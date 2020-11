Koronawirus: 500 zł dla nauczycieli - rozporządzenie podpisane. Kto może skorzystać, co można kupić, jak dostać pieniądze? [WNIOSEK] Tomasz Dereszyński

Koronawirus w Polsce: 500 zł dla nauczycieli - rozporządzenie podpisane. Kto może skorzystać? Co można kupić? Jak dostać pieniądze? Lukasz Gdak

Pomoc dla nauczycieli - jest do pobrania wniosek. Kto może skorzystać? Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Co można kupić, by otrzymać zwrot do 500 złotych? Przeczytaj poniżej: