Kopalnia Turów. Wicepremier Jacek Sasin zapewnia, że po podpisaniu porozumienia z Czechami, nasz sąsiad wycofa skargę z TSUE

Wicepremier Jacek Sasin zapewnia, że Polska jest blisko porozumienia z Czechami ws. kopalni w Turowie. - Po wczorajszych rozmowach mamy zapewnienie, że po podpisaniu umowy międzyrządowej z Czechami, skarga do TSUE zostanie wycofana.

Jak dodał, nie ma naszej zgody na wyłączenie Turowa. Wykonanie decyzji TSUE byłoby ciosem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

We wtorek rano premier Mateusz Morawiecki poinformował po rozmowach z premierem Czech, że Polska jest blisko porozumienia z Czechami. - W wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek skierowany do TSUE - wyjaśnił. - Pan premier miał pełne poparcie prezydenta, jeśli chodzi o negocjacje ze stroną czeską - zapewnił we wtorek rano Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta RP.

Tymczasem premier Czech Andrej Babiš na spotkaniu z czeskimi mediami miał zapowiedzieć, że Praga nie zamierza wycofać swojej skargi przeciwko Polsce w sprawie działalności kopalni Turów. Szef czeskiego rządu miał jednocześnie przyznać, że Polska po raz pierwszy przyjęła do wiadomości czeskie obawy związane z działalnością zakładu i chce wspólnie poszukać porozumienia w tej sprawie.