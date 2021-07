Kontrola poselska w sprawie akcji „LOT do Domu”. Konferencja posłów KO Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba oraz Dariusza Jońskiego przeprowadzili w środę poselską kontrole w KPRM dotyczącą akcji „LOT do Domu”. Wiosną zeszłego roku, kiedy pandemia COVID-19 zaczęła się rozwijać, miała ona umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom. W jej ramach rząd zorganizował specjalne rejsy czarterowe, by umożliwić powrót do Polski.

Posłowie podczas konferencji przekazali, że Polska nie skorzystała z unijnego programu darmowych lotów do domu, który zakładał zwrot 75 procent kosztów biletów.