Konwencja Porozumienia. Gowin: To pierwszy krok, czekajcie na następne

W sobotę w południe rozpoczęła się konwencja Porozumienia, podczas której poruszone zostaną takie tematy jak ochrona zdrowia, zielonego ładu i mieszkalnictwa. - Już wkrótce efekt naszej wspólnej pracy programowej ujrzy światło dzienne. Dzisiejsza konwencja to pierwszy krok, czekajcie na następne - zapowiedział lider partii Jarosław Gowin.

- Potrzebujemy sympatyków, tych którzy być może nawet dzisiaj z naszą partią nie sympatyzują, ale mają dobry pomysł na Polskę, na samorząd, na gospodarkę, mieszkalnictwo, służbę zdrowia, inne kwestie. Już wkrótce efekt naszej wspólnej pracy programowej ujrzy światło dzienne. Dzisiejsza konwencja to pierwszy krok, czekajcie na następne – stwierdził Jarosław Gowin w filmie wyemitowanym na początku konwencji Porozumienia.

Głos zabrała także posłanka niezrzeszona Agnieszka Ścigaj (wcześniej Kukiz’15), która nawiązała współpracę z Porozumieniem. - Bardzo dziękuję panu premierowi Gowinowi za zaproszenie do współpracy nad propozycjami programowymi, które będą propozycją do Funduszu Odbudowy i tzw. Nowego Ładu. Dziękuję panu marszałkowi województwa małopolskiego, z którym mam przyjemność wspólnie reprezentować nasz piękny region. Zaproszenie to jest dla mnie tym bardziej ważne, że jestem posłem niezrzeszonym, nie jestem członkiem żadnej partii, a w parlamencie staram się być głosem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządów oraz osób niepełnosprawnych – mówiła na konwencji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konwencja podzielona jest na trzy panele: zdrowie – w którym wystąpi prof. Wojciecha Maksymowicza oraz Andrzej Sośnierz. zielony ład – który zaprezentuje m.in. Tomasz Urynowicz, wicemarszałek woj. małopolskiego oraz mieszkalnictwo o który opowiedzą opowiedzą Anna Kornecka, wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii oraz poseł Michał Wypij.

Gowin: Dobrą przyszłość buduje się na fundamencie tradycji - W pewnym sensie musimy wymyślić świat na nowo, od nowa wymyślić Polskę, polską centroprawicę – mówił lider Porozumienia podczas wystąpienia na kongresie. - Jesteśmy konserwatystami. Wiemy, że dobrą przyszłość buduje się na fundamencie tradycji. Tą tradycją, za którą się opowiadamy, jest tradycja wskazana przez św. Jana Pawła II, tradycja Polski Jagiellońskiej, Polski wielu kultur i wielu religii, Polski dumnej z siebie, a jednocześnie otwartej i tolerancyjnej. Jesteśmy partią chrześcijańsko-demokratyczną. Wiemy, że to chrześcijaństwo jest fundamentem naszej cywilizacji – podkreślił prezes partii.

Przyjazny rozdział kościoła od państwa Gowin oświadczył, że Porozumienie opowiada się za „przyjaznym rozdziałem państwa od kościoła”. - Kiedy my, politycy, mieszamy się w sprawy kościoła, to traci na tym wspólnota chrześcijańska. Nie chcemy też, żeby nasi pasterze, biskupi angażowali się w politykę. Polityka jest domeną ludzi świeckich – stwierdził wicepremier.

Większe kompetencje samorządów - Opowiadamy się za silnym państwem, państwem o sprawnej administracji, profesjonalnej dyplomacji, wysokiej jakości usług publicznych. Silne państwo musi być jednocześnie państwem ograniczonym, pozostawiającym jak najwięcej przestrzeni, wolności dla rodzin, stowarzyszeń czy samorządów – mówił lider Porozumienia. - Nie chcemy państwa omnipotentnego. Takie państwo nie tylko zagraża wolności, ale też z definicji jest państwem niesprawnym. Jesteśmy partią prosamorządową – dodał.

Gowin zapewnił, że jego ugrupowanie będzie konsekwentnie działać na rzecz zwiększania kompetencji samorządów. - Robimy to zresztą chociażby w ramach prac nad Krajowym Planem Odbudowy, kiedy to z naszej inicjatywy uwzględniono cały szereg postulatów środowisk samorządowych – mówił.

Wolny rynek, niskie podatki, nieskrępowana konkurencja i ograniczone działanie państwa Jarosław Gowin przekonywał, że Porozumienie jest partią progospodarczą. Stwierdził przy tym, że w gospodarce sprawdzają się: wolny rynek, niskie podatki, nieskrępowana konkurencja i ograniczone do niezbędnego minimum działanie państwa. - Ta interwencja państwa jest niezbędna, zwłaszcza w czasach kryzysu, ale powinna być na tyle ograniczona, żeby pozostawiać przestrzeń do działania prywatnych przedsiębiorców, a nie wyręczać tych przedsiębiorców. Jesteśmy partią opowiadającą się za wzmocnieniem klasy średniej. To klasa średnia jest motorem rozwoju polskiego państwa, polskiej gospodarki – tłumaczył polityk. Współczujący zielony konserwatyzm – Nasz współczujący konserwatyzm jest zarazem konserwatyzmem zielonym. Chcemy przekazać to, co zostało nam, dzisiejszemu pokoleniu powierzone, chcemy przekazać następnym pokoleniom. Nasze działania na rzecz czystego środowiska wywodzimy z chrześcijańskiej inspiracji troski o ziemię, która została nam powierzona – stwierdził Jarosław Gowin.

Edukacja i technologie Lider Porozumienia przekonywał, że jego ugrupowanie jest partią „konserwatyzmu nowoczesnego”. - Nieprzypadkowo to właśnie my stoimy za najgłębszą reformą polskiej nauki, polskich uczelni od 30 lat. Co więcej, ta reforma została wydyskutowana ze środowiskiem akademickim i przez to środowisko zaakceptowane – stwierdził. Gowin dodał, że w poprzedniej kadencji, Porozumienie wprowadziło wiele rozwiązań, które sprzyjają powstawaniu innowacji. - Pchamy polską gospodarkę na tory gospodarki 4.0, przemysłu 4.0, a dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii kończymy prace i nad strategię produktywności, a więc takim generalnym planem przebudowy polskiej gospodarki i nad nową polityką przemysłową, bo to przemysł powinien być lokomotywą rozwoju gospodarczego i także nad strategią rozwoju polskiego eksportu i wieloma innymi rozwiązaniami, na czele z kolejnymi tarczami pomocowymi – wymieniał minister.

Gowin: Jesteśmy przeciwnikami poszerzania kompetencji instytucji unijnych – W polityce i w życiu społecznym główną rolę odgrywają państwa narodowe. Dlatego jesteśmy przeciwnikami poszerzania kompetencji instytucji unijnych – mówił Jarosław Gowin. Dodał, że Porozumienie jest przeciwne nadmiernej biurokracji oraz „ideologizacji projektu europejskiego”. - Przypominamy o tym, że także wyrasta z inspiracji chrześcijańskich i powinien odwoływać się do tradycyjnych europejskich i tradycyjnych polskich wartości – oświadczył. Gowin wskazał jednak, że Porozumienie to partia proeuropejska.- Bo takie są nasze wartości, bo cywilizacja europejska, chrześcijańska to ten grunt, z którego my, Polacy wyrastamy – mówił. - Ale równocześnie opowiadamy się za silną, podmiotową obecnością Polski w UE, dlatego że to gwarantuje nam bezpieczeństwo ekonomiczne, ale także, wraz z przynależnością do NATO i z dobrymi relacjami transatlantyckimi, gwarantuje to nam bezpieczeństwo militarne – dodał.

Gowin: Porozumienie partią dialogu Wicepremier podkreślił również, że Porozumienie to partia dialogu. - Partia zgody narodowej, partia przekraczania podziałów między rządem a opozycją, szukania tego co łączy Polaków. Wszystkich tych, którym bliskie są te wartości, a jest ich coraz więcej, czego dowodem jest również dzisiejsza konwencja, zapraszamy do współpracy – stwierdził. – Opowiadamy się za bezpieczeństwem, co znaczy, że jesteśmy partią proeuropejską z dwóch powodów. Bo takie są nasze wartości, bo cywilizacja europejska, chrześcijańska to ten grunt, z którego my, Polacy wyrastamy, ale równocześnie opowiadamy się za silną, podmiotową obecnością Polski w UE, dlatego że to gwarantuje nam bezpieczeństwo ekonomiczne, ale także, wraz z przynależnością do NATO i z dobrymi relacjami transatlantyckimi, gwarantuje to nam bezpieczeństwo militarne – stwierdził Jarosław Gowin na konwencji Porozumienia.

Będą zmiany zasad w noszeniu maseczek?