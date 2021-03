Kontrowersyjne referendum w Szwajcarii. Zakaz zasłaniania twarzy także burką i nikabem

Kobiety, które swoimi osiągnięciami burzyły stereotypy. One nie tylko zmieniły świat; zmieniły też mentalność

Pierwsze prezydentki, lekarki, naukowczynie i himalaistki. Gdyby nie one, wiele dziedzin wciąż byłoby zarezerwowanych głównie dla mężczyzn. Co je łączy? Dążyły do celu wbrew wszystkiemu, nie bacząc na opinię publiczną, niebezpieczeństwa czy przeciwności losu. Oto kobiety, które swoją determinacją, osiągnięciami i niezłomnością burzyły - i nadal burzą - stereotypy. Poznaj ich historie w galerii.