Konwencja Lewicy. "Pięć filarów lewicowej Recepty dla Polski"

- Zdrowie, Opieka, Edukacja, Praca i Klimat. Oto pięć filarów lewicowej Recepty dla Polski. Pięć obszarów, od których powinniśmy zacząć działać. A to wszystko w jednym celu. By Polska stała się lepszym miejscem do życia - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus otwierając w niedzielę konwencję programową Lewicy. "Nie ulega wątpliwości, że skutki pandemii odczuliśmy wszyscy. Nawet jeśli nie chorowaliśmy na COVID-19. Pandemia dotknęła dorosłych i dzieci, seniorów i ludzi w tzw. wieku produkcyjnym, pracowników i pracodawców niemal wszystkich branż, uczniów i nauczycieli, lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny oraz pacjentów cierpiących na różne choroby. Każdy z nas w jakiś sposób ucierpiał przez pandemię COVID-19." - czytamy w komunikacie Lewicy.

Zdrowie - W wyniku pandemii w zmarło w Polsce ponad 100 tysięcy osób. Te osoby zmarły nie tylko z powodu koronawirusa. Zmarły, bo nie mogły dostać się do lekarza, na badania czy dlatego, że przekładano im w nieskończoność operacje- mówiła posłanka Marcelina Zawisza. - Gdy słyszymy taką liczbę, tracimy z oczu najważniejsze. Te 100 tysięcy to czyjeś dzieci, czyiś rodzice, przyjaciele, koledzy z pracy. Tego nie możemy zapomnieć, bo to dla nich musimy teraz działać - solidarnie, ale i skutecznie- dodała.

- Skrajnie niedofinansowana ochrona zdrowia, złe procedury, brak rezerw strategicznych - to czubek góry lodowej. Nasze szpitale zadłużone są na gigantyczną kwotę 15,7 mld zł- wymieniała. - Chcę żeby leczenie, badania i diagnostyka były naprawdę dostępne dla każdego - bez potrzeby jeżdżenia kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kilometrów do innego miasta- dodała.

Lewica zaproponowała dofinansowanie szpitali powiatowych kwotą 850 mld złotych, ponadto klub chce zwiększenia nakładów na system opieki zdrowotnej do 7,2 proc. PKB.

Opieka - We współpracy z samorządami stworzymy 200 tysięcy nowych miejsc w ciągu 4 lat. Nasi lewicowi samorządowcy, nawet bez wsparcia rządu robią to od dawna. Przeniesiemy tę energię na cały kraj - zapowiedziała posłanka Karolina Pawliczak. Jak tłumaczyła, państwo powinno wspierać też rodziców, którzy są w trudnej sytuacji. - Bo w Polsce nikogo nie możemy zostawiać z tyłu, zwłaszcza, gdy chodzi o dobro dzieci. Dziś wsparcie finansowe dla rodzin w trudnym położeniu jest zdecydowanie za niskie- dodała. Ponadto stwierdziła, że "potrzebujemy podwyższenia wszystkich świadczeń na dzieci".

- W tym dla samotnych matek i ojców i rodziców z dziećmi chorymi, w trakcie rehabilitacji lub z niepełnosprawnością- stwierdziła i dodała, że "nie ma powodu, dla którego tak nie mogłoby być w Polsce". - Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, asystent osobisty, urlopy wytchnieniowe dla opiekunów i tak bardzo potrzebne mieszkania wspomagane - bo każdy ma prawo żyć niezależnie- mówiła.

Jak zapowiedziała, każdy senior otrzyma "pakiet wsparcia", czyli pulsoksymetr i ciśnieniomierz. Kolejki do sanatorium mają być krótsze. Ponadto klub chce utworzenia dziennych domów opieki dla seniorów. - Od lat polityka społeczna stoi w miejscu. Nie możemy tak dalej trwać, chcemy przeorganizować całą pomoc społeczną- dodała. Klimat - Moje marzenie to Zielona Polska. Dziś wiele osób to powtarza. Ale co oznacza to hasło? Jestem matką i jak każda matka chce zostawić moim dzieciom bezpieczny świat- mówiła posłanka Anita Sowińska. - Dlatego musimy działać natychmiast! Dziś opowiem o naszym planie ratunkowym, który obejmuje trzy kluczowe obszary: energię, gospodarkę odpadami oraz przyrodę- dodała.

- Dziś dobrze wiem jak mała jest na to szansa. Zasoby naszej planety się kurczą, zużywamy coraz więcej energii coraz bardziej zatruwając środowisko i powietrze, wciąż nie radzimy sobie z odpadami- mówiła. - Dostęp do przyrody jest naszym prawem, prawem człowieka. I tak jak nikomu nie wolno odebrać prawa do jedzenia, tak nikomu nie wolno odebrać prawa do czystego powietrza i czystej wody- dodała. - Lasy są nasze, i to my obywatele i obywatelki chcemy mieć wpływ na zarządzanie nimi. Dlatego zwiększymy powierzchnię parków narodowych- mówiła.

- Dziś tylko 40 proc. wszystkich mieszkań ogrzewanych jest ciepłem z sieci i to musi się zmienić. Wreszcie wymiana pieców. Chcemy by ruszyła z kopyta - i dobił do poziomu 3,5 miliona wymienionych instalacji- mówiła. Edukacja

- Edukacja to nie wyścig - to ogromna część życia najmłodszych. Powrót do szkoły po roku lęku i niepewności nie może być dodatkowym stresem - mówiła Agnieszka Dziemianowicz- Bąk. - Nie ma dobrej szkoły bez dobrych nauczycieli i nauczycielek. To od nich zależy, jak szybko szkoła, a przede wszystkim uczniowie i uczennice, w pełni wrócą do normalności- dodała. - Według badań w 2020 roku ponad 900 tysięcy polskich dzieci doświadczało ubóstwa. Szkoła nie naprawi wszystkiego, ale może w końcu skutecznie zwalczyć niedożywienie wśród najmłodszych- mówiła Dziemianowicz- Bąk. Posłanka tłumaczyła, że konieczne jest wprowadzenie opieki psychologicznej w każdej szkole. Lewica proponuję reformę nauczania "Jakość, nie ilość". Dziemianowicz- Bąk mówiła także o "ciepłym i zdrowym posiłku" dla uczniów w szkolnej stołówce. - Posiłek, za który rodzice nie zapłacą ani złotówki i o który nie trzeba będzie prosić ani się go wstydzić- mówiła.

Praca Partia zapowiedziała walkę z :patologiami rynku pracy", w tym 100 proc. płatne zwolnienia lekarskie i likwidację tzw. umów śmieciowych. - Trafiamy na rynek pracy, który ktoś wcześniej urządził. Liczba umów śmieciowych, poziom płac, prawa pracownicze - na to nie mamy wpływu. Wiemy jak poprawić jakość pracy w Polsce a jest co poprawiać- mówiła posłanka Magda Biejat. - 2,5 miliona polaków pracuje na umowach śmieciowych. Nie mają elementarnego poczucia bezpieczeństwa - mogą zostać zwolnieni z dnia na dzień, nie mogą korzystać ze zwolnień lekarskich bo gdy chorują, nie dostają pensji- dodała.

Lewica chce zagwarantowania wszystkim prawa do urlopu - także samozatrudnionym. - Zrobimy to bo zależy nam na ludziach ale także na dobrej kondycji firm, na innowacyjności i konkurencyjności- mówiła Biejat.

- Państwo musi zadbać o płace wszystkich obywateli - i musi też dać dobry przykład. Dlatego prowadzimy minimalną pensję 3,5 tyś miesięcznie w budżetówce i będziemy ją waloryzować co roku- stwierdziła i dodała, że "dobra praca, to praca dobrze płatna". - Mediana zarobków w Polsce jest 5. najniższą w Europie i wynosi 895 euro miesięcznie- przytoczyła. - Daleko nam do Szwecji, Belgii czy Irlandii gdzie wynosi ponad 3 tys. euro, a nawet do naszych najbliższych sąsiadów - Czesi i Słowacy zarabiają 20 proc. więcej, a Niemcy 3 razy więcej a mamy jeden z najwyższych w unii wzrostów PKB- mówiła. - Chciałabym aby każdego z nas niezależnie od płci było stać na posiadanie dzieci i to wtedy gdy jeszcze możemy je mieć, a nie na starość- przyznała. - A kluczem do tego jest dobra praca - i takiej pracy Wam życzę. O taką pracę walczymy- podsumowała.

