Koronawirus na świecie: Niall Horan, były wokalista grupy One Direction, organizuje koncert, by wesprzeć koncertową ekipę [Koncert online]

Misja „We Need Crew” jest prosta: stworzenie funduszu specjalnie na rzecz ekip koncertowych, którzy znaleźli się w najcięższej sytuacji i są pozbawieni źródła dochodów aż do momentu wznowienia organizacji koncertów. Chcemy też inspirować innych artystów, by robili podobne zbiórki. Trzeba używać swojego wpływu, aby solidaryzować się z tymi, którzy znaleźli się w najgorszej sytuacji – przyznaje Niall Horan.

Niall Horan mówi: Wiem, że wszyscy tęsknimy za koncertami. Dopóki nie będziemy mogli do nich wrócić, chciałbym zwrócić uwagę na niesamowitych ludzi, którzy sprawiają, że trasy koncertowe są w ogóle możliwe. Teraz ich życie diametralnie się odmieniło. Dlatego też postanowiłem zorganizować ten koncert. Ludzie, którzy tak bardzo przyczyniają się do rozkwitu branży, potrzebują teraz pomocy dla siebie i swoich rodzin. Proszę fanów o wsparcie dla nich, poprzez zakup biletów na koncert. Zachęcam innych artystów do organizowania podobnych akcji.

W trakcie zakupu biletu każdy będzie miał możliwość dodatkowej wpłaty na rzecz „We Need Crew” oraz fundacji Irish AIST.

Koncert Nialla Horana z Royal Albert Hall będzie dostępny wyłącznie po zakupie biletu i w ramach kilku transmisji. Nie jest planowane wydanie go później w jakiejkolwiek formie.

Daty streamów:

Livestream #1: UK, Ireland & Europe (8pm GMT, 9pm CET)

Livestream #2: North America (East Coast) & Central/South America (8pm EST, 10pm ART/BRT)

Livestream #3: North America (West Coast) (8pm PST)

Livestream #4: Australia, New Zealand & Asia (Sunday 8th November - 8pm AEDT, 10pm NZDT, 6pm JST & KST)

Niall Horan

W latach 2010–2016 był wokalistą boys bandu One Direction, z którym wydał pięć albumów studyjnych: Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) i Made in the A.M. (2015).