Koronawirus: Jak wyglądał rynek lotniczy w Polsce w I kw. 2020 r.? Ryanair liderem (2,2 mln pasażerów), LOT drugi, Wizz Air trzeci [RAPORT]

Pierwsze dwa miesiące 2020 roku można zaliczyć do udanych – w styczniu liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych wzrosła o 13 proc., a w lutym o 10 proc. w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 roku – w marcu odnotowano już spadek w wysokości 62 proc. Jak wynika z tych danych marcowe wyniki przełożyły się na spadki w całym kwartale.

To wnioski z raportu Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) przygotowanego w sierpniu 2020 r.

Lotnisko Chopina w Warszawie

Największy polski port lotniczy – warszawskie Lotnisko Chopina – obsłużyło w tym okresie (styczeń-marzec 2020 r.) 3,1 mln pasażerów, czyli o niecałe 0,6 mln mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Lotnisko Chopina osiągnęło jednak wynik o 4,4 punkty procentowe lepszy niż wyniki porównywalnych portów lotniczych zrzeszonych w Airports Council International (ACI) Europe.

Port Lotniczy Kraków-Balice

Drugie co do wielkości lotnisko w Polsce – Port Lotniczy Kraków-Balice – obsłużyło 1,5 mln pasażerów w pierwszym kwartale, a więc o 98 tys. mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Był to jednak wynik o 13 punktów procentowych lepszy niż wyniki porównywalnych portów zrzeszonych w ACI Europe.