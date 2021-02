Koronawirus: Czechy znoszą obostrzenia i otwierają w poniedziałek sklepy, galerie i siłownie. Parlament nie zgodził się na plany rządu

Co dalej z podatkiem od mediów? Brak jednomyślności w obozie władzy

Nie ma zgody w obozie rządzącym co do propozycji przepisów wprowadzających dla mediów podatek od reklam. Wiadomo już, że prawdopodobnie nie znajdą one uznania koalicjanta PiS – Porozumienia. Swojego stanowiska w sprawie nie przedstawia natomiast Solidarna Polska.