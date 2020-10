Koronawirus na Mazowszu. Raport 26.10: Rekord zachorowań na Mazowszu. Ilu jest zakażonych? Aktualne dane z regionu

Wojewoda zabrał ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą jedynego anestezjologa. Nie ma kadry do obsługi respiratorów dla osób walczących o życie. Co więcej, w mieście "zatkało się" także laboratorium wykonujące testy na COVID-19.

- Na tym etapie pandemii najważniejsze jest zabezpieczenie szpitali w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej, zauważa marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Jesteśmy w trakcie finalizowania zakupów z bardzo dużego programu wsparcia, który obejmuje w sumie 70 placówek medycznych, w tym także stacje pogotowia ratunkowego. Dzięki pozyskanym środkom unijnym kupiliśmy już nie tylko dziesiątki tysięcy sztuk środków ochrony osobistej, ale także sprzęt i urządzenia do ratowania życia i diagnostyki. Chcemy pozyskać dodatkowych kilkadziesiąt milionów złotych na rozszerzenie tego projektu. Epidemia się nasila i chcemy skoncentrować wydatki na środkach ochrony osobistej, ale także urządzeniach do wspomagania oddychania. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Komisją Europejską i mamy jej wstępną pozytywną opinię – dodaje marszałek.

Dzięki środkom z realizowanego przez samorząd województwa projektu unijnego, 11 podmiotów leczniczych kupuje specjalistyczną aparaturę i prowadzi prace remontowe za ponad 60 mln zł. Wśród nich znalazły się 4 szpitale stołeczne. W ramach drugiego etapu projektu, samorząd województwa udzielił 11 partnerom pełnomocnictwa do realizacji zamówień, w tym m.in. dotyczących zakupu sprzętu i prowadzenia robót remontowo-budowlanych, których celem jest lepsze przygotowanie szpitali do walki z COVID-19. Pula środków na ten cel przeznaczona to 60 mln zł. Sprzęt sukcesywnie trafia do placówek. Podpisanych zostało już ponad 220 umów, których wartość przekroczyła 52 mln zł. Partnerami projektu są 4 szpitale stołeczne: Wojewódzki Szpital Zakaźny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski i Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza.

W grupie 11 partnerów, do których kierowane jest główne wsparcie w ramach II etapu projektu są zarówno szpitale stołeczne np. Wojewódzki Szpital Zakaźny, szpital międzyleski, bródnowski oraz szpital dziecięcy przy ul. Niekłańskiej, jak i te z regionu, w tym: Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, szpitale wojewódzkie w Siedlcach, Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce czy szpital płucny w Otwocku. – Epidemia gwałtownie przybiera na sile – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – To trudny czas dla nas wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy stoją na pierwszej linii frontu i walczą o nasze życie i zdrowie. Wspieramy więc wszystkich naszych partnerów, przekazując im kolejne partie sprzętu czy środki ochrony osobistej. To ogromne wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli szybciej reagować na potrzeby naszych pacjentów i udzielać im potrzebnej pomocy.– Po raz kolejny zachęcam również przedsiębiorców do zgłaszania się do uruchomionego właśnie naboru na dostawę aparatów RTG. W sumie chcemy ich nabyć 15 – dodaje Elżbieta Lanc.