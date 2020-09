Koronawirus na Mazowszu. Raport 5.09 Warszawa: Zakażony nauczyciel podstawówki na Muranowie, szkoła zawiesza zajęcia

•8:06 Powiat lipski nowym ogniskiem koronawirusa na Mazowszu

W powiecie lipskim doszło do dramatycznego wzrostu liczby zakażeń. Tylko w poniedziałek pojawiły się aż 82 nowe przypadki. Ogniska koronawirusa pojawiły się w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku i w Szpitalu Powiatowym. W DPS zachorowało 57 na 104 pensjonariuszy niepełnosprawnych intelektualnie oraz 21 z 74 pracowników ośrodka. Jeśli chodzi o szpital to nie ma tam wielu zakażeń, ale ognisko pojawiło się na oddziale chirurgii oraz dziecięcym - wśród personelu. - Jesteśmy przygotowani na to, że możemy być włączeni do żółtej, a nawet czerwonej strefy - mówi nam Jolanta Rękas - Szylar, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku.