Korona-party na Bulwarach nad Wisłą w Warszawie. Dr Konstanty Szułdrzyński w mocnych słowach o młodych nieprzestrzegających obostrzeń

- Mamy bardzo ładną pogodę i z jednej strony powinna sprzyjać zmniejszeniu transmisji wirusa, bo można wietrzyć pomieszczenia, ale można ja też wykorzystać na korona-party na Bulwarach Wiślanych. Te tysiące młodych ludzi, których spotykamy codziennie wieczorami raczej nie wymieniają się tylko życiowymi doświadczeniami, ale też wirusem. Gdyby to było tak, że wirus zabijałby tylko tych, którzy są mało rozsądni to być może z punktu widzenia biologicznego miałoby to sens. Niestety wirus zabija najsłabszych, tych mało rozsądnych traktuje jako nosicieli, a trafia w osoby słabsze i ostatecznie to je zabija. Niekoniecznie giną ci, którzy się najmniej rozsądnie zachowują, czego z punktu widzenia ewolucyjnego bardzo żałuję - powiedział w Sednie Sprawy w Radiu Plus.

Wielu obserwatorów zwróciło uwagę, że ta wielka "impreza" nie spotkała się z wystarczającą reakcją służb. Do podobnych spotkań przy piwku doszło w środę w Szczecinie czy Poznaniu.