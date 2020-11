Kontrowersje związane z przyjmowaniem pacjentów na Stadion Narodowy

Iwona Sołtys, rzeczniczka CSK MSWiA w Warszawie, w rozmowie z Onetem mówi:

Trzeba podkreślić, że choć jest tu odpowiedni sprzęt medyczny, respiratory, diagnostyka, tomografia, rentgen, itd., to jednak szpital na Stadionie Narodowym to nie jest taki szpital kliniczny, jak Wołoska, Banacha czy WIM (Wojskowy Instytut Medyczny - red.). Było to pomyślane od początku jako rezerwa w razie niewydolności szpitali. Z tego powodu nie powinni trafiać na PGE Narodowy chorzy o najcięższym przebiegu COVID-19. Bo nie jest to szpital regularny i w trosce o ich bezpieczeństwo nie powinni być do niego kierowani