 938, +0,2%) Liczba zgonów: 176 (łącznie 78 778, +0,2%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 19 696 (razem 8 986 377, +0,2%) Liczba zgonów: 195 (łącznie 78 602, +0,2%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 20 874 (razem 8 966 681, +0,2%) Liczba zgonów: 192 (łącznie 78 407, +0,2%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 22 687 (razem 8 945 807, +0,3%) Liczba zgonów: 198 (łącznie 78 215, +0,3%)



Koronawirus Tajlandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Tajlandii 2 168 646 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 171

Koronawirus w Tajlandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 787 (razem 2 168 646, +0,2%) Liczba zgonów: 20 (łącznie 21 171, +0,1%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 079 (razem 2 164 859, +0,2%) Liczba zgonów: 39 (łącznie 21 151, +0,2%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 4 193 (razem 2 160 780, +0,2%) Liczba zgonów: 28 (łącznie 21 112, +0,1%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 7 821 (razem 2 156 587, +0,4%) Liczba zgonów: 87 (łącznie 21 084, +0,4%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 148 766, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 20 997, +0%)



Koronawirus Izrael. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Izraelu 1 349 741 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 210

Koronawirus w Izraelu

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 356 (razem 1 349 741, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 210, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 585 (razem 1 349 385, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 210, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 571 (razem 1 348 800, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 210, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 755 (razem 1 348 229, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 210, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 804 (razem 1 347 474, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 210, +0%)



Koronawirus Iran. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Iranie 6 152 524 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 130 661

Koronawirus w Iranie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 681 (razem 6 152 524, +0%) Liczba zgonów: 58 (łącznie 130 661, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 2 971 (razem 6 150 843, +0%) Liczba zgonów: 79 (łącznie 130 603, +0,1%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 228 (razem 6 147 872, +0,1%) Liczba zgonów: 78 (łącznie 130 524, +0,1%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 309 (razem 6 144 644, +0,1%) Liczba zgonów: 90 (łącznie 130 446, +0,1%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 3 514 (razem 6 141 335, +0,1%) Liczba zgonów: 79 (łącznie 130 356, +0,1%)



Koronawirus Zjednoczone Emiraty Arabskie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 742 719 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 151

Koronawirus w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 78 (razem 742 719, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 151, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 74 (razem 742 641, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 2 151, +0,1%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 60 (razem 742 567, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 149, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 69 (razem 742 507, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 149, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 62 (razem 742 438, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 149, +0%)



Koronawirus Katar. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Katarze 245 188 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 612

Koronawirus w Katarze

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 158 (razem 245 188, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 612, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 163 (razem 245 030, +0,1%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 612, +0,2%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 159 (razem 244 867, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 163 (razem 244 708, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 158 (razem 244 545, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 611, +0%)



Koronawirus Kuba. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy na Kubie 963 566 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 313

Koronawirus na Kubie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 73 (razem 963 566, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 313, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 65 (razem 963 493, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 311, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 81 (razem 963 428, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 311, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 78 (razem 963 347, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 311, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 75 (razem 963 269, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 311, +0%)



Koronawirus Nigeria. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Nigerii 217 063 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 981

Koronawirus w Nigerii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 612 (razem 217 063, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 981, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 1 287 (razem 216 451, +0,6%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 981, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 215 164, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 980, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 268 (razem 215 164, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 980, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 107 (razem 214 896, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 980, +0%)



Koronawirus Etiopia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Etiopii 373 000 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 6 829

Koronawirus w Etiopii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 132 (razem 373 000, +0%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 6 829, +0,1%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 157 (razem 372 868, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 6 822, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 123 (razem 372 711, +0%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 6 819, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 126 (razem 372 588, +0%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 6 816, +0,1%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 128 (razem 372 462, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 6 808, +0,1%)



Koronawirus Egipt. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Egipcie 368 335 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 015

Koronawirus w Egipcie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 879 (razem 368 335, +0,2%) Liczba zgonów: 49 (łącznie 21 015, +0,2%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 822 (razem 367 456, +0,2%) Liczba zgonów: 47 (łącznie 20 966, +0,2%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 803 (razem 366 634, +0,2%) Liczba zgonów: 42 (łącznie 20 919, +0,2%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 909 (razem 365 831, +0,2%) Liczba zgonów: 56 (łącznie 20 877, +0,3%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 889 (razem 364 922, +0,2%) Liczba zgonów: 51 (łącznie 20 821, +0,2%)



Koronawirus Południowa Afryka. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Południowej Afryce 3 129 622 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 90 116

Koronawirus w Południowej Afryce

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 17 153 (razem 3 129 622, +0,6%) Liczba zgonów: 36 (łącznie 90 116, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 19 017 (razem 3 112 469, +0,6%) Liczba zgonów: 20 (łącznie 90 080, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 22 388 (razem 3 093 452, +0,7%) Liczba zgonów: 22 (łącznie 90 060, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 19 842 (razem 3 071 064, +0,7%) Liczba zgonów: 36 (łącznie 90 038, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 147 (razem 3 051 222, +0,4%) Liczba zgonów: 27 (łącznie 90 002, +0%)



Koronawirus Maroko. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Maroku 951 380 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 796

Koronawirus w Maroku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 113 (razem 951 380, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 14 796, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 175 (razem 951 267, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 14 795, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 146 (razem 951 092, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 14 794, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 145 (razem 950 946, +0%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 14 792, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 158 (razem 950 801, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 14 788, +0%)



Koronawirus Kenia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Kenii 256 134 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 346

Koronawirus w Kenii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 202 (razem 256 134, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 5 346, +0,1%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 136 (razem 255 932, +0,1%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 5 342, +0,1%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 144 (razem 255 796, +0,1%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 5 339, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 108 (razem 255 652, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 337, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 75 (razem 255 544, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 5 337, +0%)



Koronawirus Tajwan. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Tajwanie 16 731 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 848

Koronawirus w Tajwanie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 10 (razem 16 731, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 17 (razem 16 721, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 16 (razem 16 704, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 5 (razem 16 688, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 21 (razem 16 683, +0,1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 848, +0%)



Koronawirus Wietnam. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Wietnamie 1 398 413 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 27 611

Koronawirus w Wietnamie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 16 141 (razem 1 398 413, +1,2%) Liczba zgonów: 209 (łącznie 27 611, +0,8%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 14 839 (razem 1 382 272, +1,1%) Liczba zgonów: 216 (łącznie 27 402, +0,8%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 15 311 (razem 1 367 433, +1,1%) Liczba zgonów: 256 (łącznie 27 186, +1%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 14 599 (razem 1 352 122, +1,1%) Liczba zgonów: 230 (łącznie 26 930, +0,9%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 13 840 (razem 1 337 523, +1%) Liczba zgonów: 217 (łącznie 26 700, +0,8%)



Koronawirus Arabia Saudyjska. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.12.2021

Łącznie mieliśmy w Arabii Saudyjskiej 550 189 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 852

Koronawirus w Arabii Saudyjskiej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 53 (razem 550 189, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 852, +0%)

10.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 48 (razem 550 136, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 851, +0%)

9.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 45 (razem 550 088, +0%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 850, +0%)

8.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 46 (razem 550 043, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 849, +0%)

7.12.2021: Liczba nowych zachorowań: 42 (razem 549 997, +0%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 847, +0%)



Epidemia COVID-19: skąd bierzemy statystyki?

Nasze dane liczbowe pochodzą ze zbioru COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Dane są wprowadzane około godziny 14, stąd liczby mogą się różnić od tych przekazywanych w konferencjach prasowych Ministerstwa Zdrowia.