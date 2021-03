Kontrole sanitarne na granicach. Dzisiaj weszły w życie nowe przepisy

Twardy lockdown trwa od soboty. Te restrykcje obowiązują w całej Polsce. Zamknięte przedszkola i żłobki

W sobotę 27 marca w życie weszły nowe obostrzenia, nazywane twardym lub ostrym lockdownem. To odpowiedź na rosnącą trzecią falę pandemii koronawirusa. Będą obowiązywać do 9 kwietnia. Przez dwa tygodnie nie pójdziemy do fryzjera i kosmetyczki, już wcześniej zamknięte były hotele, kina i muzea. W rozporządzeniu znalazł się również „zakaz udziału w zgromadzeniach”. Sprawdź, o jakich pandemicznych zasadach trzeba pamiętać już w ten weekend. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>