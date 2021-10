Konwencja PiS. Partia przedstawi m.in. program dla mieszkańców wsi

– Mija już wiele lat od chwili, kiedy w Małopolsce, w Proszowicach powiedziałem chyba po raz pierwszy, że PiS chce być i będzie reprezentantem polskiej wsi. I że traktuje to nie tylko jako obowiązek, ale także jako zaszczyt, jako powód do dumy. I dzisiaj, po latach, chcę to powtórzyć. Jesteśmy reprezentantem polskiej wsi i jesteśmy z tego dumni, dumni z tego zaszczytu – mówił na konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji w Przysusze.

Lider partii rządzącej podkreślił, że „potrzebny jest wielki plan, Polski Ład na wsi”. - On jest po to, żeby w ciągu najbliższych lat te różnice zniwelować, zmniejszyć, a w końcu, i to nie powinien być okres jakiś bardzo długi, po prostu zlikwidować. Po to podjęliśmy ten wysiłek i po to, żeby o tym państwu powiedzieć, żeby powiedzieć o tym polskiej wsi, tutaj się spotykamy – mówił.