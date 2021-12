Kontrowersje wokół obowiązku szczepień. „W projekcie nie ma mowy o nauczycielach i służbach mundurowych”

Procedowany w Sejmie projekt zakłada utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, „bez konieczności odwoływania się do długotrwałej procedury postępowania przed sądami powszechnymi”. Jego wysokość uzależniona będzie przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu, nie krótszym jednak niż 14 dni. Maksymalna kwota odszkodowania to kwota 100 tys. zł. Będzie ona wyłączona z opodatkowania. O świadczenie będzie można się ubiegać, gdy odczyn wystąpił w wyniku szczepienia przeciwko COVID-19 po 26 grudnia 2020 roku oraz po każdym innym szczepieniu ochronnym przyjętym od 1 stycznia 2023 roku.

Czesław Hoc, lekarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pytany przez polskatimes.pl, czy projekt o stworzeniu funduszu kompensacyjnego nie jest spóźniony, odpowiedział, że nie. – Fundusz funkcjonuje od 26 grudnia 2020 roku i działa przez 5 lat, czyli praktycznie wszystkie kwestie, które miały miejsce w aspekcie niepożądanych odczynów poszczepiennych, będą rejestrowane i są zarejestrowane. Każdy pacjent, każdy obywatel, będzie mógł się domagać odszkodowania w aspekcie tej ustawy – mówił. Dodał, że można będzie zgłosić NPO, którego doświadczyło się np. 2 lata temu. – Mamy zabezpieczone pieniądze na fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych, to w sumie 49 mln zł. W pierwszym roku mamy 10 mln 400 tys. zł , a więc spokojnie podchodzimy do tego tematu. Każdy poszkodowany, jeśli wystąpi u niego NPO i zostanie to udowodnione, będzie mógł skorzystać z tego funduszu – dodał.