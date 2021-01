Koronawirus: już ponad 300 tysięcy zaszczepionych osób. Dzisiaj kolejny dobowy rekord liczby szczepień - 57 218 pacjentów

Lekarze nie zdążą się zaszczepić do 25 stycznia? Spadną do grupy trzeciej. NIL apeluje do rządu o zmianę przepisów

Lekarze, którzy nie mogą poddać się szczepieniu przeciwko koronawirusowi w etapie szczepienia grupy zero, z uwagi na występujące przeciwwskazania do podania szczepionki, będą mogli się zaszczepić dopiero w ramach etapu trzeciego - alarmuje Naczelna Izba Lekarska. Prezes NRL apeluje do ministra zdrowia o zmianę przepisów.