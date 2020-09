Koronawirus. Hiszpania: Władze zaniepokojone sytuacją w Madrycie. „Martwimy się szybkim rozwojem epidemii w mieście”

- Powody takiej sytuacji wydają się oczywiste. Przemieszczanie się ludzi, powrót życia nocnego. W społeczeństwie nastąpiło rozprężenie. Niemniej odpowiedzialność spoczywa także na władzach lokalnych, których działania muszą ulec poprawie. Sytuacja jest bardzo niepokojąca, choć nadal nie można jej porównywać do tego, z czym mieliśmy do czynienia w marcu. - stwierdził szef hiszpańskiego rządu.

Madryt to po Londynie i Berlinie trzecie co do wielkości miasto Unii Europejskiej, w którym zamieszkuje 14 procent ludności Hiszpanii. Tymczasem w ubiegłym tygodniu w mieście wykryto prawie 1/3 przypadków zakażenia koronawirusem w całym kraju.

Według oficjalnych danych opublikowanych we wtorek przez ministerstwo zdrowia, w całej Hiszpanii zanotowano 49.399 nowych zakażeń, z czego aż 14.871 miało miejsce w samej stolicy. Madryt jest też na czele pod względem liczby ciężkich przypadków zachorowania na Covid-19. Łącznie w mieście hospitalizowanych jest obecnie 6.807 osób.