Kontroler lotów z Mińska zdezerterował, uciekł do Polski i opowiedział o aferze z samolotem Ryanair

Uciekinier z Białorusi opowiedział o tym, jak reżim Łukaszenki zmusił samolot pasażerski do przymusowego lądowania w Mińsku latem tego roku.

Jego historię opisał "The New York Times". "Kiedy latem nasi pogranicznicy bronili granicy przed szturmem z Białorusi migrantów, przedostał się do nas potajemnie mężczyzna, który znalazł się pod ochroną naszych władz.

Był kontrolerem ruchu lotniczego na lotnisku w Mińsku i ujawnił naszym śledczym poufne informacje o przymusowym lądowaniu kilka tygodni wcześniej w Mińsku samolotu, na pokładzie którego był przeciwnik Łukaszenki, Roman Protasewicz. Do tej pory jest pod strażą bezpieki".

Mówił on, że w kluczowym momencie incydentu z maszyną pasażerską oficer wywiadu i bezpieczeństwa białoruskiego KGB przejął kontrolę nad ruchem lotniczym. Przez cały czas oficer utrzymywał kontakt telefoniczny z kimś, komu donosił o tym, co aktualnie dzieje się z samolotem.