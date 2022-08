Koronawirus. Gwiazdy ligi chińskiej nie mogą wrócić do Chin

Najbardziej znany polskim kibicom jest oczywiście Paulinho, który - zanim trafił do Tottenhamu i FC Barcelona - grał w ŁKS Łódź. Obecnie to zawodnik Evergrande. Brazylijczyk nie jest zakażony koronawirusem, ale od soboty nie może wrócić do z Chin. Tamtejsze władze zamknęły granice przed cudzoziemcami, a nawet tzw. rezydentami i ludźmi z pozwoleniem na wykonywanie pracy.

W identycznej sytuacji są jego rodacy: Hulk i Oscar. Wszyscy przeszli w Brazylii odpowiednią kwarantannę. Do Chin nie może wrócić również Marko Arnautović, były gracz Werderu Brema i West Ham United. Austriak obecnie gra w Shanghai SIPG.