Kontrole stołecznych przewoźników. Reakcja Arrivy i władz Warszawy

NOWE Mateusz Morawiecki ogłasza: Wygrywamy z koronawirusem MEMY "Dane nie kłamią". Eksperci i internauci są zaskoczeni słowami premiera

Mateusz Morawiecki po raz kolejny entuzjastycznie odnosi się do danych związanych z koronawirusem i dumnie ogłasza "wygrywamy". Podobne zapewnienia z ust polityków słyszeliśmy przed wyborami prezydenckimi. Wówczas mówiono o "wypłaszczaniu krzywej zachorowań" i wirusie będącym "w odwrocie". Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć. Eksperci również nie podzielają entuzjazmu premiera.