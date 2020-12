Koronawirus: Amerykanie dostaną po 600 dolarów jednorazowej pomocy. Aż 12 milionów Amerykanów jest zagrożonych utratą zasiłków

Jacek Sasin szczerze o przyszłości górnictwa: Zamykanie kopalń jest nieuchronne

Jacek Sasin zdradził zamiary rządu wobec kopalń na Śląsku. - Proces zamykania kopalń jest procesem nieuchronnym, ponieważ on jest bardzo ściśle związany z polityką energetyczną i polityką klimatyczną UE - powiedział wicepremier Jacek Sasin w porannej rozmowie RMF FM. To poważna zapowiedź. Do tej pory ze strony polityków obozu rządzącego padały głównie zapewnienia o obronie górnictwa i niezamykaniu kopalń.