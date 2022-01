Konwencja Lewicy w Warszawie: "Recepta dla Polski" i krytyka rządzących

Pod hasłem „Recepta Dla Polski” odbyła się sobotę w Warszawie konwencja Lewicy.

Padały głosy, co powinno się zrobić w tym trudnym dla kraju okresie, kiedy piąta fala pandemii nie zbliżyła się jeszcze do szczytu. Lewica przedstawiła swój pomysł na uzdrowienie ochrony zdrowia i krytykowała rządzących.

- Zamiast walczyć z pandemią, rządzący walczą o władzę - mówili liderzy Lewicy, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń.

Liderzy Lewicy zarzucili rządzącym, że dla utrzymania większości w Sejmie, rząd słucha antyszczepionkowców. Czarzasty mówił, że w sprawach walki z epidemią, rządzący nie słuchają ani ekspertów, ani lekarzy. Przypominał, że zaszczepieni chorują rzadziej, a jeżeli chorują, to przebieg choroby u nich jest lżejszy. Dodał, że osoby zaszczepione rzadziej umierają, a spośród tych, którzy trafiają do szpitali, 90 proc. to niezaszczepieni.