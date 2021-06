Koronawirus na banknotach. Jak długo się na nich utrzymuje? Od tych przedmiotów trzymaj się z daleka JK

Czy koronawirus może przenosić się na banknotach? Zgodnie z pierwotnym zaleceniem WHO należy unikać kontaktu z pieniędzmi na rzecz płatności kartą. Najnowsze badania wykazały jednak, że wirus na banknotach utrzymuje się stosunkowo krótko, choć nie wyklucza to możliwości zakażenia. Czego lepiej nie dotykać, by zminimalizować ryzyko zachorowania? Sprawdź w galerii.