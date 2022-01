Korea Północna: Kolejna próba rakietowa. To siódmy test w tym miesiącu. Świat potępia

Korea Północna przeprowadziła, jak się uważa, największą próbę rakietową od 2017 roku. Był to pocisk średniego zasięgu, który po półgodzinnym locie i pokonaniu 800 kilometrów spadł do Morza Japońskiego. Był to już siódmy test przeprowadzony w tym miesiącu.

Japonia, Korea Południowa i Stany Zjednoczone potępiły próba rakietową Korei Północnej. ONZ zakazuje temu krajowi przeprowadzania testów broni balistycznej i nuklearnej oraz nałożyła surowe sankcje. Jednak Kim Dzong Un regularnie łamie zakazy i obiecuje wzmocnienie obronności swojego kraju.

Eksperci sugerują, że za falą tych prób kryje się wiele powodów, w tym zasygnalizowanie, że jest się globalnym i regionalnym mocarstwom oraz chęć dyktatora do zmuszenia USA do powrotu do rozmów, a także praktyczna potrzeba przetestowania nowego uzbrojenia.

Termin jest również postrzegany jako istotny, tuż przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Chinach i przed wyborami prezydenckimi w Korei Południowej, które zaplanowano na marzec. Testy te mają również odwrócić uwagę społeczeństwa od pogarszających się i tak tragicznych warunków życia, do czego przyczyniają się między innymi amerykańskie sankcje.