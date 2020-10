Koronawirus na Mazowszu. Raport 15.10: Warszawa w czerwonej strefie? Ilu jest zakażonych? Aktualne dane z regionu

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 dotarła do Polski. Zakażenie wirusem z Wuhan potwierdzono w Polsce u 149 903 osób, z czego 20 711 przypadków dotyczy Mazowsza. Poniżej znajdziecie najświeższe informacje dotyczące sytuacji na Mazowszu oraz w Warszawie.

Osoby

zainfekowane 149 903

Ofiary

śmiertelne 3 308

Osoby

hospitalizowane 6 538

Osoby w

kwarantannie 296 020

Osoby

wyzdrowiałe 85 588

Liczba zakażeń koronawirusem na Mazowszu od 1.10.2020

Infogram Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 15 października 2020 •12:13 Warszawa o krok od czerwonej strefy W czwartek podczas Rady m. st. Warszawy zaprezentowano informację na temat sytuacji związanej z epidemią COVID-19 oraz podejmowanymi w tej sprawie działaniami miejskich urzędników.

•10:30 Najnowsze dane od Ministerstwa Zdrowia. Aż 1306 przypadków zakażeń na Mazowszu

•9:49 Będzie całkowity zakaz wesel i zakaz sprzedaży alkoholu po 19? Oprócz obostrzeń wynikających z rygorów strefy czerwonej, powinniśmy przygotować się także na dodatkowe restrykcje. Rząd rozważa m.in. przywrócenie limitu klientów w sklepach, wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 19, częściowe przywrócenie nauki zdalnej, zawieszenie działalności targowisk, a nawet powrót do całkowitego zakazu organizacji wesel. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ma zebrać się o godz. 11.30, decyzje poznamy prawdopodobnie ok. godz. 13.

•9:41 Czy Warszawa trafi do czerwonej strefy? Dziś powinna zapaść decyzja o objęciu Warszawy czerwoną strefą. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia, w strefie czerwonej ma znaleźć się ponad 100 powiatów, w tym największe miasta. Nie ma już właściwie żadnych wątpliwości, że będzie wśród nich także stolica Polski. W ciągu ostatniej doby w Warszawie odnotowano aż 720 nowych przypadków koronawirusa. Poniżej aktualny raport PSSE w Warszawie. Stan danych w powiecie m. st. Warszawa

liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 2598 / (740)

/ (ostatnia doba): / (740) liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2466 / (514)

/ (ostatnia doba): / (514) liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium : 0

: liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 198 / (2)

/ (ostatnia doba): / (2) liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 352 / (48)

z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): / (48) liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 8610 / (720)

z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): / (720) liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 162 / (1)

związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): / (1) liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3335 / (200) •9:06 Mazowsze rusza na wielkie zakupy środków ochrony Samorząd Mazowsza przeznaczy 255 milionów złotych na walkę z COVID-19. Środki z funduszu UE przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzęt i wyposażenie szpitali. Z puli pieniędzy wydano już 195 mln zł. Tymczasem samorząd planuje kolejne wielkie zakupy dla szpitali.

•8:44 Gigantyczne kolejki w Warszawie do badań na COVID-19 Kilka dni temu Warszawa uruchomiła punkty poboru wymazów do testów na koronawirusa w miejskich przychodniach. Usługa jest darmowa, jednak wymaga otrzymania skierowania od lekarza. Mieszkańcy stolicy lawinowo ruszyli do badań. Przed przychodniami ustawiają się gigantyczne kolejki, a przed punktami poboru drivethru tworzą się kilometrowe korki.

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 14 października 2020 •15:44 Postulaty samorządowców ws. walki z pandemią: - zbudowania skutecznej sieci podmiotów leczniczych przygotowanych na zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne związane z walką z COVID 19; - znaczącego zwiększenia skali przeprowadzanych testów na COVID 19, w tym m.in. dla personelu medycznego, mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pracowników szkół, przedszkoli i żłobków, funkcjonariuszy straży miejskiej i innych osób, których charakter pracy wiąże się z kontaktami z dużą liczbą osób;

- objęcia szczepieniami przeciwko grypie większych grupy pracowników, szczególnie tych, którzy mają lub mogą mieć kontakt z dużą liczbą osób, co podnosi ryzyko zakażenia COVID 19; - zwiększenia skuteczności kwarantanny; - odblokowania podstawowej opieki zdrowotnej, która jest dziś najsłabszym ogniwem systemu ochrony zdrowia (dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu jest utrudniona, a teleporada stała się jedyną formą kontaktu z lekarzem, choć w zamierzeniach resortu zdrowia miała być wyjątkiem); - zmian w prowadzeniu placówek edukacyjnych, w tym uelastycznienia i zwiększenia uprawnień dyrekto- rów, aby mogli oni skuteczniej reagować na konkretne sytuacje epidemiczne, zwłaszcza wobec starszych uczniów, których objęcie nauką zdalną nie spowoduje dezorganizacji życia rodzinnego oraz dodatkowych kosztów; - stworzenia efektywnego systemu nauki zdalnej (który w przyszłości mogłyby również stać się częścią normalnego procesu nauczania), a także wprowadzenia korekt w podstawach programowych, których realizacja w obecnym kształcie, w warunkach pandemii nie jest możliwa. •15:40 Miasta chcą działań rządu ws. pandemii O konkretne działania w walce z pandemią oraz konsultacje zmian z samorządami zwracają się do rządu wspólnie Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich. - Sytuacja jest dramatyczna. Domagamy się konsultacji, strategii i odpowiedzi na nasze pytania - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. 13 października odbyło się spotkanie online premiera z prezydentami miast. Mimo apeli i próśb samorządowców doszło do niego dopiero po wielu miesiącach, w trakcie których miasta bardzo aktywnie wspomagały działania rządu w walce z COVID-19. Prowadziły własne działania oraz ponosiły wysokie koszty w walce z pandemią. Jednak na spotkaniu premier nie odpowiedział na szereg pytań przedstawicieli samorządów: co z hybrydowym działaniem szkół, wsparciem dyrektorów, dostępem do sanepidów, możliwością otwarcia szpitali polowych, szczepieniami nauczycieli…

„Z żalem stwierdzamy, że w dalszym ciągu nie jesteśmy przez rząd traktowani po partnersku, mimo że razem tworzymy administrację publiczną. Nie mamy żadnych informacji co do planów wynikających z rządowej strategii walki z pandemią, o wielu decyzjach dowiadujemy się z konferencji prasowych. W ostatniej chwili przekazuje się nam zalecenia dla szkół, a nawet wprowadza podległość straży miejskich wojewodom” - czytamy we wspólnym oświadczeniu UMP i ZMP po spotkaniu. Z kolei dziś przedstawiciele miast rozmawiali z Michałem Cieślakiem, minister ds. rozwoju samorządu terytorialnego. Przekazali mu dokument z postulatami samorządów ws. walki z pandemią. •14:20 Ognisko koronawirusa w Centrum Zdrowia Dziecka 26 osób z personelu placówki jest zakażonych koronawirusem. Zarażonych ma być także czworo pacjentów. 100 osób przebywa na kwarantannie. •13:55 "Będziemy mieli drugie Bergamo" Jak będziemy mieć w Warszawie drugie Bergamo to naprawdę na własne życzenie. Możecie ryzykować własnym życiem, ale noście maseczki/przyłbice bo bez nich ryzykujecie życiem innych - apeluje warszawski radny, który opisał jak wygląda codzienność na ochockim Zieleniaku.

•13:50 Linie cmentarne wyjadą na ulice Warszawy Zbliża się 1 listopada i tradycyjne odwiedzanie grobów bliskich. W związku z sytuacją epidemiologiczną władze zachęcają, by wyprawy na cmentarze rozbić na kilka dni tak, aby uniknąć dużego skupiska ludzi we Wszystkich Świętych. W sobotę, 17 października na trasę wyjadą autobusy linii cmentarnej C40. Dzięki nim będzie można szybciej i wygodniej dojechać na Cmentarz Północny. W kolejny weekend uruchomione zostaną następne linie na warszawskie cmentarze. - Wciąż nie otrzymaliśmy decyzji rządu nt. ewentualnych obostrzeń podczas nadchodzącego dnia Wszystkich Świętych. Zdrowie warszawiaków jest dla mnie najważniejsze, dlatego postanowiłem, że już od najbliższego weekendu uruchomimy specjalne linie cmentarne. Chcemy, aby mieszkańcy mogli odwiedzać nagrobki swoich bliskich wcześniej, nie narażając się na zarażenie koronawirusem 1 listopada – kiedy ludzi na cmentarzach będzie najwięcej – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. W tym roku autobusy pierwszej linii cmentarnej C40 rozpoczną kursowanie już w najbliższą sobotę, 17 października i do 30 października będą jeździły co 10 minut na trasie:

C40: METRO MŁOCINY – J. Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – K. Wóycickiego – CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. Podczas weekendu 17-18 października co 10 minut będą też kursowały autobusy linii 169. W sobotę i niedzielę, 24-25 października, na trasy autobusów linii 115, 147, 169, 173, 211, 250, 409, 500 wyjadą dodatkowe autobusy. Oprócz linii C40 uruchomione zostaną kolejne linie cmentarne: C09, C11 i tramwajowa C1. Oto trasy: C09: METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska). C11: BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY.

C1: ANNOPOL - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - Okopowa - al. Solidarności - Wolska - CM. WOLSKI. W kolejnych dniach – od poniedziałku 26 do piątku 30 października, będą kursowały autobusy linii C09 (co pięć minut), C11 (co 10 minut), C40 (co 10 minut), jak również linii 409 i 500 (co 10 minut). •10:32 Nowy rekord zakażeń. Aż 1188 przypadków koronawirusa na Mazowszu

•9:50 Rafał Trzaskowski o obchodach Wszystkich Świętych Zbliża się 1.11. Czas, gdy wszyscy chcemy odwiedzić groby bliskich. W dobie #koronawirus to duże ryzyko dla zdrowia nas wszystkich. W Warszawie uruchamiamy akcję transportową z dużymi obawami. Z kolei rząd nie zapowiada żadnych nadzwyczajnych procedur. Apeluję o pilne działanie! - napisał prezydent Warszawy.

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 13 października 2020 •14:45 Tak od 1 października rosła liczba przypadków koronawirusa w Warszawie liczba zakażonych / (nowe przypadki) 1.10: 5328 / (122)

2.10: 5449 / (121)

3.10: 5550 / (101)

4.10: 5663 / (113)

5.10: 5724 / (61)

6.10: 5902 / (178)

7.10: 5958 / (56)*

8:10: 6268 / (310)

9.10: 6600 / (332)

10.10: 7009 / (409)

11.11: 7257 / (248)

12.10: 7540 / (283)

13.10: 7890 / (350)

* Jak podał sanepid: "z dniem 07.10.2020 r. nastąpiła zmiana godzin raportowania, w związku z powyższym liczba osób z potwierdzonym laboratoryjnie wynikiem dodatnim zostanie zweryfikowana w jutrzejszym [8.10 - przyp. red.] raporcie." •13:30 Warszawski Sanepid opublikował szczegółowe dane na temat sytuacji w stolicy liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 3936 / (705)

liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2029 / (308)

liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 204 / (8)

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 361 / (59)

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 7890 / (350)

liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 161 / (1)

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3135 / (232) •13:20 Pierwsza szkoła w Warszawie zamknięta z powodu koronawirusa Dyrekcja LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie podjęła decyzję o zamknięciu placówki w nowym roku szkolnym z powodu koronawirusa. Kolejne klasy były stopniowo kierowane na nauczanie zdalne, a w końcu postanowiono, że wszyscy uczniowie będą realizować program w domach.

•12:35 Paweł Rabiej: "Warszawa już powinna być w czerwonej strefie" - Technicznie właściwie mamy taką sytuację, że już powinniśmy być w czerwonej strefie, biorąc pod uwage liczbę zachorowań w ostatnich dniach. Myślę, że jest to wariant bardzo prawdopodobny - powiedział wiceprezydent Warszawy w Radiu Kolor

Zastępca Rafała Trzaskowskiego dodał, że jeśli liczba zakażeń w stolicy nadal będzie rosła w takim tempie, restrykcje obowiązujące w czerwonej strefie nie wystarczą i konieczne będą dodatkowe ograniczenia. •10:35 552 nowe zakażenia koronawirusem na Mazowszu Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane

•10:10 797 777 testów na koronawirusa wykonano do tej pory na Mazowszu Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane na temat liczby testów wykonanych w każdym z województw od początku pandemii

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 12 października 2020 •16:15 #UEpomaga Samorząd województwa kupuje środki dla szpitali Mazowsze realizuje obecnie jeden z największych projektów unijnych. Zaangażowanych zostało już 195 mln zł z puli 255 mln zł. Dzięki tym środkom samorząd Mazowsza zakupił już ponad 17,4 mln środków ochrony osobistej i ponad 39 tys. sprzętu i wyposażenia. Cel jest jeden – zabezpieczenie personelu medycznego i pacjentów w walce z COVID-19. Właśnie ruszają kolejne zakupy środków ochrony osobistej. - Od początku pandemii wspieraliśmy mazowieckie szpitale kupując specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną - podkreśla marszałek Adam Struzik. – Zakupiliśmy także testy, aby personel medyczny mógł uzyskać szybką diagnostykę. Cały czas monitorujemy sytuację i przekazujemy nasze wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Do tej pory zaangażowaliśmy już ponad 195 mln zł – dodaje. •14:20 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przedstawił dane o liczbie łóżek szpitalnych i respiratorów zajętych przez pacjentów z COVID-19 na terenie województwa 1555 / 588 - ogółem liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 / zajęte łóżka z potwierdzonym COVID-19

115 / 48- Ogółem respiratory dla pacjentów COVID-19 / zajęte respiratory •13:50

•13:20 Raport warszawskiego sanepidu: Już 7540 potwierdzonych przypadków koronawirusa w stolicy Stan danych w powiecie w dniu 12.10.2020 r.: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 2691 / (805)

liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1800 / (223)

liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 218 / (11)

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 352 / (63)

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 7540 / (283)

liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 160 / (0)

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2903 / (101)

•11:45 Koronawirus w Parafii Opatrzności Bożej na Wilanowie Jak podano na stronie internetowej Parafii Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, u ks. Bartosza Kuczmarskiego potwierdzone zostało zakażenie koronawirusem. W związku z tym warszawski oddział sanepidu wydał komunikat, w którym prosi o kontakt wszystkie osoby, które od 3.10 miały kontakt z księdzem Kuczmarskim i zauważą u siebie objawy mogące świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Wszystkie osoby, które od dnia 3 października miały bezpośredni kontakt z ks. Bartoszem Kuczmarskim, a które zaobserwują u siebie niepokojące objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem, proszone są o niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu w drodze teleporady oraz poinformowanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie (tel.: 22 310 79 41 lub 781 824 416, e-mail: sekretariat@pssewawa.pl). •11:30 Gdzie w Warszawie zrobić test na obecność koronawirusa? Poniżej lista punktów pobrań z podziałem na dzielnice

•10:35 441 nowych zakażeń na Mazowszu

•10:10 Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzienny raport o koronawirusie

•9:00 Burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski przeszedł koronawirusa. Wspomina 23 dni swojej choroby – Nie nosząc maseczek, nie zachowując dystansu społecznego – stwarzamy zagrożenie. Narażamy siebie i innych na utratę zdrowia, a nawet życia.

•8:20 Raport mazowieckiego sanepidu Poniżej aktualne dane z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 31 515/ (3 747)

liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1 (pobyt w izolatorium na terenie woj. śląskiego)

liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 506/ (317)

liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zachorowania na COVID-19/ (ostatnia doba): 832/(100)

liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 495/ (3)

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 10 228/(256)

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 17 244/ (433)

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 11 października 2020 •15:27 248 nowych przypadków koronawirusa w Warszawie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna opublikowała najnowszy raport nt. sytuacji epidemicznej w stolicy. Wynika z niego, że w ciągu ostatniej doby przybyło 248 osób zakażonych koronawirusem, jedna osoba zmarła. Stan danych w powiecie m. st. Warszawa w dniu 11.10.2020 r. liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 2592 / (398)

/ (ostatnia doba): / (398) liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1687 / (209)

/ (ostatnia doba): / (209) liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium : 0

: liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 216 / (12)

/ (ostatnia doba): / (12) liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 359 / (57)

z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): / (57) liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 7257 / (248)

z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): / (248) liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 160 / (1)

związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): / (1) liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2802 / (202) •14:24 Bilans pierwszego dnia Warszawy w żółtej strefie Stołeczna policja w sobotę wystawiła 449 mandatów za brak maseczki. Skierowano także 359 wniosków do sądu o ukaranie oraz zastosowano 300 pouczeń. W sobotę w Warszawie odbyła się manifestacja antycovidowców. Jej uczestnicy otrzymali 25 mandatów. Wystawiono także 225 wniosków do sądu o ukaranie.

•10:32 Nowy raport Ministerstwa Zdrowia W ciągu ostatniej doby w woj. mazowieckim odnotowano 433 nowe przypadki koronawirusa, liczba zakażonych od początku epidemii na Mazowszu przekroczyła dziś 17 tys.

•10:10 Będzie dwa razy więcej łóżek w szpitalach dla pacjentów z COVID-19 w Warszawie Dzięki naszemu szpitalowi CSK MSWiA w ciągu najbliższych godzin podwoimy liczbę miejsc dostępnych dla pacjentów z Covid-19 w całej Warszawie! Dziękuję Dyrekcji i całej załodze, że znowu stoją na pierwszej linii w walce z epidemią - poinformował na swoim Twitterze Błażej Poboży, wiceminister MSWiA. Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 w ciągu 72 h zostanie zwiększona do 404, w tym 42 respiratorowych i ośmiu na patologii noworodkach.

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 10 października 2020 •16:21 Rekordowa liczba nowych przypadków w Warszawie Aż 409 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w stolicy - wynika z najnowszego raportu Powiatowej Stacji Sanitarn-Epidemiologicznej. Tym samym liczba wszystkich przypadków w Warszawie od początku pandemii przekroczyła 7 tys., 159 osób zmarło, 2600 uznano za ozdrowieńców. Stan danych w powiecie m. st. Warszawa w dniu 10.10.2020 r.

liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 2768 / (747)

/ (ostatnia doba): / (747) liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1606 / (316)

/ (ostatnia doba): / (316) liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium : 0

: liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 211 / (5)

/ (ostatnia doba): / (5) liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 365 / (61)

z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): / (61) liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 7009 / (409)

z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): / (409) liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 159 / (0)

związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): / (0) liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2600 / (209) •14:40 Manifestacja antycovidowców w Warszawie Na placu Zamkowym w Warszawie odbyła się manifestacja tzw. antycovidowców. Uczestnicy przekonywali, że pandemia koronawirusa to spisek, a nakładane przez rząd obostrzenia są nielegalnym ograniczaniem wolności. Manifestujący nie mieli maseczek i nie zachowywali dystansu. Podobne manifestacje odbyły się też w innym polskich miastach. We Wrocławiu została ona rozwiązana.

•13:20 Jak wygląda pierwszy dzień Warszawy w "żółtej strefie"? Cała Polska od soboty jest ''żółtą strefą'' epidemiczną. Sprawdziliśmy jak wygląda pierwszy dzień po zmianach na ulicach Warszawy. Kolejki ustawiają się przed aptekami, punktami przyjęć szpitalnych i sklepami. Na ulicach jest także zdecydowanie więcej policji, która wdraża strategię "zero tolerancji". Każda osoba bez maseczki zostanie ukarana mandatem.

•11:50 Imprezowa Warszawa nie przejmuje się szczytem zakażeń? Warszawiacy nie przejmują się szczytem zakażeń i drugą falą pandemii koronawirusa. Spacerując w piątkowy wieczór popularnymi wśród imprezowej stolicy ulicami, można było zobaczyć tłumy w popularnych lokalach, a także na ogródkach. Nie przeszkadzała nawet niska temperatura. O maseczkach i dystansie społecznym nie było mowy. Od dzisiaj życie nocne w Warszawie ma się zmienić. Wprowadzono m.in. zakaz udostępnienia miejsc do tańczenia w lokalach gastronomicznych lub w innych zamkniętych przestrzeniach. Oznacza to, że od soboty nie zatańczymy w dyskotekach, klubach nocnych czy restauracjach, które organizują weekendowe potańcówki. Zmniejszono także liczbę uczestników zgromadzeń: nie może być większa niż 150 osób. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów.

•10:50 Dwie strefy czerwone na Mazowszu Przypomnijmy, że od dzisiaj na terenie całego kraju wprowadzona została tzw. strefa żółta, co oznacza m.in. obowiązek zakrywania nosa i ust nie tylko w zamkniętych pomieszczaniach, ale również na świeżym powietrzu. Jeszcze bardziej rygorystyczne zasady panują w strefach czerwonych - w woj. mazowieckim mamy obecnie dwie takie strefy, są to powiaty otwocki oraz szydłowiecki. •10:46 Raport mazowieckiego sanepidu A tak wygląda sytuacja epidemiczna w woj. mazowieckim w liczbach. Poniżej aktualne dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 32050 / (5564)

/ (ostatnia doba): / (5564) liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium : 1 (pobyt w izolatorium na terenie woj. śląskiego)

: (pobyt w izolatorium na terenie woj. śląskiego) liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3365 / (616)

/ (ostatnia doba): / (616) liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zachorowania na COVID-19 / (ostatnia doba): 764 / (74)

z powodu podejrzenia zachorowania na COVID-19 / (ostatnia doba): / (74) liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 491 / (9)

związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): / (9) liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 9679 / (263) •10:30 Nowy raport Ministerstwa Zdrowia Epidemia nie zwalnia. Aż 816 nowych przypadków koronawirusa odnotowano w ciągu ostatniej doby w woj. mazowieckim - podaje Ministerstwo Zdrowia.

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 9 października 2020 •10:40 Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 8 października 2020 •10:45 4 280 nowych zakażeń w Polsce, w tym 598 na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 7 października 2020 •10:45 527 nowych zakażeń na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 6 października 2020 •10:38 Nowe dane od Ministerstwa Zdrowia. 318 zakażeń na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 5 października 2020 •10:32 2006 nowych przypadków zarażenia koronawirusem. Aż 336 na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 4 października 2020 •10:55 Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 3 października 2020 •10:30 2367 nowych przypadków w całej Polsce, w tym 277 na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 2 października 2020 •10:30 Kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Aż 2292 nowych przypadków w całej Polsce

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 1 października 2020 •10:40 1967 nowych przypadków koronawirusa, w tym 268 na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 30 września 2020 •10:32 Najnowsze liczby od Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 29 września 2020 •10:50 Nowy raport z Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 28 września 2020 •10:35 152 nowe przypadki koronawirusa na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 27 września 2020 •10:33 \[twitter\]https://twitter.com/MZ\_GOV\_PL/status/1310134810636161024\[/twitter\] Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 26 września 2020 •10:30 Znów ponad 1,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Na Mazowszu 146 przypadków

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 25 września 2020 •10:30 Nowy rekord zakażeń w Polsce i na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 24 września 2020 •10:35 149 nowych przypadków koronawirusa na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 23 września 2020 •10:40 164 nowe przypadki koronawirusa na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 22 września 2020 •16:44 Koronawirus pustoszy szkoły w Warszawie Warszawski ratusz poinformował o nowych statystykach zakażeń koronawirusem w stołecznych szkołach. Liczba zakażeń w warszawskich placówkach oświatowych systematycznie wzrasta. Odnotowano kolejnych kilkadziesiąt przypadków. Na kwarantannie jest aktualnie kilkuset uczniów oraz kilkudziesięciu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Od 1 września w Warszawie odnotowano 61 pozytywnych wyników na obecność koronawirusa: u 21 nauczycieli ze szkół, przedszkoli, młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej ze Śródmieścia, Pragi-Południe i Pragi-Północ, Bielan, Ursusa, Wawra, Bemowa, Żoliborza i Rembertowa;

ze szkół, przedszkoli, młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej ze Śródmieścia, Pragi-Południe i Pragi-Północ, Bielan, Ursusa, Wawra, Bemowa, Żoliborza i Rembertowa; 35 uczniów ze szkół ponadpodstawowych (zespołów szkół i liceów), bursy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego oraz szkół podstawowych ze Śródmieścia, Mokotowa, Pragi-Południe, Pragi-Północ, Wawra, Bemowa, Targówka, Woli, Bielan i Rembertowa oraz u 2 dzieci z przedszkola na Bemowie

ze szkół ponadpodstawowych (zespołów szkół i liceów), bursy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego oraz szkół podstawowych ze Śródmieścia, Mokotowa, Pragi-Południe, Pragi-Północ, Wawra, Bemowa, Targówka, Woli, Bielan i Rembertowa oraz u 2 dzieci z przedszkola na Bemowie 5 pracowników administracji i obsługi z przedszkoli na Bemowie i na Żoliborzu.

•10:33 Nowy raport Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 108 nowych przypadkach koronawirusa w woj. mazowieckim.

liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 25 973 / (3 315)

/ (ostatnia doba): / (3 315) liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium : 1

: liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 942 / (54)

/ (ostatnia doba): / (54) liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zachorowania na COVID-19 / (ostatnia doba): 327 / (80)

z powodu podejrzenia zachorowania na COVID-19 / (ostatnia doba): / (80) liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 433 / (0)

związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): / (0) liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 7 277 / (62)

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 21 września 2020 •10:36 Nowy raport Ministerstwa Zdrowia Województwo mazowieckie dziś znów na pierwszym miejscu pod względem nowych zakażeń - w ciągu ostatniej doby odnotowano aż 120 przypadków koronawirusa.

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 20 września 2020 •10:35 Raport Ministerstwa Zdrowia: 164 nowe zakażenia na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 19 września 2020 •10:35 Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. 18 września 2020 •10:31 88 nowych zachorowań na Mazowszu

