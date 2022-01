Koronawirus na świecie. Statystyki na 13.01.2022 dla wybranych krajów spoza Europy. Liczba zgonów i potwierdzonych zachorowań

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 17 396 (razem 10 503 101, +0,2%) Liczba zgonów: 768 (łącznie 311 281, +0,2%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 15 699 (razem 10 485 705, +0,1%) Liczba zgonów: 726 (łącznie 310 513, +0,2%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 111 (razem 10 470 006, +0,2%) Liczba zgonów: 746 (łącznie 309 787, +0,2%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 424 (razem 10 453 895, +0,2%) Liczba zgonów: 783 (łącznie 309 041, +0,3%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 608 (razem 10 437 471, +0,2%) Liczba zgonów: 770 (łącznie 308 258, +0,3%)



Koronawirus Meksyk. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Meksyku 4 170 066 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 300 574

Koronawirus w Meksyku

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 44 678 (razem 4 170 066, +1,1%) Liczba zgonów: 240 (łącznie 300 574, +0,1%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 4 125 388, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 300 334, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 599 (razem 4 125 388, +0,3%) Liczba zgonów: 31 (łącznie 300 334, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 30 671 (razem 4 113 789, +0,8%) Liczba zgonów: 202 (łącznie 300 303, +0,1%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 28 023 (razem 4 083 118, +0,7%) Liczba zgonów: 131 (łącznie 300 101, +0%)



Koronawirus Australia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Australii 1 223 505 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 465

Koronawirus w Australii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 84 408 (razem 1 223 505, +7,4%) Liczba zgonów: 50 (łącznie 2 465, +2,1%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 93 806 (razem 1 139 097, +9%) Liczba zgonów: 28 (łącznie 2 415, +1,2%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 72 834 (razem 1 045 291, +7,5%) Liczba zgonów: 21 (łącznie 2 387, +0,9%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 111 907 (razem 972 457, +13%) Liczba zgonów: 29 (łącznie 2 366, +1,2%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 98 092 (razem 860 550, +12,9%) Liczba zgonów: 16 (łącznie 2 337, +0,7%)



Koronawirus Indie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Indiach 35 875 790 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 484 213

Koronawirus w Indiach

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 35 875 790, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 484 213, +0%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 168 063 (razem 35 875 790, +0,5%) Liczba zgonów: 277 (łącznie 484 213, +0,1%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 179 723 (razem 35 707 727, +0,5%) Liczba zgonów: 146 (łącznie 483 936, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 159 632 (razem 35 528 004, +0,5%) Liczba zgonów: 327 (łącznie 483 790, +0,1%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 141 986 (razem 35 368 372, +0,4%) Liczba zgonów: 285 (łącznie 483 463, +0,1%)



Koronawirus Brazylia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Brazylii 22 636 359 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 620 507

Koronawirus w Brazylii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 73 255 (razem 22 636 359, +0,3%) Liczba zgonów: 141 (łącznie 620 507, +0%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 33 921 (razem 22 563 104, +0,2%) Liczba zgonów: 115 (łącznie 620 366, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 200 931 (razem 22 529 183, +0,9%) Liczba zgonów: 597 (łącznie 620 251, +0,1%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 328 252, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 619 654, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 22 328 252, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 619 654, +0%)



Koronawirus Argentyna. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Argentynie 6 533 635 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 117 595

Koronawirus w Argentynie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 134 439 (razem 6 533 635, +2,1%) Liczba zgonów: 52 (łącznie 117 595, +0%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 88 352 (razem 6 399 196, +1,4%) Liczba zgonów: 51 (łącznie 117 543, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 73 319 (razem 6 310 844, +1,2%) Liczba zgonów: 27 (łącznie 117 492, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 101 689 (razem 6 237 525, +1,7%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 117 465, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 110 533 (razem 6 135 836, +1,8%) Liczba zgonów: 42 (łącznie 117 428, +0%)



Koronawirus Peru. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Peru 2 412 577 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 203 157

Koronawirus w Peru

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 36 764 (razem 2 412 577, +1,5%) Liczba zgonów: 90 (łącznie 203 157, +0%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 17 128 (razem 2 375 813, +0,7%) Liczba zgonów: 48 (łącznie 203 067, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 2 358 685, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 203 019, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 135 (razem 2 358 685, +0,7%) Liczba zgonów: 38 (łącznie 203 019, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 12 833 (razem 2 342 550, +0,6%) Liczba zgonów: 47 (łącznie 202 981, +0%)



Koronawirus Wenezuela. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Wenezueli 447 865 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 361

Koronawirus w Wenezueli

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 577 (razem 447 865, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 5 361, +0,1%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 447 288, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 357, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 861 (razem 447 288, +0,2%) Liczba zgonów: 9 (łącznie 5 357, +0,2%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 401 (razem 446 427, +0,1%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 5 348, +0,1%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 346 (razem 446 026, +0,1%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 5 345, +0,1%)



Koronawirus Boliwia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Boliwii 697 236 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 20 056

Koronawirus w Boliwii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 213 (razem 697 236, +1,6%) Liczba zgonów: 57 (łącznie 20 056, +0,3%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 8 857 (razem 686 023, +1,3%) Liczba zgonów: 16 (łącznie 19 999, +0,1%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 5 334 (razem 677 166, +0,8%) Liczba zgonów: 26 (łącznie 19 983, +0,1%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 19 013 (razem 671 832, +2,9%) Liczba zgonów: 69 (łącznie 19 957, +0,3%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 11 002 (razem 652 819, +1,7%) Liczba zgonów: 40 (łącznie 19 888, +0,2%)



Koronawirus Japonia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Japonii 1 776 780 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 18 403

Koronawirus w Japonii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 6 235 (razem 1 776 780, +0,4%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 18 403, +0%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 6 265 (razem 1 770 545, +0,4%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 18 401, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 8 071 (razem 1 764 280, +0,5%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 399, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 8 302 (razem 1 756 209, +0,5%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 18 398, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 6 070 (razem 1 747 907, +0,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 18 396, +0%)



Koronawirus Korea Południowa. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Korei Południowej 674 868 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 6 166

Koronawirus w Korei Południowej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 385 (razem 674 868, +0,7%) Liczba zgonów: 52 (łącznie 6 166, +0,9%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 093 (razem 670 483, +0,5%) Liczba zgonów: 43 (łącznie 6 114, +0,7%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 999 (razem 667 390, +0,5%) Liczba zgonów: 34 (łącznie 6 071, +0,6%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 376 (razem 664 391, +0,5%) Liczba zgonów: 51 (łącznie 6 037, +0,9%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 507 (razem 661 015, +0,5%) Liczba zgonów: 54 (łącznie 5 986, +0,9%)



Koronawirus Nowa Zelandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Nowa Zelandii 14 850 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 52

Koronawirus w Nowa Zelandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 92 (razem 14 850, +0,6%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 52, +2%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 23 (razem 14 758, +0,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 60 (razem 14 735, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 148 (razem 14 675, +1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 0 (razem 14 527, +0%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 51, +0%)



Koronawirus Gruzja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Gruzji 968 313 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 264

Koronawirus w Gruzji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 5 486 (razem 968 313, +0,6%) Liczba zgonów: 46 (łącznie 14 264, +0,3%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 953 (razem 962 827, +0,3%) Liczba zgonów: 31 (łącznie 14 218, +0,2%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 842 (razem 959 874, +0,4%) Liczba zgonów: 31 (łącznie 14 187, +0,2%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 622 (razem 956 032, +0,3%) Liczba zgonów: 28 (łącznie 14 156, +0,2%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 234 (razem 953 410, +0,4%) Liczba zgonów: 46 (łącznie 14 128, +0,3%)



Koronawirus Turcja. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Turcji 10 119 884 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 83 980

Koronawirus w Turcji

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 74 226 (razem 10 119 884, +0,7%) Liczba zgonów: 137 (łącznie 83 980, +0,2%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 65 236 (razem 10 045 658, +0,7%) Liczba zgonów: 141 (łącznie 83 843, +0,2%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 61 727 (razem 9 980 422, +0,6%) Liczba zgonów: 173 (łącznie 83 702, +0,2%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 66 237 (razem 9 918 695, +0,7%) Liczba zgonów: 141 (łącznie 83 529, +0,2%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 63 214 (razem 9 852 458, +0,6%) Liczba zgonów: 157 (łącznie 83 388, +0,2%)



Koronawirus Tajlandia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Tajlandii 2 284 609 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 21 850

Koronawirus w Tajlandii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 7 133 (razem 2 284 609, +0,3%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 21 850, +0,1%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 7 926 (razem 2 277 476, +0,3%) Liczba zgonów: 13 (łącznie 21 838, +0,1%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 8 511 (razem 2 269 550, +0,4%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 21 825, +0,1%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 8 263 (razem 2 261 039, +0,4%) Liczba zgonów: 14 (łącznie 21 813, +0,1%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 7 526 (razem 2 252 776, +0,3%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 21 799, +0,1%)



Koronawirus Izrael. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Izraelu 1 589 099 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 274

Koronawirus w Izraelu

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 31 502 (razem 1 589 099, +2%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 8 274, +0%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 54 515 (razem 1 557 597, +3,6%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 271, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 17 491 (razem 1 503 082, +1,2%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 8 269, +0,1%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 22 398 (razem 1 485 591, +1,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 259, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 14 745 (razem 1 463 193, +1%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 259, +0%)



Koronawirus Iran. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Iranie 6 210 298 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 131 940

Koronawirus w Iranie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 961 (razem 6 210 298, +0%) Liczba zgonów: 25 (łącznie 131 940, +0%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 932 (razem 6 208 337, +0%) Liczba zgonów: 37 (łącznie 131 915, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 480 (razem 6 206 405, +0%) Liczba zgonów: 31 (łącznie 131 878, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 701 (razem 6 204 925, +0%) Liczba zgonów: 26 (łącznie 131 847, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 178 (razem 6 204 224, +0%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 131 821, +0%)



Koronawirus Zjednoczone Emiraty Arabskie. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 790 698 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 2 177

Koronawirus w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 511 (razem 790 698, +0,3%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 2 177, +0,1%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 562 (razem 788 187, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 174, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 759 (razem 785 625, +0,4%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 2 174, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 655 (razem 782 866, +0,3%) Liczba zgonów: 3 (łącznie 2 173, +0,1%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 627 (razem 780 211, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 2 170, +0%)



Koronawirus Katar. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Katarze 278 698 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 621

Koronawirus w Katarze

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 169 (razem 278 698, +1,5%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 621, +0,3%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 878 (razem 274 529, +1,4%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 619, +0,2%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 689 (razem 270 651, +1,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 487 (razem 266 962, +1,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 192 (razem 263 475, +1,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 618, +0%)



Koronawirus Kuba. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy na Kubie 982 614 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 330

Koronawirus na Kubie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 685 (razem 982 614, +0,3%) Liczba zgonów: -165 (łącznie 8 330, -1,9%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 519 (razem 979 929, +0,3%) Liczba zgonów: 167 (łącznie 8 495, +2%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 723 (razem 977 410, +0,3%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 328, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 174 (razem 974 687, +0,2%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 326, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 946 (razem 972 513, +0,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 8 325, +0%)



Koronawirus Nigeria. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Nigerii 249 154 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 3 086

Koronawirus w Nigerii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 422 (razem 249 154, +0,2%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 3 086, +0%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 420 (razem 248 732, +0,2%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 3 085, +0,3%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 537 (razem 248 312, +0,2%) Liczba zgonów: 6 (łącznie 3 077, +0,2%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 766 (razem 247 775, +0,3%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 3 071, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 814 (razem 247 009, +0,3%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 3 070, +0,1%)



Koronawirus Etiopia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Etiopii 448 728 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 7 066

Koronawirus w Etiopii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 460 (razem 448 728, +0,6%) Liczba zgonów: 24 (łącznie 7 066, +0,3%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 144 (razem 446 268, +0,5%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 7 042, +0,2%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 785 (razem 444 124, +0,2%) Liczba zgonów: 10 (łącznie 7 030, +0,1%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 152 (razem 443 339, +0,3%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 7 020, +0,1%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 163 (razem 442 187, +0,5%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 7 012, +0,1%)



Koronawirus Egipt. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Egipcie 394 740 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 22 014

Koronawirus w Egipcie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 932 (razem 394 740, +0,2%) Liczba zgonów: 19 (łącznie 22 014, +0,1%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 951 (razem 393 808, +0,2%) Liczba zgonów: 31 (łącznie 21 995, +0,1%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 912 (razem 392 857, +0,2%) Liczba zgonów: 26 (łącznie 21 964, +0,1%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 830 (razem 391 945, +0,2%) Liczba zgonów: 29 (łącznie 21 938, +0,1%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 821 (razem 391 115, +0,2%) Liczba zgonów: 27 (łącznie 21 909, +0,1%)



Koronawirus Południowa Afryka. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Południowej Afryce 3 534 131 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 92 649

Koronawirus w Południowej Afryce

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 5 668 (razem 3 534 131, +0,2%) Liczba zgonów: 119 (łącznie 92 649, +0,1%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 409 (razem 3 528 463, +0,1%) Liczba zgonów: 77 (łącznie 92 530, +0,1%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 482 (razem 3 526 054, +0,1%) Liczba zgonów: 82 (łącznie 92 453, +0,1%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 7 759 (razem 3 521 572, +0,2%) Liczba zgonów: 119 (łącznie 92 371, +0,1%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 9 259 (razem 3 513 813, +0,3%) Liczba zgonów: 140 (łącznie 92 252, +0,2%)



Koronawirus Maroko. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Maroku 1 012 042 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 14 927

Koronawirus w Maroku

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 7 336 (razem 1 012 042, +0,7%) Liczba zgonów: 12 (łącznie 14 927, +0,1%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 622 (razem 1 004 706, +0,3%) Liczba zgonów: 4 (łącznie 14 915, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 963 (razem 1 002 084, +0,5%) Liczba zgonów: 7 (łącznie 14 911, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 7 064 (razem 997 121, +0,7%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 14 904, +0,1%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 6 428 (razem 990 057, +0,7%) Liczba zgonów: 13 (łącznie 14 896, +0,1%)



Koronawirus Kenia. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Kenii 313 677 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 5 462

Koronawirus w Kenii

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 105 (razem 313 677, +0,4%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 5 462, +0,1%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 034 (razem 312 572, +0,3%) Liczba zgonów: 8 (łącznie 5 454, +0,1%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 741 (razem 311 538, +0,2%) Liczba zgonów: 21 (łącznie 5 446, +0,4%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 1 667 (razem 310 797, +0,5%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 5 425, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 2 444 (razem 309 130, +0,8%) Liczba zgonów: 14 (łącznie 5 425, +0,3%)



Koronawirus Tajwan. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Tajwanie 17 463 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 850

Koronawirus w Tajwanie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 69 (razem 17 463, +0,4%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 32 (razem 17 394, +0,2%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 60 (razem 17 362, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 44 (razem 17 302, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 60 (razem 17 258, +0,3%) Liczba zgonów: 0 (łącznie 850, +0%)



Koronawirus Wietnam. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Wietnamie 1 930 428 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 34 787

Koronawirus w Wietnamie

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 035 (razem 1 930 428, +0,8%) Liczba zgonów: 256 (łącznie 34 787, +0,7%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 14 818 (razem 1 914 393, +0,8%) Liczba zgonów: 212 (łącznie 34 531, +0,6%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 23 181 (razem 1 899 575, +1,2%) Liczba zgonów: 202 (łącznie 34 319, +0,6%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 553 (razem 1 876 394, +0,9%) Liczba zgonów: 240 (łącznie 34 117, +0,7%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 16 278 (razem 1 859 841, +0,9%) Liczba zgonów: 233 (łącznie 33 877, +0,7%)



Koronawirus Arabia Saudyjska. Statystyki łączne zachorowań na dzień 12.01.2022

Łącznie mieliśmy w Arabii Saudyjskiej 588 183 przypadków zachorowań.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19: 8 897

Koronawirus w Arabii Saudyjskiej

Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 7 dniach

11.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 652 (razem 588 183, +0,8%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 897, +0%)

10.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 4 778 (razem 583 531, +0,8%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 895, +0%)

9.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 460 (razem 578 753, +0,6%) Liczba zgonów: 1 (łącznie 8 893, +0%)

8.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 068 (razem 575 293, +0,5%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 892, +0%)

7.01.2022: Liczba nowych zachorowań: 3 575 (razem 572 225, +0,6%) Liczba zgonów: 2 (łącznie 8 890, +0%)



Epidemia COVID-19: skąd bierzemy statystyki?

Nasze dane liczbowe pochodzą ze zbioru COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Dane są wprowadzane około godziny 14, stąd liczby mogą się różnić od tych przekazywanych w konferencjach prasowych Ministerstwa Zdrowia.