Korea Północna wystrzeliła rakietę. Alarm w Seulu i Tokio

Korea Północna wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego co najmniej jeden nieznany pocisk, który może być rakietą balistyczną - poinformowała agencja prasowa Yonhap, powołując się na dowództwo południowokoreańskiej armii. Z kolei japońskie ministerstwo obrony podało, że pocisk przeleciał około 500 kilometrów i spadł do morza, poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej. Członkowie Rady wezwali Pjongjang do powrotu do stołu negocjacyjnego. Przy rządzie japońskim zwołano zaś specjalny sztab kryzysowy.