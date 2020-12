[Koronawirus] Druga edycja festiwalu kulinarnego Delivery Week odbywa się do odwołania - już ponad 160 restauracji. Jak zamówić dania?

Koronawirus ponownie zaszachował całą branżę gastronomiczną. Z dnia na dzień obudziliśmy się w nowej i trudnej do zaakceptowania rzeczywistości. Dla niezależnych, rodzinnych przedsiębiorstw to niebywale dramatyczny czas, ważą się ich losy. Po przełożeniu jesiennej edycji Restaurant Week wszystkie nasze moce postanowiliśmy wykorzystać, by pomóc restauracjom. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu wspaniałych gości to się uda! - mówią organizatorzy festiwalu Paweł Światczyński i Maciek Żakowski.

Trwa druga edycja festiwalu kulinarnego Delivery Week. Po sukcesie pierwszej wiosennej edycji, w obliczu kolejnego lockdownu gastronomii, organizatorzy zdecydowali się na kolejną odsłonę. Festiwal rozpoczął się 17 listopada 2020 r. i potrwa do odwołania. Bierze w nim udział ponad 160 restauracji w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i na Śląsku. Na deliveryweek.pl można zamawiać 2-daniowe autorskie menu w festiwalowej cenie 39 zł. Nowością tej edycji festiwalu jest obecność restauracji uczestniczących w Fine Dining Week - za ich menu goście zapłacą 59 zł.

W ramach Delivery Week 2 w specjalnej cenie 39 zł można zamówić dwudaniowe domowe doświadczenie restauracyjne. Nowością tegorocznej edycji festiwalu są restauracje uczestniczące w Fine Dining Week - za wyjątkowe, dwudaniowe jedzenie zapłacimy jedyne 59 zł. Do wyboru są dania wegetariańskie, wegańskie, rybne, a także menu mięsne. Wzorem poprzedniej edycji, zamówienia można składać online najpóźniej dzień wcześniej - do godziny 23.00 na następny dzień i kolejne. Na stronie https://deliveryweek.pl/ wybiera się i opłaca liczbę zestawów festiwalowych oraz termin i godzinę dostawy (między 12.00 a 21.30). Festiwal pozostaje wierny filozofii #SzanujJedzenie. Dzięki wcześniejszemu wyborowi menu przy dokonywaniu rezerwacji online, marnowanie żywności w restauracjach ograniczone jest do minimum.

Misją festiwalu Delivery Week jest wsparcie walczącej o przetrwanie polskiej sceny restauracyjnej, a zamówienia na wynos lub z odbiorem to jedyne, co może pomóc restauracjom przetrwać.

Delivery Week odbywa się w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i na Śląsku, a wkrótce dołączą do niego kolejne miasta. Co ważne - festiwal ma formułę otwartą, co oznacza, że restauracje w dowolnym momencie mogą zgłosić chęć uczestnictwa w nim.

Proces przygotowania i dostawy dań poddany został ostrym zaleceniom sanitarno-epidemiologicznym. Według zaleceń, jedzenie ma być przygotowywane w maskach i rękawiczkach, strefy dostaw nie mogą się przenikać, a dostawcy muszą dezynfekować ręce i pojazdy. Odbiór własny lub dostawa odbywają się bezkontaktowo.

Do współpracy zaproszeni zostali festiwalowi partnerzy i ambasadorzy, którzy od lat promują niezależną, rodzimą scenę restauracyjną. Wsparcie dla restauracji przekazała w tej edycji marka Coca-Cola. Do zamówienia realizowanego w ramach Delivery Week, każdy gość otrzyma w prezencie puszkę 0,33 l Coca-Cola Zero.